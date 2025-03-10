منصات العمال المتصلة - التطبيقات الأكثر شعبية

Tulip

tulip.co

تساعد شركة Tulip، الشركة الرائدة في عمليات الخطوط الأمامية، الشركات في جميع أنحاء العالم على تزويد القوى العاملة لديها بتطبيقات متصلة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - مما يؤدي إلى عمل عالي الجودة، وتحسين الكفاءة، وإمكانية التتبع الشامل عبر العمليات. تتيح منصة Tulip القابلة للتركيب لأولئك الأقرب إلى العمليات إمكانية الاستفادة من قابلية التركيب والاتصال الطرفي لتحويل العمليات رقميًا وتوجيه المشغلين وتتبع الإنتاج والحصول على رؤية شاملة للعمليات في الوقت الفعلي. قامت الشركات من جميع الأحجام ومختلف الصناعات - بما في ذلك التصنيع المعقد والأدوية والأجهزة الطبية - بتطبيق حلول مركبة باستخدام منصة Tulip لحل بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العمليات: عمليات مقاومة الأخطاء وتعزيز الإنتاجية من خلال سير العمل الموجه والتقاط وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي، وتحسين العمليات بشكل مستمر. وهي فرع من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويقع المقر الرئيسي للشركة في سومرفيل، ماساتشوستس، ولها مكاتب في ألمانيا والمجر.