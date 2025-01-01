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تساعد منصات العمال المتصلة الشركات الصناعية في تخطيط وجدولة ومراقبة عمليات التصنيع وسلسلة التوريد المعقدة عبر مواقع وفرق متعددة. يسمح هذا البرنامج للشركات بتخطيط أوامر العمل وتعيينها بكفاءة مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الموظفين. يستخدم مشرفو الإنتاج ومديرو المخزون منصات العمال المتصلة لجدولة المهام وتعيينها، ويستخدمها الموظفون لإكمال العمل المعين. يتم تقديم هذه الأنظمة الأساسية كحلول مستقلة وتتطلب التكامل مع برامج التصنيع وسلسلة التوريد، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع، ومجموعات سلسلة التوريد، وبرامج التخطيط والجدولة المتقدمة (APS). ولضمان سلامة الموظفين، فإنها تتكامل أيضًا مع برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX هو تطبيق لإدارة الصيانة وتنفيذ العمل، يساعد الشركات في تنظيم عمليات الصيانة وتحسين إدارة الأصول من خلال منصة سهلة الاستخدام.
SafetyCulture
safetyculture.com
تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.
Epsilon3
epsilon3.io
إبسيلون3 هو برنامج لإدارة الإجراءات المعقدة ويساعد على تبسيط المهام وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة workflows.
DeepHow
deephow.com
ديب هاو هو تطبيق يساعد في التقاط وتدريب المهارات العملية عبر فيديوهات منظّمة، مما يسهل التعلم والتوجيه للعمال.
Nrby
nrby.com
نربى هو تطبيق يسهل التواصل بين الفرق الميدانية، مزود بمعلومات موقع قوية لمتابعة المشاريع وحالة العمل وسلامة العمال.
Thrive.App
thrive.app
تطبيق Thrive.App يمكن المنظمات من تحسين الاتصالات الداخلية وزيادة تفاعل الموظفين عبر منصة سهلة الاستخدام لإدارة المحتوى.
Augmentir
augmentir.com
تقدم Augmentir برنامجًا لتحسين إنتاجية وكفاءة عمال الخطوط الأمامية في الصناعات عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي.
Azumuta
azumuta.com
تقدم Azumuta حلول برمجية لتحسين مهارات القوى العاملة في المصانع، من خلال إدارة التعليمات الرقمية وضمان الجودة والتدريب والتحسين المستمر.
Tulip
tulip.co
تطبيق Tulip يساعد الشركات على تحسين الإنتاجية والكفاءة من خلال إنشاء تطبيقات متصلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات الصناعية.
Nvolve
nvolvegroup.com
تطبيق Nvolve يساعد الشركات في التصنيع وسلسلة الإمداد والرعاية الصحية في تحسين الأداء من خلال التعليم الرقمي وإدارة الوثائق.
Tervene
tervene.com
Tervene هو تطبيق يدعم الإدارة التشغيلية من خلال رقمنة الممارسات الإدارية وتوفير أدوات للتحقق والتواصل وحل المشكلات في المصانع.
WorkClout
workclout.com
تطبيق WorkClout هو منصة لإدارة الجودة لمصنعي قطع غيار السيارات، تساعد في أتمتة وت streamlining عمليات التدقيق الداخلي، والسيطرة على الوثائق، والتفتيش.
QAD
qad.com
تطبيق QAD هو حل سحابي لتخطيط موارد المؤسسات يدعم التصنيع وإدارة سلسلة التوريد بميزات لتحسين الكفاءة وتقليل المخزون.
vHive
vhive.ai
تطبيق vHive يتيح للمؤسسات نشر خلايا طائرات مسيرة لإنشاء نماذج رقمية لأصولها.
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