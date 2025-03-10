منصات العمال المتصلة - التطبيقات الأكثر شعبية

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تساعد منصات العمال المتصلة الشركات الصناعية في تخطيط وجدولة ومراقبة عمليات التصنيع وسلسلة التوريد المعقدة عبر مواقع وفرق متعددة. يسمح هذا البرنامج للشركات بتخطيط أوامر العمل وتعيينها بكفاءة مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الموظفين. يستخدم مشرفو الإنتاج ومديرو المخزون منصات العمال المتصلة لجدولة المهام وتعيينها، ويستخدمها الموظفون لإكمال العمل المعين. يتم تقديم هذه الأنظمة الأساسية كحلول مستقلة وتتطلب التكامل مع برامج التصنيع وسلسلة التوريد، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع، ومجموعات سلسلة التوريد، وبرامج التخطيط والجدولة المتقدمة (APS). ولضمان سلامة الموظفين، فإنها تتكامل أيضًا مع برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX هو تطبيق لإدارة الصيانة وتنفيذ العمل، يساعد الشركات في تنظيم عمليات الصيانة وتحسين إدارة الأصول من خلال منصة سهلة الاستخدام.
SafetyCulture
safetyculture.com
تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.
Epsilon3
epsilon3.io
إبسيلون3 هو برنامج لإدارة الإجراءات المعقدة ويساعد على تبسيط المهام وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة workflows.
DeepHow
deephow.com
ديب هاو هو تطبيق يساعد في التقاط وتدريب المهارات العملية عبر فيديوهات منظّمة، مما يسهل التعلم والتوجيه للعمال.
Nrby
nrby.com
نربى هو تطبيق يسهل التواصل بين الفرق الميدانية، مزود بمعلومات موقع قوية لمتابعة المشاريع وحالة العمل وسلامة العمال.
Thrive.App
thrive.app
تطبيق Thrive.App يمكن المنظمات من تحسين الاتصالات الداخلية وزيادة تفاعل الموظفين عبر منصة سهلة الاستخدام لإدارة المحتوى.
Augmentir
augmentir.com
تقدم Augmentir برنامجًا لتحسين إنتاجية وكفاءة عمال الخطوط الأمامية في الصناعات عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي.
Azumuta
azumuta.com
تقدم Azumuta حلول برمجية لتحسين مهارات القوى العاملة في المصانع، من خلال إدارة التعليمات الرقمية وضمان الجودة والتدريب والتحسين المستمر.
Tulip
tulip.co
تساعد شركة Tulip، الشركة الرائدة في عمليات الخطوط الأمامية، الشركات في جميع أنحاء العالم على تزويد القوى العاملة لديها بتطبيقات متصلة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - مما يؤدي إلى عمل عالي الجودة، وتحسين الكفاءة، وإمكانية التتبع الشامل عبر العمليات. تتيح منصة Tulip القابلة للتركيب لأولئك الأقرب إلى العمليات إمكانية الاستفادة من قابلية التركيب والاتصال الطرفي لتحويل العمليات رقميًا وتوجيه المشغلين وتتبع الإنتاج والحصول على رؤية شاملة للعمليات في الوقت الفعلي. قامت الشركات من جميع الأحجام ومختلف الصناعات - بما في ذلك التصنيع المعقد والأدوية والأجهزة الطبية - بتطبيق حلول مركبة باستخدام منصة Tulip لحل بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العمليات: عمليات مقاومة الأخطاء وتعزيز الإنتاجية من خلال سير العمل الموجه والتقاط وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي، وتحسين العمليات بشكل مستمر. وهي فرع من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويقع المقر الرئيسي للشركة في سومرفيل، ماساتشوستس، ولها مكاتب في ألمانيا والمجر.
Nvolve
nvolvegroup.com
تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع الإلكتروني للكمبيوتر اللوحي، والتعلم السريع المعتمد على الفيديو، وأدوات التعلم المدمج. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Nvolve Marketplace الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الشركاء المدمجة بالفعل مع Nvolve والجاهزة للاستخدام. تبدأ رحلة القوى العاملة المتصلة الخاصة بك بالتعلم والتطوير ولكنها تضيف قيمة عبر أعمالك بالكامل أول مرة وكل مرة! Nvolve مخصص لـ: • التعلم والتطوير • ESG والاستدامة • الجودة والتشغيل • الصحة والسلامة • الصيانة والعمليات • الموارد البشرية متوفر بـ 12 لغة مختلفة، منصة Nvolve معتمدة من ISO 27001:2017 وتم التحقق من صحتها من قبل GAMP5، بما يتماشى مع تطبيق لوائح EMA الأوروبية وFDA الأمريكية التي تحكم التحقق من صحة نظام الكمبيوتر.
Tervene
tervene.com
تعمل Tervene على تمكين التميز التشغيلي من خلال رقمنة ممارسات الإدارة جنبًا إلى جنب مع التدريب الاحترافي. من خلال الجمع بين 6 أدوات إدارية في حل واحد، يدعم Tervene إدارة المعرفة والتحقق من صحة العمليات والتحكم في العمليات والاتصالات وحل المشكلات على أرض المصنع. نحن نخدم المصانع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، بما في ذلك شركات التصنيع الرائدة مثل Mars Wrigley وSafran وSiemens و General Dynamics وArcelorMittal. وباستخدام Tervene، قامت تلك الشركات المصنعة برقمنة نظام الإدارة الخاص بها لتعزيز السلوك الإداري الفعال من خلال الالتزام بأفضل الممارسات.
WorkClout
workclout.com
WorkClout عبارة عن منصة لإدارة الجودة لمصنعي قطع غيار السيارات. يساعد برنامجنا على تبسيط وأتمتة عمليات التدقيق الداخلي، ومراقبة المستندات، وعمليات الفحص البصري، والتدريب، وتصميم الجودة الوقائية. باستخدام مؤسسات WorkClout، يمكنك القيام بما يلي: ∙ عمليات تدقيق عملية الطبقة ∙ 8 د ∙ تدقيق التحقق من المعدات (PVA) ∙ الامتثال FMEA ∙ التحكم في المستندات ∙ توجيه معدات الضغط (PED) ∙ عمليات تدقيق الموردين ∙ IATF 16949 ∙ ايزو 9001 ∙ إسو 45001 ∙ ايزو 14001 ∙ فحص الجودة البصرية/الأبعاد ∙ زيادة العملية/الكفاءة ∙ تصميم الجودة الوقائي/التنبؤي (تقليل عيوب الجودة لكل مليار قطعة) ∙ SPC / تحليل اتجاه البيانات ∙ الإجراءات التصحيحية / CAPA ∙ الإجراء التصحيحي للموردين (SCAR) الصناعات التي تخدمها: تصنيع قطع غيار السيارات الأصلية، تصنيع البطاريات، تصنيع قطع غيار السيارات بعد البيع، مصنعي السيارات، تصنيع الهياكل والمقطورات الأداة المثالية للعاملين في الخطوط الأمامية في صناعة السيارات!
QAD
qad.com
QAD هو المزود الرائد لحلول تصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. من أجل النجاح في عالم مضطرب ، يجب أن تستجيب مواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب ، ويجب على الشركات المصنعة وسلاسل التوريد أن تستجيب بسرعة للتغيير وتحسين خفة الحركة والكفاءة والمرونة لخدمة العملاء الفعالة. يقدم QAD تطبيقات تكيفية لتمكين هذه المؤسسات التكيفية. تأسست QAD في سانتا باربرا ، كاليفورنيا ، عملاء في 84 دولة حول العالم. قامت الآلاف من الشركات بنشر حلول QAD Enterprise بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، والتجارة الرقمية (DC) ، وإدارة علاقات الموردين (SRM) ، وتخطيط سلسلة التوريد الرقمية (DSCP) ، وتنفيذ التجارة والنقل العالمي (GTTE) ، ونظام إدارة جودة المؤسسات (EQMS) ، والذكاء العاملة المتصلة والمعالجة.
vHive
vhive.ai
vHive هو الحل البرمجي الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من نشر خلايا بدون طيار مستقلة لإنشاء توائم رقمية لأصولها. لمعرفة المزيد: www.vHive.ai أو [email protected]
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