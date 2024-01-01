منصات إدارة الموافقة - التطبيقات الأكثر شعبية - كوراساو الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تستخدم الشركات منصات إدارة الموافقة (CMPs) لتسجيل تفضيلات موافقة المستخدم والتعامل معها رسميًا قبل جمع أو مشاركة أو بيع بيانات المستخدم التي يتم الحصول عليها من منصات عبر الإنترنت مثل مواقع الويب والتطبيقات التي تستخدم ملفات تعريف الارتباط ومقاطع الفيديو المضمنة وتقنيات التتبع الأخرى. توفر أدوات CMP للمستخدمين تفاصيل شاملة فيما يتعلق بكيفية تتبع أنشطتهم عبر الإنترنت، وأسباب جمع هذه البيانات، والبائعين والكيانات المحددة التي تسعى إلى الاستفادة من هذه المعلومات. بعد ذلك، تعمل CMPs على تمكين المستخدمين من الاختيار بشكل صريح بين منح أو رفض أو سحب الموافقة على أنشطتهم عبر الإنترنت التي سيتم جمعها أو استخدامها أو تسويقها من قبل جميع الكيانات المدرجة أو محددة. يتمتع موفرو خدمة CMP بالصلاحية القانونية للاحتفاظ ببيانات موافقة المستخدم، وبالتالي تمكينهم من نقل معلومات الموافقة إلى أطراف ثالثة مثل المعلنين والناشرين وغيرهم من المتعاونين قبل إجراء المعالجة القانونية للبيانات.