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منصات إدارة الموافقة - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
تستخدم الشركات منصات إدارة الموافقة (CMPs) لتسجيل تفضيلات موافقة المستخدم والتعامل معها رسميًا قبل جمع أو مشاركة أو بيع بيانات المستخدم التي يتم الحصول عليها من منصات عبر الإنترنت مثل مواقع الويب والتطبيقات التي تستخدم ملفات تعريف الارتباط ومقاطع الفيديو المضمنة وتقنيات التتبع الأخرى. توفر أدوات CMP للمستخدمين تفاصيل شاملة فيما يتعلق بكيفية تتبع أنشطتهم عبر الإنترنت، وأسباب جمع هذه البيانات، والبائعين والكيانات المحددة التي تسعى إلى الاستفادة من هذه المعلومات. بعد ذلك، تعمل CMPs على تمكين المستخدمين من الاختيار بشكل صريح بين منح أو رفض أو سحب الموافقة على أنشطتهم عبر الإنترنت التي سيتم جمعها أو استخدامها أو تسويقها من قبل جميع الكيانات المدرجة أو محددة. يتمتع موفرو خدمة CMP بالصلاحية القانونية للاحتفاظ ببيانات موافقة المستخدم، وبالتالي تمكينهم من نقل معلومات الموافقة إلى أطراف ثالثة مثل المعلنين والناشرين وغيرهم من المتعاونين قبل إجراء المعالجة القانونية للبيانات.
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CookieFirst
cookiefirst.com
منصة إدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط CMP. تقدم CookieFirst موافقة تلقائية على ملفات تعريف الارتباط، وعمليات فحص دورية لملفات تعريف الارتباط، ومولد سياسة ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا بأكثر من 40 لغة، وعمليات تكامل مع Google Tag Manager وGoogle Consent Mode والعديد من ميزات إدارة الموافقة الأخرى للامتثال لقوانين الخصوصية الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، والخصوصية الإلكترونية، وLGPD، وCCPA. ، القانون 25 و PDPA.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو أول بديل موجه نحو الخصوصية لبرنامج Google Analytics. تم إنشاء Piwik PRO Analytics Suite في عام 2013، وهو يسمح بتتبع سلوك المستخدمين على الويب والتطبيقات والمنتجات والشبكة الداخلية. تضمن المنصة الامتثال لقوانين حماية البيانات الصارمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). مع المنصة الرائعة تأتي خدمة عملاء رائعة. بدءًا من التنفيذ والإعداد، ومرورًا بالتدريب على المنتج، ووصولاً إلى الاستشارات التحليلية وعمليات التكامل المخصصة - يوفر Piwik PRO نهجًا شخصيًا في كل خطوة من رحلتك. تحليلات Piwik PRO Analytics Suite تتبع سلوك العملاء عبر مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والمنتجات الرقمية ومناطق ما بعد تسجيل الدخول دون المساس بخصوصية المستخدم. احصل على بياناتك دون أي تأخير أو مشكلات في المعالجة، بغض النظر عن نطاق المعلومات التي تريد تحليلها. تسمح تقارير الجمهور والاكتساب والسلوك سهلة الإنشاء لبياناتك بسرد قصتها دون أي أدوات تصور إضافية. مدير العلامات يمكنك إدارة العلامات ووحدات البكسل وأكواد JavaScript بسهولة لمواقع الويب والمنتجات الرقمية ومناطق الأعضاء الآمنة دون إشراك فريق تكنولوجيا المعلومات لديك. قم بتوسيع قدراتك التحليلية من خلال مكتبة واسعة من قوالب العلامات والمشغلات والشروط. حافظ على امتثالك لقوانين الخصوصية من خلال تحديد العلامات التي تتطلب موافقة مسبقة، وضبط التتبع الخاص بك وفقًا لتفضيلات خصوصية المستخدم. منصة بيانات العملاء يمكنك الاطلاع على جميع بيانات عملائك في مكان واحد وفهمهم بشكل أفضل، كمجموعات وأفراد. قم باستيراد البيانات وتجميعها من إدارة علاقات العملاء ومنصات التجارة الإلكترونية وغير المتصلة بالإنترنت ونماذج الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والمصادر الأخرى لتحقيق رؤية واحدة للعميل. قم بتحسين جهودك التسويقية عبر القنوات دون المساس بالخصوصية والأمان. مدير الموافقة جمع ومعالجة الموافقات وطلبات البيانات لاحترام حقوق خصوصية المستخدم في جميع أنحاء العالم. احصل على أدواتك ومواقعك الإلكترونية محدثة السرعة باستخدام القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) في كاليفورنيا، وقانون LGPD في البرازيل، وغيرها من القوانين حول العالم. اكتشف ما يمكننا فعله لمؤسستك. زيارة: https://piwik.pro/
Segment
segment.com
Segment عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء (CDP) يساعد الشركات على الاستفادة من بيانات عملاء الطرف الأول. تعمل منصتها على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات الموثوقة لجميع الفرق وتوفر مجموعة أدوات كاملة لتوحيد جمع البيانات، وتوحيد سجلات المستخدمين، وتوجيه بيانات العملاء إلى أي نظام عند الحاجة إليها. تستخدم أكثر من 20000 شركة مثل Intuit وFOX وInstacart وLevi’s Segment لاتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وتسريع النمو وتقديم تجارب مستخدم مقنعة. باستخدام Segment، يمكنك جمع بيانات عميل الطرف الأول وتحويلها وإرسالها وأرشفتها. تعمل الشريحة على تبسيط عملية جمع البيانات وربط الأدوات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في استخدام بياناتك، ووقت أقل في محاولة جمعها. يمكنك استخدام المقطع لتتبع الأحداث التي تحدث عندما يتفاعل المستخدم مع الواجهات. "الواجهات" هي الكلمة العامة للقطاع لأي خصائص رقمية تمتلكها: موقع الويب الخاص بك، وتطبيقات الهاتف المحمول، والعمليات التي تعمل على خادم أو جهاز OTT. عند التقاط بيانات التفاعل في Segment، يمكنك إرسالها (غالبًا في الوقت الفعلي) إلى أدوات التسويق والمنتج والتحليلات لديك، بالإضافة إلى مستودعات البيانات. في معظم الحالات، لن تحتاج حتى إلى لمس رمز التتبع الخاص بك للاتصال بالأدوات الجديدة.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هو حل لإدارة الموافقة يساعد في جمع وإدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط على موقع الويب الخاص بك. من خلال إضافة شعار ملفات تعريف الارتباط CookieYes، يمكنك أن تطلب بشكل فعال من المستخدمين الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط ومنحهم التحكم في قبول الموافقة أو رفضها أو تحديد نوع ملفات تعريف الارتباط التي يريدون الموافقة عليها. الميزات الرئيسية: * تخصيص لافتة ملفات تعريف الارتباط قم بإنشاء لافتة موافقة تحتوي على محتوى وتصميم وتخطيط وأزرار وعلامة تجارية مخصصة. قم باستهداف اللافتة جغرافيًا استنادًا إلى موقع المستخدم واعرض لافتة مترجمة تلقائيًا وفقًا للغة المفضلة للمستخدم. * مراقبة المستخدم الحبيبية تمكين المستخدمين من منح موافقة تفصيلية لفئات مختلفة من ملفات تعريف الارتباط، باستخدام معاينة فئة ملفات تعريف الارتباط. أضف جدول تدقيق ملفات تعريف الارتباط حتى يتمكن المستخدمون من اتخاذ قرار مستنير. * سجلات الموافقة التفصيلية قم بتسجيل كافة موافقات المستخدم لإثبات إثبات الامتثال. قم بتسجيل عنوان IP (مجهول)، والبلد، وحالة الموافقة، ووقت وتاريخ الموافقة بتنسيق مركزي. * المسح المتقدم للموقع قم بمسح موقع الويب الخاص بك بحثًا عن ملفات تعريف الارتباط، وقم بتنشيط أدوات التتبع المخفية، وحددها وقم بتنظيمها في فئات، وقم بإنشاء تقرير مفصل لتدقيق ملفات تعريف الارتباط. * حظر البرنامج النصي التلقائي الكشف التلقائي عن البرامج النصية لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية وحظرها على موقع الويب الخاص بك حتى يمنح المستخدم الموافقة من خلال شعار ملفات تعريف الارتباط. أضف نصوصًا برمجية تابعة لجهات خارجية تريد حظرها على موقع الويب الخاص بك. * صديقة للمطورين أضف تخصيص CSS المتقدم والعلامة التجارية المخصصة لتتوافق مع تصميم موقع الويب الخاص بك. ادعم حالة عدم التتبع (DNT) في المتصفح من خلال عمليات التكامل داخل التطبيق.
Cookie Script
cookie-script.com
يعد برنامج Cookie-Script حلاً سهل الاستخدام للامتثال لجميع لوائح ملفات تعريف الارتباط. قم بمسح ملفات تعريف الارتباط بموقعك على الويب ودع الزوار يتحكمون في خصوصيتهم.
Cookiebot
cookiebot.com
منصة إدارة الموافقة على Cookiebot (CMP) من Usercentrics هي SaaS الخاصة بنا والتي تعمل بنظام التوصيل والتشغيل للشركات الصغيرة والمؤسسات.
CookieHub
cookiehub.com
يعد CookieHub قويًا وغنيًا بالميزات وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق. الخدمة عبارة عن حل للموافقة على ملفات تعريف الارتباط متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مما يجعل إدارة ملفات تعريف الارتباط أمرًا سهلاً. نحن نطلب موافقة واضحة من كل زائر للموقع، مما يساعدك على البقاء ملتزمًا باللوائح العالمية. يتميز CookieHub بالمرونة ويمكن تخصيص الأداة سهلة الإنشاء بالكامل لتتناسب مع العلامة التجارية لموقع الويب الخاص بك حتى لا تبدو في غير مكانها أبدًا.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 هي شركة برمجيات مقرها في ستوكهولم ولندن تعمل على تطوير تقنيات الإدارة العملية للبيانات الشخصية. مهمتنا هي أن نكون عامل تمكين لجعل حماية البيانات أسهل ويمكن الوصول إليها لجميع أحجام الشركات والمؤسسات. يسمح لك حل الخصوصية المعدوم الثقة الخاص بنا بتأمين حماية البيانات الشخصية الفعلية في بيئتك مما يساعدك على منع الاختراق والتحكم في تدفقات البيانات إلى المعالجات عبر الحدود. توفر مجموعة الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) لدينا جميع المكونات التي تحتاجها الشركات بشكل قياسي بما في ذلك تعيين البيانات، وبيانات حماية البيانات المسبقة، وتقييم التأثير الكامل، وإدارة ملفات تعريف الارتباط، وإدارة سياسة الخصوصية والحوكمة. يعد متصفح الخصوصية الخاص بنا فريدًا من نوعه وسيساعدك على تحديد المخاطر وفجوات الامتثال والثغرات في موقف الخصوصية الخاص بك عبر الشركة، فهو يوفر لك خطة لحلها ومنصة لتحسين النضج بشكل متكرر وإظهار المساءلة، حتى لو لم تكن من اللائحة العامة لحماية البيانات. خبير. مع رؤية لتوفير حلول لمساعدة الشركات والحكومات على حماية البيانات الشخصية وإدارة امتثالها وإظهار المساءلة لضمان قدرتها على الوفاء بوعود الخصوصية والوفاء بالالتزامات التنظيمية. تتعلق الخصوصية 1 ببناء الثقة من خلال ممارسات وتكنولوجيا أفضل لخصوصية البيانات لصالح الجميع.
Axeptio
axept.io
بناء تجربة موافقة إيجابية. يتوافق ذلك مع لوائح خصوصية البيانات، ويوفر خيارات حقيقية لمستخدميك، الخيار الذي يخلق تفضيلًا لعلامتك التجارية.
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موافقة المستخدم، وأرشفة المحتوى الاجتماعي والويب، والمزيد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة monsido.com.
Ketch
ketch.com
تعمل Ketch على إعادة تعريف الاستخدام المسؤول للبيانات في عصر الذكاء الاصطناعي. تعد منصة Ketch Data Permissioning Platform طبقة جديدة من تكنولوجيا الأعمال التي تساعد العلامات التجارية على جمع البيانات المصرح بها والآمنة للخصوصية والتحكم فيها وتنشيطها عبر كل جهاز ونظام وتطبيق تابع لجهة خارجية. تستخدم العلامات التجارية حول العالم Ketch لتبسيط عمليات الخصوصية والموافقة، وزيادة الإيرادات من الإعلانات، والبيانات، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وبناء الثقة مع العملاء والشركاء. يمكّن Ketch الشركات والمنصات من بناء الثقة مع المستهلكين والنمو باستخدام البيانات. إن Ketch Trust by Design Platform عبارة عن مجموعة منسقة من التطبيقات والبنية التحتية وواجهات برمجة التطبيقات التي تعمل على تقليل تكلفة وتعقيد عمليات الخصوصية وتعبئة البيانات المجمعة بشكل مسؤول من أجل مشاركة أعمق للعملاء وتحقيق نمو إجمالي. باستخدام Ketch Programmatic Privacy™ لعمليات الخصوصية، يمكن للشركات التكيف برمجيًا مع اللوائح سريعة التغير مع إدارة المخاطر وخفض تكاليف التشغيل وهندسة الخصوصية بنسبة 80%. مع Ketch Data Stewardship، تحقق الشركات تحكمًا ديناميكيًا كاملاً في البيانات وذكاءً حول أصول البيانات الحيوية للشركة، وبناء الثقة وإنشاء الأساس لمبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤول والبيانات والتحليلات المتقدمة. يستخدم العملاء Ketch للتخلص من المخاطر وخفض التكاليف وتمكين النمو القائم على البيانات.
Seers
seersco.com
Seers هي الشركة الرائدة في مجال إدارة الخصوصية والموافقة للشركات في أكثر من 100 دولة. تعتبر شركة Seers شركة سريعة النمو وزاد عدد عملائها بنسبة 1040٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. لقد طورت وأطلقت 10 حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي على منصة برمجياتها كخدمة (SAAS) لحل مشكلات الامتثال لخصوصية البيانات للشركات. تتيح هذه الحلول للشركات الالتزام بلوائح خصوصية البيانات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD بطريقة فعالة من حيث التكلفة وحمايتها من الغرامات الباهظة (ما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 4% من إجمالي المبيعات السنوية - أيهما أعلى). من قبل الجهة التنظيمية، فضلا عن فقدان السمعة والأعمال. الحلول هي: - منصة إدارة الموافقة (موافقة ملفات تعريف الارتباط) - إدارة طلب موضوع البيانات - منصة إدارة الحوادث والانتهاكات - تقييمات تأثير خصوصية البيانات - سياسات الخصوصية وحزم النماذج - التدريب الإلكتروني لموظفي اللائحة العامة لحماية البيانات - اللائحة العامة لحماية البيانات، PECR، عمليات تدقيق وتقييم الأمن السيبراني - منصة خبراء الخصوصية تعد الحلول المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك (CCPA) الرائدة في السوق من Seers ذات تصنيف أعلى ومتوفرة أيضًا في الأسواق الرائدة بما في ذلك Wordpress وJoomla وMagento وShopify وPrestaShop.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تساعد الخصوصية الآمنة الشركات على جعل مواقعها الإلكترونية متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (أوروبا)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (كاليفورنيا)، وقانون LGPD (البرازيل) من خلال حل إدارة ملفات تعريف الارتباط وإدارة الشعارات الرائد في الصناعة. اجعل موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) وقانون LGPD من خلال حلنا القوي والبديهي والآمن - في أقل من 30 دقيقة! يرجى الاتصال بنا إذا كانت لديك أي أسئلة حول القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أو LGPD أو CCPA أو قوانين خصوصية البيانات الدولية الأخرى.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO هي الشركة الرائدة المعترف بها في مجال الامتثال للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإدارة قائمة المنع. تقدم الشركة حل SaaS سهل الاستخدام والذي يعمل على أتمتة جمع وتخزين وتوزيع بيانات القمع المطلوبة للامتثال لقوانين مثل CAN-SPAM وTCPA. تأسست الشركة في عام 2009، وهي لا تقدم أقوى الحلول التقنية فحسب، بل تقدم أيضًا دعم العملاء الأكثر ودية والأكثر معرفة والأكثر استجابة في الصناعة.
consentmanager
consentmanager.net
تبرز Consensitmanager باعتبارها الأداة النهائية لإدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، حيث تقدم تخصيصًا كاملاً من خلال محررها المرئي وإمكانات CSS وHTML وإمكانات "PUR". تضمن ميزة التقارير المباشرة التي تحتوي على 12 بُعدًا وأكثر من 30 مقياسًا وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) البقاء على اطلاع في الوقت الفعلي. ما يميزه عن غيره هو اختبار A/B وقدرات التعلم الآلي، مما يسمح لك بإنشاء ومقارنة لافتات الموافقة بمتوسط زيادة مذهلة في النتائج تزيد عن 15%. سواء كنت تقوم بضبط تصميماتك أو تبحث عن أفضل النتائج، فإن مدير الموافقة يوفر لك كل ما تحتاجه، مما يجعله شريكك الموثوق به لخصوصية الويب والامتثال لملفات تعريف الارتباط. يمكن للعملاء الذين يستخدمون Consentmanager CMP الاستفادة من تغطية الامتثال الكاملة للوائح الخصوصية العالمية مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وFADP، وLGPD، وCPRA، وVCDPA. كما أنه يدعم IAB TCF 2.2، وباعتباره شريكًا معتمدًا من Google، فإنه يتوافق مع Google Consent Mode v2.
Dataships
dataships.io
من السهل إعداد مركز الخصوصية الخاص بنا ويمنحك كل ما تحتاجه لتصبح متوافقًا.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO هو حل شامل مصمم للمساعدة في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). إنها عبارة عن منصة لإدارة الموافقة تأتي مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المضمنة والآلية. TRUENDO هو برنامج آلي ومرن وموثوق للغاية ويمكن تنفيذه على أي موقع ويب. فهو يسمح بإدارة أي بيانات شخصية تم جمعها على موقع الويب الخاص بك بسهولة عن طريق أدوات مثل ملفات تعريف الارتباط والبكسل والبرامج النصية. تتيح لوحة التحكم الخاصة بها أيضًا لمديري مواقع الويب إثبات الامتثال في غضون دقائق، وفقًا للوائح حماية البيانات في جميع أنحاء العالم (GDPR، وDSGVO، وePrivacy، وCCPA وما إلى ذلك). يقوم TRUENDO CMP بفحص موقع الويب الخاص بك بانتظام للكشف عن أي انتهاكات للامتثال، مع حظر أي أدوات لجمع البيانات حتى يتم منح الموافقة من قبل الزوار. كما أنه يقوم تلقائيًا بضبط سياسة الخصوصية المقدمة وفقًا لأحدث التشريعات للتأكد من أن موقع الويب الخاص بك متوافق دائمًا. بعض ميزاته الرئيسية: - مشاهدات وجلسات غير محدودة للصفحة - سياسة خصوصية متكاملة وسياسة ملفات تعريف الارتباط - تكامل سهل ومؤتمت بالكامل - قابل للتخصيص: اضبط نظام الألوان ليناسب تصميم موقع الويب الخاص بك - الإحصائيات والرؤى - تعرف على المزيد حول حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وتحسينها الاستهداف، مع البقاء متوافقًا - متوفر بـ 31 لغة - إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) - التوافق على مستوى AAA - معتمد من IAB TCF 2
Cookie Information
cookieinformation.com
منصة إدارة الموافقة للمسوقين. بيانات التسويق ضرورية لعملك. ولكن كذلك هو الامتثال. يسهّل CMP الخاص بمعلومات ملفات تعريف الارتباط جمع موافقة المستخدم الصالحة على موقع الويب الخاص بك. تمكين جمع البيانات الخاصة بك مع ضمان الامتثال لقوانين الخصوصية. فهي تساعد المؤسسات على تحقيق التوازن بين خصوصية المستخدم ورؤى البيانات القيمة، من خلال ممارسات جمع البيانات الشفافة والتكامل الأصلي مع وضع الموافقة الإصدار 2. مجموعة منتجاتهم لا تتوقف عند هذا الحد - التزم بلوائح الخصوصية المحلية والعالمية مع حلول الخصوصية والامتثال المبتكرة التي تسمح لك بالعثور على البيانات الشخصية المعرضة للخطر داخل أنظمتك، والتعامل مع تقارير المبلغين عن المخالفات بعناية، وجمع موافقات المستخدم الصالحة على مواقع الويب الخاصة بك وSDKs في التطبيقات. قم بحماية الأمور الأكثر أهمية - مؤسستك، ومواقع الويب الخاصة بك، وتطبيقاتك، وسمعتك.
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوصية والحوكمة والامتثال. تم تكريم Securiti بالعديد من جوائز الصناعة والمحللين، بما في ذلك "الشركة الناشئة الأكثر ابتكارًا" من RSA، و"أفضل 25 شركة ناشئة في مجال التعلم الآلي" من Forbes، و"أكثر شركات الذكاء الاصطناعي ابتكارًا" من CB Insights، و"Cool Vendor in Data Security" من Gartner، و"قائد موجة إدارة الخصوصية" من شركة Forrester.
Didomi
didomi.io
تساعد Didomi المؤسسات على تنفيذ تجارب مستخدم رائعة تتعلق بالخصوصية والتي تحترم الاختيارات وتمنح الأشخاص التحكم في بياناتهم. تم تصميم حلول تجربة المستخدم العالمية للخصوصية الخاصة بها لحل تحديات خصوصية البيانات الحالية، مثل إدارة الموافقة التنظيمية المتعددة، وإدارة الخصوصية، والحاجة إلى توفير رحلات خصوصية مستخدم الخدمة الذاتية المشحونة بالتكاملات المرنة ومعايير الأمان عالية الجودة والدعم المتميز. خدمات. تعمل آلاف الشركات مع Didomi لجمع مليارات من نقاط بيانات الموافقة والتفضيلات، ومراقبة نشاط البائعين والمتتبعين، وتقليل مخاطر الامتثال، وإشراك المستخدمين في تجارب مخصصة للغاية وتضع الخصوصية أولاً والتي تبني الثقة والولاء.
iubenda
iubenda.com
iubenda هو برنامج رائد للامتثال القانوني ومنصة إدارة الموافقة (CMP). يحظى حل iubenda بثقة أكثر من 100.000 عميل في أكثر من 100 دولة، وهو يساعد الشركات والأفراد على جعل مواقعهم وتطبيقاتهم متوافقة مع قوانين الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة) وقانون الخصوصية الإلكترونية/ملفات تعريف الارتباط وFADP في سويسرا والولايات المتحدة. CCPA بصيغته المعدلة بموجب قانون CPRA والعديد من قوانين الولايات الأمريكية الأخرى وقانون LGPD البرازيلي، يمكنك بسهولة إنشاء مستندات متوافقة قانونيًا (سياسة الخصوصية، وسياسة ملفات تعريف الارتباط، والشروط والأحكام) بما يصل إلى 12 لغة، واجمع تفضيلات موافقة المستخدمين لديك عبر لافتة ملفات تعريف الارتباط أو لافتة الموافقة/عناصر التحكم في الخصوصية. مع iubenda، يمكنك الاستمتاع بخيارات التخصيص الكاملة والتكامل السلس وماسح ضوئي قوي للموقع يمكنه التعرف بسرعة على أي مناطق لا تصل فيها إلى تصنيف الامتثال بنسبة 100%. يوفر ماسح الموقع أيضًا إرشادات مفيدة حول كيفية تحقيق الامتثال، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن لأي شخص يسعى للبقاء على اطلاع بلوائح الخصوصية. حلولنا مدعومة من قبل فريق دولي من المحامين - حتى تتمكن من ترك كل العمل القانوني الشاق لنا بينما تركز على تنمية أعمالك! يقوم فريقنا القانوني بتحديث مستنداتك تلقائيًا عندما تكون هناك تغييرات في القوانين، مما يساعدك على البقاء متوافقًا مع أحدث اللوائح.
CHEQ
cheq.ai
الشركة الرائدة في مجال Go-to-Market Security.a تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 27% من حركة المرور على الإنترنت غير صالحة، مما يساهم في خسارة 42 مليار دولار سنويًا. والأمر يزداد سوءًا. في المشهد الرقمي اليوم، يستطيع أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت أن يتسبب في ضرر كبير لأي موقع ويب في أي وقت ومن أي مكان في العالم، بغض النظر عن صناعة أو بلد معين. تعمل CHEQ Essentials على تشغيل خوارزميات متقدمة وإمكانيات مراقبة في الوقت الفعلي لاكتشاف تلك المصادر الضارة ومنعها من التسبب في أضرار جسيمة. تمر كل زيارة بأكثر من 2000 اختبار سلوك، وإذا تم اكتشاف أنها غير صالحة - فإننا نحظرها. بمجرد تطبيق أساسيات CHEQ، تصبح دورة التسويق بأكملها نقية ونظيفة. وهذا يعني أنك ستفعل نفس ما فعلته بالأمس ولكنك لن تدفع مقابل تلك الزيارات المسرفة والضارة والنقرات الاحتيالية. قم بتأمين بياناتك وتحليلاتك والتحويلات في الموقع والتسويق المدفوع من الروبوتات وحركة المرور المزيفة والمستخدمين الضارين، من خلال منصة Go-to-Market Security الرائدة.
Usercentrics
usercentrics.com
تعد شركة Usercentrics شركة رائدة في السوق العالمية في مجال منصات إدارة الموافقة (CMP). إنه يمكّن الشركات من جمع موافقات المستخدم والإشارة إليها وإدارتها وتوثيقها على مواقع الويب والتطبيقات من أجل تحقيق الامتثال للوائح الخصوصية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية وقانون الأسواق الرقمية وCCPA/CPRA والمزيد. كل هذا مع تسهيل معدلات الموافقة العالية وبناء الثقة مع العملاء. يتكامل برنامج Usercentrics CMP بسلاسة مع وضع موافقة Google وTCF 2.2، مما يتيح لك تشغيل وعرض الحملات الإعلانية في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة. يساعد الالتزام بمتطلبات Google للناشرين والمعلنين على ضمان عرض إعلاناتك دون انقطاع، وتتبع التحويل، وتحسين التحليلات. وهي تؤمن بأهمية خلق توازن صحي بين خصوصية البيانات والأعمال التجارية القائمة على البيانات، وتقديم حلول لكل حجم المؤسسة. Cookiebot CMP هو حل موافقة التوصيل والتشغيل الخاص به، ويتعامل App CMP مع موافقة المستخدم على تطبيقات الهاتف المحمول، ويخدم Usercentrics CMP الشركات بمتطلبات مخصصة على مستوى المؤسسة لتوحيد الموافقة والبيانات بدءًا من الالتقاط وحتى المعالجة. يتيح برنامج Usercentrics Preferences Manager الخاص به التقاط وإدارة تفضيلات المستخدمين وأذونات التسويق بشكل سلس، مع تمكينهم من التحكم الكامل. لمساعدة عملاء مثل Daimler وING وTelefónica على تحقيق الامتثال للخصوصية، تنشط Usercentrics في أكثر من 180 دولة، مع أكثر من 3000 شريك، وتتعامل مع أكثر من 6.7 مليار موافقة كل شهر.
TrustArc
trustarc.com
تتغير لوائح خصوصية البيانات يوميًا مع إدخال قوانين جديدة في جميع أنحاء العالم. تعد مواكبة هذه التغييرات والبقاء متوافقًا أمرًا ضروريًا لأي مؤسسة ترغب في تجنب الغرامات وفقدان ثقة المستهلك. باستخدام منصة إدارة الخصوصية TrustArc، يمكن لقادة الخصوصية تبسيط برنامج الخصوصية الخاص بهم وأتمتته. يتم تقديم تجربة النظام الأساسي الفردي هذه من خلال مزيج فريد من أطر الخصوصية والرؤى والذكاء والمعرفة والعمليات. يمكن لـ TrustArc فقط تقديم عمق المعلومات المستمرة المتعلقة بالخصوصية، إلى جانب منصة مؤتمتة بالكامل لإدارة الخصوصية الشاملة، وهو أمر ضروري للتنقل في عالم اليوم الرقمي المتغير باستمرار.
TermsFeed
termsfeed.com
منشئ سياسة الخصوصية والشروط والأحكام واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإخلاء المسؤولية والمزيد. لمواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وSaaS وFacebook. يعتبر TermsFeed برنامج امتثال شامل للشركات لإنشاء وإدارة السياسات القانونية مثل سياسات الخصوصية والشروط والأحكام والحصول على موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط من خلال منصة إدارة الموافقة (CMP) والمزيد.
Termly
termly.io
Termly هو حل الامتثال الشامل لقوانين خصوصية البيانات المعقدة في جميع أنحاء العالم. مولدات سياسة الخصوصية، والموافقة على ملفات تعريف الارتباط، والمزيد. Termly هي شركة برمجيات ورائدة في مجال خصوصية البيانات. يلتزم فريقها من محاميي الخصوصية والمهندسين والمصممين بمساعدة الشركات على البقاء على اطلاع بقوانين الخصوصية العالمية الرئيسية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وتوجيهات الخصوصية الإلكترونية وقانون LGPD وCCPA والمزيد. بدأت شركة Termly بتزويد الشركات بطريقة بسيطة وسهلة للامتثال للوائح الامتثال للبيانات من خلال إنشاء السياسات. ومنذ ذلك الحين، تطور ليصبح حلاً شاملاً من خلال توسيع عروض سياساته ودمج إدارة الموافقة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.
Osano
osano.com
Osano عبارة عن نظام أساسي لخصوصية البيانات الكل في واحد يساعد المؤسسات على إنشاء برامج الخصوصية الخاصة بها وإدارتها وتوسيع نطاقها. توفر المنصة حلاً سهل الاستخدام للموافقة، وحقوق أصحاب البيانات، والتقييمات، وإدارة مخاطر البائعين، والمزيد، مما يساعد المؤسسات على البقاء ممتثلة، وزيادة الثقة مع عملائها وشركائها، والقيام بالشيء الصحيح. مع Osano، يمكن لمتخصصي الخصوصية إدارة برنامج الخصوصية الكامل الخاص بهم في مكان واحد، وتجنب استخدام أدوات متعددة أو منصات معقدة مع تطبيقات تستغرق وقتًا طويلاً وتبقي المؤسسات خارج الامتثال لفترة أطول. توفر منصة Osano الوقت والجهد من خلال أتمتة مهام الامتثال المعقدة، وتجنب الأخطاء والمخاطر التي تأتي مع العمليات اليدوية. تعمل ميزات مثل أتمتة إدارة الموافقة وأتمتة حقوق الموضوع على تحرير محترفي الخصوصية للتركيز على أولوياتهم الأكثر أهمية. تعتبر لوائح الخصوصية معقدة وتتغير باستمرار، كما أن مواكبة أحدث التغييرات التنظيمية يتطلب فريقًا متخصصًا من المحترفين. يقوم فريق Osano العالمي من خبراء الخصوصية بمراقبة مشهد الخصوصية باستمرار لكل شيء بدءًا من القوانين الجديدة وحتى أحكام هيئة حماية البيانات ويقوم بتحديث منصة Osano وفقًا لذلك. توفر إرشادات Osano التنظيمية ملخصات وبنود عمل لجميع التغييرات المتعلقة بالخصوصية والقانونية على مستوى العالم، مما يساعدك على الامتثال للوائح الخصوصية في أكثر من 50 دولة وبناء الثقة مع العملاء والشركاء. على عكس معظم بائعي خدمات الخصوصية الذين يقدمون حلولاً معقدة وصعبة الاستخدام، توفر Osano منصة بسيطة وبديهية مدعومة بقاعدة "لا غرامات" الوحيدة في الصناعة. لا عقوبات”. ويؤكد هذا التعهد للعملاء أنه يمكنهم الاعتماد على المنصة للبقاء متوافقين دون خوف من الغرامات أو العقوبات. تعتمد بعض العلامات التجارية الأكثر ثقة في العالم، بما في ذلك Barclays وNew Relic وVera Bradley، على Osano فيما يتعلق بخصوصية بياناتها.