متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
منصات العمال المتصلة
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

منصات العمال المتصلة - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد منصات العمال المتصلة الشركات الصناعية في تخطيط وجدولة ومراقبة عمليات التصنيع وسلسلة التوريد المعقدة عبر مواقع وفرق متعددة. يسمح هذا البرنامج للشركات بتخطيط أوامر العمل وتعيينها بكفاءة مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الموظفين. يستخدم مشرفو الإنتاج ومديرو المخزون منصات العمال المتصلة لجدولة المهام وتعيينها، ويستخدمها الموظفون لإكمال العمل المعين. يتم تقديم هذه الأنظمة الأساسية كحلول مستقلة وتتطلب التكامل مع برامج التصنيع وسلسلة التوريد، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع، ومجموعات سلسلة التوريد، وبرامج التخطيط والجدولة المتقدمة (APS). ولضمان سلامة الموظفين، فإنها تتكامل أيضًا مع برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS).

إرسال تطبيق جديد


MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX هو تطبيق لإدارة الصيانة وتنفيذ العمل، يساعد الشركات في تنظيم عمليات الصيانة وتحسين إدارة الأصول من خلال منصة سهلة الاستخدام.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

إبسيلون3 هو برنامج لإدارة الإجراءات المعقدة ويساعد على تبسيط المهام وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة workflows.

DeepHow

DeepHow

deephow.com

ديب هاو هو تطبيق يساعد في التقاط وتدريب المهارات العملية عبر فيديوهات منظّمة، مما يسهل التعلم والتوجيه للعمال.

Nrby

Nrby

nrby.com

نربى هو تطبيق يسهل التواصل بين الفرق الميدانية، مزود بمعلومات موقع قوية لمتابعة المشاريع وحالة العمل وسلامة العمال.

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

تطبيق Thrive.App يمكن المنظمات من تحسين الاتصالات الداخلية وزيادة تفاعل الموظفين عبر منصة سهلة الاستخدام لإدارة المحتوى.

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

تقدم Augmentir برنامجًا لتحسين إنتاجية وكفاءة عمال الخطوط الأمامية في الصناعات عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي.

Azumuta

Azumuta

azumuta.com

تقدم Azumuta حلول برمجية لتحسين مهارات القوى العاملة في المصانع، من خلال إدارة التعليمات الرقمية وضمان الجودة والتدريب والتحسين المستمر.

Tulip

Tulip

tulip.co

تطبيق Tulip يساعد الشركات على تحسين الإنتاجية والكفاءة من خلال إنشاء تطبيقات متصلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات الصناعية.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

تطبيق Nvolve يساعد الشركات في التصنيع وسلسلة الإمداد والرعاية الصحية في تحسين الأداء من خلال التعليم الرقمي وإدارة الوثائق.

Tervene

Tervene

tervene.com

Tervene هو تطبيق يدعم الإدارة التشغيلية من خلال رقمنة الممارسات الإدارية وتوفير أدوات للتحقق والتواصل وحل المشكلات في المصانع.

WorkClout

WorkClout

workclout.com

تطبيق WorkClout هو منصة لإدارة الجودة لمصنعي قطع غيار السيارات، تساعد في أتمتة وت streamlining عمليات التدقيق الداخلي، والسيطرة على الوثائق، والتفتيش.

QAD

QAD

qad.com

تطبيق QAD هو حل سحابي لتخطيط موارد المؤسسات يدعم التصنيع وإدارة سلسلة التوريد بميزات لتحسين الكفاءة وتقليل المخزون.

vHive

vHive

vhive.ai

تطبيق vHive يتيح للمؤسسات نشر خلايا طائرات مسيرة لإنشاء نماذج رقمية لأصولها.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

منصات العمال المتصلة - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog