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منصات إدارة الموافقة - التطبيقات الأكثر شعبية - موريتانيا
تستخدم الشركات منصات إدارة الموافقة (CMPs) لتسجيل تفضيلات موافقة المستخدم والتعامل معها رسميًا قبل جمع أو مشاركة أو بيع بيانات المستخدم التي يتم الحصول عليها من منصات عبر الإنترنت مثل مواقع الويب والتطبيقات التي تستخدم ملفات تعريف الارتباط ومقاطع الفيديو المضمنة وتقنيات التتبع الأخرى. توفر أدوات CMP للمستخدمين تفاصيل شاملة فيما يتعلق بكيفية تتبع أنشطتهم عبر الإنترنت، وأسباب جمع هذه البيانات، والبائعين والكيانات المحددة التي تسعى إلى الاستفادة من هذه المعلومات. بعد ذلك، تعمل CMPs على تمكين المستخدمين من الاختيار بشكل صريح بين منح أو رفض أو سحب الموافقة على أنشطتهم عبر الإنترنت التي سيتم جمعها أو استخدامها أو تسويقها من قبل جميع الكيانات المدرجة أو محددة. يتمتع موفرو خدمة CMP بالصلاحية القانونية للاحتفاظ ببيانات موافقة المستخدم، وبالتالي تمكينهم من نقل معلومات الموافقة إلى أطراف ثالثة مثل المعلنين والناشرين وغيرهم من المتعاونين قبل إجراء المعالجة القانونية للبيانات.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو أول بديل موجه نحو الخصوصية لبرنامج Google Analytics. تم إنشاء Piwik PRO Analytics Suite في عام 2013، وهو يسمح بتتبع سلوك المستخدمين على الويب والتطبيقات والمنتجات والشبكة الداخلية. تضمن المنصة الامتثال لقوانين حماية البيانات الصارمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروس...
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
Termly
termly.io
بدأت بشكل رسمي من خلال تزويد الشركات بطريقة بسيطة وسهلة للامتثال للوائح الامتثال للبيانات من خلال وضع السياسات. منذ ذلك الحين، تطورنا لنصبح حلاً شاملاً من خلال توسيع عروض سياساتنا ودمج إدارة الموافقة للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. هدفنا هو جعل امتثال البيانات للشركات في جميع أنحاء العالم أمرً...
Didomi
didomi.io
تساعد Didomi المؤسسات على تنفيذ تجارب مستخدم رائعة تتعلق بالخصوصية والتي تحترم الاختيارات وتمنح الأشخاص التحكم في بياناتهم. تم تصميم حلول تجربة المستخدم للخصوصية العالمية الخاصة بنا لحل تحديات خصوصية البيانات الحالية، وتشمل: - إدارة الموافقة المتعددة اللوائح - حوكمة الخصوصية - رحلات خصوصية المستخدم....
CookieFirst
cookiefirst.com
منصة إدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط CMP. تقدم CookieFirst موافقة تلقائية على ملفات تعريف الارتباط، وعمليات فحص دورية لملفات تعريف الارتباط، ومولد سياسة ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا بأكثر من 40 لغة، وعمليات تكامل مع Google Tag Manager وGoogle Consent Mode والعديد من ميزات إدارة الموافقة ال...
Cookie Script
cookie-script.com
يعد برنامج Cookie-Script حلاً سهل الاستخدام للامتثال لجميع لوائح ملفات تعريف الارتباط. قم بمسح ملفات تعريف الارتباط بموقعك على الويب ودع الزوار يتحكمون في خصوصيتهم.
TermsFeed
termsfeed.com
منشئ سياسة الخصوصية والشروط والأحكام واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإخلاء المسؤولية والمزيد. لمواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وSaaS وFacebook.
TrustArc
truste.com
يقوم قادة الخصوصية بتبسيط برامج الخصوصية الخاصة بهم وأتمتتها باستخدام منصة إدارة الخصوصية TrustArc. يتم تقديم تجربة النظام الأساسي الفردي هذه من خلال مزيج فريد من أطر الخصوصية والرؤى والذكاء والمعرفة والعمليات. يمكن لـ TrustArc فقط تقديم عمق المعلومات المستمرة المتعلقة بالخصوصية، إلى جانب منصة مؤتمت...
Osano
osano.com
Osano عبارة عن منصة شاملة لخصوصية البيانات تساعد المؤسسات على إنشاء برامج الخصوصية الخاصة بها وإدارتها وتوسيع نطاقها. توفر المنصة حلاً سهل الاستخدام للموافقة، وحقوق أصحاب البيانات، والتقييمات، وإدارة مخاطر البائعين، والمزيد، مما يساعد المؤسسات على البقاء ممتثلة، وزيادة الثقة مع عملائها وشركائها، وال...
CookieHub
cookiehub.com
يعد CookieHub قويًا وغنيًا بالميزات وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق. الخدمة عبارة عن حل للموافقة على ملفات تعريف الارتباط متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مما يجعل إدارة ملفات تعريف الارتباط أمرًا سهلاً. نحن نطلب موافقة واضحة من كل زائر للموقع، مما يساعدك على البقاء ملتزمًا باللوائح العال...
CHEQ
cheq.ai
الشركة الرائدة في مجال Go-to-Market Security.a تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 27% من حركة المرور على الإنترنت غير صالحة، مما يساهم في خسارة 42 مليار دولار سنويًا. والأمر يزداد سوءًا. في المشهد الرقمي اليوم، يستطيع أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت أن يتسبب في ضرر كبير لأي موقع ويب في أي وقت ...
iubenda
iubenda.com
iubenda هو برنامج رائد للامتثال القانوني ومنصة إدارة الموافقة (CMP). يحظى حل iubenda بثقة أكثر من 100.000 عميل في أكثر من 100 دولة، وهو يساعد الشركات والأفراد على جعل مواقعهم وتطبيقاتهم متوافقة مع قوانين الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO هي الشركة الرائدة المعترف بها في مجال الامتثال للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإدارة قائمة المنع. تقدم الشركة حل SaaS سهل الاستخدام والذي يعمل على أتمتة جمع وتخزين وتوزيع بيانات القمع المطلوبة للامتثال لقوانين مثل CAN-SPAM وTCPA. تأسست الشركة في عام 2009، وهي لا تقدم أقوى الحلول ا...
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هي منصة رائدة في السوق لإدارة الموافقة (CMP)، موثوق بها من قبل أكثر من 1.4 مليون موقع ويب حول العالم. نحن نساعد الشركات على الامتثال للوائح خصوصية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وCCPA، وLGPD، وPOPIA والمزيد لتخليصها من تحديات الخصوصية وغرامات عدم الامتثال. نحن شريك CMP...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 هي شركة برمجيات مقرها في ستوكهولم ولندن تعمل على تطوير تقنيات الإدارة العملية للبيانات الشخصية. مهمتنا هي أن نكون عامل تمكين لجعل حماية البيانات أسهل ويمكن الوصول إليها لجميع أحجام الشركات والمؤسسات. يسمح لك حل الخصوصية المعدوم الثقة الخاص بنا بتأمين حماية البيانات الشخصية الفعلية في بيئتك ...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تساعد الخصوصية الآمنة الشركات على جعل مواقعها الإلكترونية متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (أوروبا)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (كاليفورنيا)، وقانون LGPD (البرازيل) من خلال حل إدارة ملفات تعريف الارتباط وإدارة الشعارات الرائد في الصناعة. اجعل موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع القانون...
Cookie Information
cookieinformation.com
منصة إدارة الموافقة رقم 1 للمسوقين. بيانات التسويق ضرورية لعملك. ولكن كذلك هو الامتثال. يسهّل CMP الخاص بمعلومات ملفات تعريف الارتباط جمع موافقة المستخدم الصالحة على موقع الويب الخاص بك. تمكين جمع البيانات الخاصة بك مع ضمان الامتثال لقوانين الخصوصية.
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوص...
Cookiebot
cookiebot.com
منصة إدارة الموافقة على Cookiebot (CMP) من Usercentrics هي SaaS الخاصة بنا والتي تعمل بنظام التوصيل والتشغيل للشركات الصغيرة والمؤسسات.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO هو حل شامل مصمم للمساعدة في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). إنها عبارة عن منصة لإدارة الموافقة تأتي مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المضمنة والآلية. TRUENDO هو برنامج آلي ومرن وموثوق للغاية ويمكن تنفيذه على أي موقع ويب....
Dataships
dataships.io
من السهل إعداد مركز الخصوصية الخاص بنا ويمنحك كل ما تحتاجه لتصبح متوافقًا.
consentmanager
consentmanager.net
تبرز Consensitmanager باعتبارها الأداة النهائية لإدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، حيث تقدم تخصيصًا كاملاً من خلال محررها المرئي وإمكانات CSS وHTML وإمكانات "PUR". تضمن ميزة التقارير المباشرة التي تحتوي على 12 بُعدًا وأكثر من 30 مقياسًا وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) البقاء على اطلاع في ا...
Seers
seersco.com
منصة إدارة موافقة Seers هي منصة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الرائدة عالميًا والتي تثق بها أكثر من 50000 شركة في المملكة المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD. تحتوي منصة إدارة موافقة Seers على حل شامل لموقعك على الويب. يمكنك مسح ملفات تعريف الارت...
Ketch
ketch.com
يمكّن Ketch الشركات والمنصات من بناء الثقة مع المستهلكين والنمو باستخدام البيانات. إن Ketch Trust by Design Platform عبارة عن مجموعة منسقة من التطبيقات والبنية التحتية وواجهات برمجة التطبيقات التي تعمل على تقليل تكلفة وتعقيد عمليات الخصوصية وتعبئة البيانات المجمعة بشكل مسؤول من أجل مشاركة أعمق للعمل...
Axeptio
axept.io
بناء تجربة موافقة إيجابية. يتوافق ذلك مع لوائح خصوصية البيانات، ويوفر خيارات حقيقية لمستخدميك، الخيار الذي يخلق تفضيلًا لعلامتك التجارية.
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موا...
Usercentrics
usercentrics.com
تعد شركة Usercentrics شركة رائدة في السوق العالمية في مجال منصات إدارة الموافقة (CMP). نحن نمكن الشركات من جمع موافقات المستخدم والإشارة إليها وإدارتها وتوثيقها على مواقع الويب والتطبيقات من أجل تحقيق الامتثال للوائح الخصوصية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية وقانون ا...