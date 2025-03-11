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الأكثر شعبية المضافة حديثًا منصات العمال المتصلة - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد منصات العمال المتصلة الشركات الصناعية في تخطيط وجدولة ومراقبة عمليات التصنيع وسلسلة التوريد المعقدة عبر مواقع وفرق متعددة. يسمح هذا البرنامج للشركات بتخطيط أوامر العمل وتعيينها بكفاءة مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الموظفين. يستخدم مشرفو الإنتاج ومديرو المخزون منصات العمال المتصلة لجدولة المهام وتعيينها، ويستخدمها الموظفون لإكمال العمل المعين. يتم تقديم هذه الأنظمة الأساسية كحلول مستقلة وتتطلب التكامل مع برامج التصنيع وسلسلة التوريد، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع، ومجموعات سلسلة التوريد، وبرامج التخطيط والجدولة المتقدمة (APS). ولضمان سلامة الموظفين، فإنها تتكامل أيضًا مع برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS).