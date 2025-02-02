منصات إدارة الموافقة - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO هو حل شامل مصمم للمساعدة في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). إنها عبارة عن منصة لإدارة الموافقة تأتي مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المضمنة والآلية. TRUENDO هو برنامج آلي ومرن وموثوق للغاية ويمكن تنفيذه على أي موقع ويب. فهو يسمح بإدارة أي بيانات شخصية تم جمعها على موقع الويب الخاص بك بسهولة عن طريق أدوات مثل ملفات تعريف الارتباط والبكسل والبرامج النصية. تتيح لوحة التحكم الخاصة بها أيضًا لمديري مواقع الويب إثبات الامتثال في غضون دقائق، وفقًا للوائح حماية البيانات في جميع أنحاء العالم (GDPR، وDSGVO، وePrivacy، وCCPA وما إلى ذلك). يقوم TRUENDO CMP بفحص موقع الويب الخاص بك بانتظام للكشف عن أي انتهاكات للامتثال، مع حظر أي أدوات لجمع البيانات حتى يتم منح الموافقة من قبل الزوار. كما أنه يقوم تلقائيًا بضبط سياسة الخصوصية المقدمة وفقًا لأحدث التشريعات للتأكد من أن موقع الويب الخاص بك متوافق دائمًا. بعض ميزاته الرئيسية: - مشاهدات وجلسات غير محدودة للصفحة - سياسة خصوصية متكاملة وسياسة ملفات تعريف الارتباط - تكامل سهل ومؤتمت بالكامل - قابل للتخصيص: اضبط نظام الألوان ليناسب تصميم موقع الويب الخاص بك - الإحصائيات والرؤى - تعرف على المزيد حول حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وتحسينها الاستهداف، مع البقاء متوافقًا - متوفر بـ 31 لغة - إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) - التوافق على مستوى AAA - معتمد من IAB TCF 2