ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تستخدم الشركات منصات إدارة الموافقة (CMPs) لتسجيل تفضيلات موافقة المستخدم والتعامل معها رسميًا قبل جمع أو مشاركة أو بيع بيانات المستخدم التي يتم الحصول عليها من منصات عبر الإنترنت مثل مواقع الويب والتطبيقات التي تستخدم ملفات تعريف الارتباط ومقاطع الفيديو المضمنة وتقنيات التتبع الأخرى. توفر أدوات CMP للمستخدمين تفاصيل شاملة فيما يتعلق بكيفية تتبع أنشطتهم عبر الإنترنت، وأسباب جمع هذه البيانات، والبائعين والكيانات المحددة التي تسعى إلى الاستفادة من هذه المعلومات. بعد ذلك، تعمل CMPs على تمكين المستخدمين من الاختيار بشكل صريح بين منح أو رفض أو سحب الموافقة على أنشطتهم عبر الإنترنت التي سيتم جمعها أو استخدامها أو تسويقها من قبل جميع الكيانات المدرجة أو محددة. يتمتع موفرو خدمة CMP بالصلاحية القانونية للاحتفاظ ببيانات موافقة المستخدم، وبالتالي تمكينهم من نقل معلومات الموافقة إلى أطراف ثالثة مثل المعلنين والناشرين وغيرهم من المتعاونين قبل إجراء المعالجة القانونية للبيانات.
إرسال تطبيق جديد
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو منصة تحليل بيانات تركز على الخصوصية، تساعد الشركات في جمع وتحليل بيانات العملاء لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.
Segment
segment.com
Segment هو منصة لجمع بيانات العملاء تساعد الشركات على جمع البيانات مباشرة من العملاء، وتوحيد سجلاتهم، وإرسال البيانات إلى الأنظمة المختلفة.
Termly
termly.io
Termly هو تطبيق يساعد الشركات على إدارة الامتثال لقوانين خصوصية البيانات من خلال أدوات لإنشاء سياسات وإدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط.
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst منصة لإدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط، تساعد المواقع على الامتثال لقوانين الخصوصية وتبسيط تجربة المستخدم في منح الأذونات.
Cookie Script
cookie-script.com
تطبيق Cookie Script يساعد الشركات على الامتثال لقوانين ملفات تعريف الارتباط من خلال مسح المواقع، وتخصيص لافتات الموافقة، ومنح المستخدمين السيطرة على خصوصيتهم.
Didomi
didomi.io
تساعد Didomi المؤسسات في إدارة موافقات الخصوصية، وضمان الامتثال للأنظمة العالمية، وتوفير تجارب مستخدم شخصية وآمنة.
TermsFeed
termsfeed.com
برنامج Termfeed لإنشاء وإدارة سياسات الخصوصية، الشروط والأحكام والموافقات القانونية لمواقع الويب، التطبيقات، والخدمات السحابية.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub هي منصة لإدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط تضمن الامتثال للقوانين وتوفر معلومات واضحة للمستخدمين حول معالجة بياناتهم.
CHEQ
cheq.ai
تطبيق CHEQ Essentials يوفر أمانًا للأسواق عبر الكشف عن الترافيك الضار ومنعه، مما يحمي البيانات والتحليلات من المستخدمين الضارين والنقرات الزائفة.
Osano
osano.com
Osano هي منصة لإدارة الخصوصية تساعد المؤسسات على الامتثال للوائح الخصوصية، مع أدوات لإدارة الموافقة وحقوق المستخدم وتقارير التحليلات.
TrustArc
trustarc.com
تطبيق TrustArc يساعد الشركات في إدارة الامتثال لقوانين الخصوصية من خلال أدوات وتقنيات لتسهيل جمع البيانات وإدارة التفضيلات.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هو حل لإدارة الموافقة يساعد على جمع وإدارة موافقات ملفات تعريف الارتباط على المواقع الإلكترونية لضمان الامتثال لقوانين الخصوصية.
consentmanager
consentmanager.net
تساعد تطبيق ConsentManager المؤسسات على إدارة موافقة المستخدم، مع دعم الامتثال للوائح حماية البيانات، مثل GDPR. يوفر تخصيصاً وإمكانيات تقارير وتحليلات شاملة.
Optizmo
optizmo.com
تطبيق Optizmo يدير الامتثال لقوانين البريد الإلكتروني والرسائل النصية من خلال جمع وتخزين وتوزيع بيانات القوائم المحظورة.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تطبيق Secure Privacy يساعد الشركات على التوافق مع قوانين حماية البيانات مثل GDPR و CCPA و LGPD من خلال إدارة ملفات تعريف الارتباط والبنرات.
Securiti
securiti.ai
Securiti هو تطبيق مركزي لإدارة أمان البيانات والامتثال، يقدم أدوات لاكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة.
Monsido
monsido.com
Monsido هو تطبيق لتحسين جودة مواقع الويب وإمكانية الوصول وSEO، يساعد المؤسسات على ضمان تجربة مستخدم شاملة ومتوافقة.
Privacy1
privacyone.co
تطبيق Privacy1 يساعد المستخدمين في إدارة بياناتهم الشخصية بشكل آمن، مع توفير أدوات لحماية الخصوصية والتحكم في وصول المعلومات.
Cookie Information
cookieinformation.com
منصة إدارة الموافقة للمسوقين. بيانات التسويق ضرورية لعملك. ولكن كذلك هو الامتثال. يسهّل CMP الخاص بمعلومات ملفات تعريف الارتباط جمع موافقة المستخدم الصالحة على موقع الويب الخاص بك. تمكين جمع البيانات الخاصة بك مع ضمان الامتثال لقوانين الخصوصية. فهي تساعد المؤسسات على تحقيق التوازن بين خصوصية المستخدم ورؤى البيانات القيمة، من خلال ممارسات جمع البيانات الشفافة والتكامل الأصلي مع وضع الموافقة الإصدار 2. مجموعة منتجاتهم لا تتوقف عند هذا الحد - التزم بلوائح الخصوصية المحلية والعالمية مع حلول الخصوصية والامتثال المبتكرة التي تسمح لك بالعثور على البيانات الشخصية المعرضة للخطر داخل أنظمتك، والتعامل مع تقارير المبلغين عن المخالفات بعناية، وجمع موافقات المستخدم الصالحة على مواقع الويب الخاصة بك وSDKs في التطبيقات. قم بحماية الأمور الأكثر أهمية - مؤسستك، ومواقع الويب الخاصة بك، وتطبيقاتك، وسمعتك.
Usercentrics
usercentrics.com
تعد شركة Usercentrics شركة رائدة في السوق العالمية في مجال منصات إدارة الموافقة (CMP). إنه يمكّن الشركات من جمع موافقات المستخدم والإشارة إليها وإدارتها وتوثيقها على مواقع الويب والتطبيقات من أجل تحقيق الامتثال للوائح الخصوصية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية وقانون الأسواق الرقمية وCCPA/CPRA والمزيد. كل هذا مع تسهيل معدلات الموافقة العالية وبناء الثقة مع العملاء. يتكامل برنامج Usercentrics CMP بسلاسة مع وضع موافقة Google وTCF 2.2، مما يتيح لك تشغيل وعرض الحملات الإعلانية في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة. يساعد الالتزام بمتطلبات Google للناشرين والمعلنين على ضمان عرض إعلاناتك دون انقطاع، وتتبع التحويل، وتحسين التحليلات. وهي تؤمن بأهمية خلق توازن صحي بين خصوصية البيانات والأعمال التجارية القائمة على البيانات، وتقديم حلول لكل حجم المؤسسة. Cookiebot CMP هو حل موافقة التوصيل والتشغيل الخاص به، ويتعامل App CMP مع موافقة المستخدم على تطبيقات الهاتف المحمول، ويخدم Usercentrics CMP الشركات بمتطلبات مخصصة على مستوى المؤسسة لتوحيد الموافقة والبيانات بدءًا من الالتقاط وحتى المعالجة. يتيح برنامج Usercentrics Preferences Manager الخاص به التقاط وإدارة تفضيلات المستخدمين وأذونات التسويق بشكل سلس، مع تمكينهم من التحكم الكامل. لمساعدة عملاء مثل Daimler وING وTelefónica على تحقيق الامتثال للخصوصية، تنشط Usercentrics في أكثر من 180 دولة، مع أكثر من 3000 شريك، وتتعامل مع أكثر من 6.7 مليار موافقة كل شهر.
Cookiebot
cookiebot.com
منصة إدارة الموافقة على Cookiebot (CMP) من Usercentrics هي SaaS الخاصة بنا والتي تعمل بنظام التوصيل والتشغيل للشركات الصغيرة والمؤسسات.
iubenda
iubenda.com
iubenda هو برنامج للامتثال القانوني وإدارة الموافقة يساعد الشركات في تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال لملفات تعريف الارتباط.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO هو حل شامل مصمم للمساعدة في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). إنها عبارة عن منصة لإدارة الموافقة تأتي مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المضمنة والآلية. TRUENDO هو برنامج آلي ومرن وموثوق للغاية ويمكن تنفيذه على أي موقع ويب. فهو يسمح بإدارة أي بيانات شخصية تم جمعها على موقع الويب الخاص بك بسهولة عن طريق أدوات مثل ملفات تعريف الارتباط والبكسل والبرامج النصية. تتيح لوحة التحكم الخاصة بها أيضًا لمديري مواقع الويب إثبات الامتثال في غضون دقائق، وفقًا للوائح حماية البيانات في جميع أنحاء العالم (GDPR، وDSGVO، وePrivacy، وCCPA وما إلى ذلك). يقوم TRUENDO CMP بفحص موقع الويب الخاص بك بانتظام للكشف عن أي انتهاكات للامتثال، مع حظر أي أدوات لجمع البيانات حتى يتم منح الموافقة من قبل الزوار. كما أنه يقوم تلقائيًا بضبط سياسة الخصوصية المقدمة وفقًا لأحدث التشريعات للتأكد من أن موقع الويب الخاص بك متوافق دائمًا. بعض ميزاته الرئيسية: - مشاهدات وجلسات غير محدودة للصفحة - سياسة خصوصية متكاملة وسياسة ملفات تعريف الارتباط - تكامل سهل ومؤتمت بالكامل - قابل للتخصيص: اضبط نظام الألوان ليناسب تصميم موقع الويب الخاص بك - الإحصائيات والرؤى - تعرف على المزيد حول حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وتحسينها الاستهداف، مع البقاء متوافقًا - متوفر بـ 31 لغة - إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) - التوافق على مستوى AAA - معتمد من IAB TCF 2
Dataships
dataships.io
من السهل إعداد مركز الخصوصية الخاص بنا ويمنحك كل ما تحتاجه لتصبح متوافقًا.
Seers
seersco.com
Seers هي الشركة الرائدة في مجال إدارة الخصوصية والموافقة للشركات في أكثر من 100 دولة. تعتبر شركة Seers شركة سريعة النمو وزاد عدد عملائها بنسبة 1040٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. لقد طورت وأطلقت 10 حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي على منصة برمجياتها كخدمة (SAAS) لحل مشكلات الامتثال لخصوصية البيانات للشركات. تتيح هذه الحلول للشركات الالتزام بلوائح خصوصية البيانات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD بطريقة فعالة من حيث التكلفة وحمايتها من الغرامات الباهظة (ما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 4% من إجمالي المبيعات السنوية - أيهما أعلى). من قبل الجهة التنظيمية، فضلا عن فقدان السمعة والأعمال. الحلول هي: - منصة إدارة الموافقة (موافقة ملفات تعريف الارتباط) - إدارة طلب موضوع البيانات - منصة إدارة الحوادث والانتهاكات - تقييمات تأثير خصوصية البيانات - سياسات الخصوصية وحزم النماذج - التدريب الإلكتروني لموظفي اللائحة العامة لحماية البيانات - اللائحة العامة لحماية البيانات، PECR، عمليات تدقيق وتقييم الأمن السيبراني - منصة خبراء الخصوصية تعد الحلول المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك (CCPA) الرائدة في السوق من Seers ذات تصنيف أعلى ومتوفرة أيضًا في الأسواق الرائدة بما في ذلك Wordpress وJoomla وMagento وShopify وPrestaShop.
Ketch
ketch.com
تعمل Ketch على إعادة تعريف الاستخدام المسؤول للبيانات في عصر الذكاء الاصطناعي. تعد منصة Ketch Data Permissioning Platform طبقة جديدة من تكنولوجيا الأعمال التي تساعد العلامات التجارية على جمع البيانات المصرح بها والآمنة للخصوصية والتحكم فيها وتنشيطها عبر كل جهاز ونظام وتطبيق تابع لجهة خارجية. تستخدم العلامات التجارية حول العالم Ketch لتبسيط عمليات الخصوصية والموافقة، وزيادة الإيرادات من الإعلانات، والبيانات، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وبناء الثقة مع العملاء والشركاء. يمكّن Ketch الشركات والمنصات من بناء الثقة مع المستهلكين والنمو باستخدام البيانات. إن Ketch Trust by Design Platform عبارة عن مجموعة منسقة من التطبيقات والبنية التحتية وواجهات برمجة التطبيقات التي تعمل على تقليل تكلفة وتعقيد عمليات الخصوصية وتعبئة البيانات المجمعة بشكل مسؤول من أجل مشاركة أعمق للعملاء وتحقيق نمو إجمالي. باستخدام Ketch Programmatic Privacy™ لعمليات الخصوصية، يمكن للشركات التكيف برمجيًا مع اللوائح سريعة التغير مع إدارة المخاطر وخفض تكاليف التشغيل وهندسة الخصوصية بنسبة 80%. مع Ketch Data Stewardship، تحقق الشركات تحكمًا ديناميكيًا كاملاً في البيانات وذكاءً حول أصول البيانات الحيوية للشركة، وبناء الثقة وإنشاء الأساس لمبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤول والبيانات والتحليلات المتقدمة. يستخدم العملاء Ketch للتخلص من المخاطر وخفض التكاليف وتمكين النمو القائم على البيانات.
Axeptio
axept.io
بناء تجربة موافقة إيجابية. يتوافق ذلك مع لوائح خصوصية البيانات، ويوفر خيارات حقيقية لمستخدميك، الخيار الذي يخلق تفضيلًا لعلامتك التجارية.
© 2025 WebCatalog, Inc.