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تساعد منصات العمال المتصلة الشركات الصناعية في تخطيط وجدولة ومراقبة عمليات التصنيع وسلسلة التوريد المعقدة عبر مواقع وفرق متعددة. يسمح هذا البرنامج للشركات بتخطيط أوامر العمل وتعيينها بكفاءة مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الموظفين. يستخدم مشرفو الإنتاج ومديرو المخزون منصات العمال المتصلة لجدولة المهام وتعيينها، ويستخدمها الموظفون لإكمال العمل المعين. يتم تقديم هذه الأنظمة الأساسية كحلول مستقلة وتتطلب التكامل مع برامج التصنيع وسلسلة التوريد، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع، ومجموعات سلسلة التوريد، وبرامج التخطيط والجدولة المتقدمة (APS). ولضمان سلامة الموظفين، فإنها تتكامل أيضًا مع برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
يعد برنامج MaintenX هو البرنامج الرائد في مجال الصيانة وتنفيذ العمل، وهو مصمم خصيصًا للفرق الصناعية وفرق الخطوط الأمامية. نحن نساعد الشركات على تبسيط عمليات الصيانة، وتحسين إدارة الأصول، وتمكين العاملين - كل ذلك مع تقديم رؤى يمكنها تحسين أرباحك النهائية. وباعتبارها منصة للهواتف المحمولة أولاً، توفر شركةmaintenX حلاً حديثًا يدعم إنترنت الأشياء لفرق الصيانة والموثوقية والعمليات الموثوق بها من قبل أكثر من 8 آلاف شركة حول العالم. إذا كنت تبحث عن حل CMMS مدعم بالذكاء الاصطناعي وسهل الاستخدام والتنفيذ، فلا تبحث أكثر. تدير منصةMaintenX الملايين من أوامر العمل والأصول، ويستخدمها أكثر من 500 ألف متخصص في الخطوط الأمامية على مستوى العالم. نحن نساعد العملاء على تقليل أوقات التوقف غير المخطط لها وزيادة توافر الأصول، مع تلبية احتياجات الامتثال المعقدة والحفاظ على سلامة العمال. على استعداد للتخلي عن الحافظة؟ إليك ما يمكننا مساعدة فريقك على التحول الرقمي: -أوامر عمل الصيانة -الصيانة الوقائية - إجراءات السلامة -تدقيق السلامة والبيئة -تقارير متعددة المواقع -تكامل إنترنت الأشياء وتخطيط موارد المؤسسات -سير عمل التدقيق/التفتيش -قوائم مراجعة التدريب -إدارة طلبات قطع الغيار واتصالات البائعين نحن فخورون بخدمة بعض من أكبر العلامات التجارية في العالم، بما في ذلك Duracell وAB InBev وUnivar وCintas وMcDonalds وTitan America وغيرها الكثير.
SafetyCulture
safetyculture.com
شركة SafetyCulture هي منصة للعمليات الأولى للهاتف المحمول تمنحك المعرفة والأدوات والعمليات التي تحتاجها للعمل بأمان ، وتلبية المعايير العليا ، والتحسين كل يوم ، وتقديم طريقة أفضل للعمل. تطورت ما بدأ كتطبيق قائمة مرجعية رقمية إلى منصة لإجراء عمليات التفتيش ، ورفع وحل المشكلات ، وإدارة الأصول ، وفرق التدريب أثناء التنقل. تساعد شركة SafetyCulture أيضًا الفرق على القيام بأكثر من مجرد وضع علامة على الصناديق من أجل الحوكمة والمخاطر والامتثال - يمكن أن تساعد في وضع البيئة ، ومعايير الصحة والسلامة ، ورفع الشريط عندما يتعلق الأمر بالتميز التشغيلي. من خلال التقاط البيانات في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ في متناول يدك ، ستعرف دائمًا ما الذي يعمل وما هو ليس حتى يمكنك التركيز على ما يهم حقًا-التحسن كل يوم. فتح إمكانات فرق العمل الخاصة بك لدفع عملك إلى الأمام مع زراعة الأمان.
Tulip
tulip.co
تساعد شركة Tulip، الشركة الرائدة في عمليات الخطوط الأمامية، الشركات في جميع أنحاء العالم على تزويد القوى العاملة لديها بتطبيقات متصلة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - مما يؤدي إلى عمل عالي الجودة، وتحسين الكفاءة، وإمكانية التتبع الشامل عبر العمليات. تتيح منصة Tulip القابلة للتركيب لأولئك الأقرب إلى العمليات إمكانية الاستفادة من قابلية التركيب والاتصال الطرفي لتحويل العمليات رقميًا وتوجيه المشغلين وتتبع الإنتاج والحصول على رؤية شاملة للعمليات في الوقت الفعلي. قامت الشركات من جميع الأحجام ومختلف الصناعات - بما في ذلك التصنيع المعقد والأدوية والأجهزة الطبية - بتطبيق حلول مركبة باستخدام منصة Tulip لحل بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العمليات: عمليات مقاومة الأخطاء وتعزيز الإنتاجية من خلال سير العمل الموجه والتقاط وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي، وتحسين العمليات بشكل مستمر. وهي فرع من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويقع المقر الرئيسي للشركة في سومرفيل، ماساتشوستس، ولها مكاتب في ألمانيا والمجر.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir هي المزود الوحيد في العالم لبرامج العمال المتصلة القائمة على الذكاء الاصطناعي. منصة برمجيات Augmentir عبارة عن مجموعة من أدوات العمال المتصلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تساعد الشركات الصناعية على تحسين السلامة والجودة والإنتاجية للقوى العاملة في الخطوط الأمامية الصناعية سريعة التغير اليوم. تستفيد الشركات العاملة في مجال التصنيع والخدمات والطاقة والبناء من الذكاء الاصطناعي من Augmentir جنبًا إلى جنب مع سير العمل الرقمي للمنصة وقدرات التعاون عن بعد لتحسين عملياتها في الخطوط الأمامية وتحقيق نمو كبير وتحسين مستمر في مجالات دعم الأداء والتدريب وتطوير القوى العاملة.
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات * قاعدة بيانات قادرة على الاستعلام عن الإجراءات التي يتم تشغيلها * طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية * القياس عن بعد المتكامل، والقيادة والسيطرة، وبيانات المهمة * تحليلات مفصلة، والتقارير، ولوحات المعلومات
Nrby
nrby.com
Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات قوية في مجال ذكاء الموقع، مما يوفر للمديرين التنفيذيين والمديرين نظرة عامة شاملة على جميع المشاريع وحالتها ومهامها وسلامة العمال والمزيد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nrby.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمعرفة المزيد.
vHive
vhive.ai
vHive هو الحل البرمجي الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من نشر خلايا بدون طيار مستقلة لإنشاء توائم رقمية لأصولها. لمعرفة المزيد: www.vHive.ai أو [email protected]
QAD
qad.com
QAD هو المزود الرائد لحلول تصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. من أجل النجاح في عالم مضطرب ، يجب أن تستجيب مواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب ، ويجب على الشركات المصنعة وسلاسل التوريد أن تستجيب بسرعة للتغيير وتحسين خفة الحركة والكفاءة والمرونة لخدمة العملاء الفعالة. يقدم QAD تطبيقات تكيفية لتمكين هذه المؤسسات التكيفية. تأسست QAD في سانتا باربرا ، كاليفورنيا ، عملاء في 84 دولة حول العالم. نشرت الآلاف من الشركات حلول QAD Enterprise بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، والتجارة الرقمية (DC) ، وإدارة علاقات الموردين (SRM) ، وتخطيط سلسلة التوريد الرقمية (DSCP) ، وتنفيذ التجارة والنقل العالمي (GTTE) ، ونظام جودة المؤسسة (EQMS) ، القوى العاملة المتصلة وذكاء العملية.
WorkClout
workclout.com
WorkClout عبارة عن منصة لإدارة الجودة لمصنعي قطع غيار السيارات. يساعد برنامجنا على تبسيط وأتمتة عمليات التدقيق الداخلي، ومراقبة المستندات، وعمليات الفحص البصري، والتدريب، وتصميم الجودة الوقائية. باستخدام مؤسسات WorkClout، يمكنك القيام بما يلي: ∙ عمليات تدقيق عملية الطبقة ∙ 8 د ∙ تدقيق التحقق من المعدات (PVA) ∙ الامتثال FMEA ∙ التحكم في المستندات ∙ توجيه معدات الضغط (PED) ∙ عمليات تدقيق الموردين ∙ IATF 16949 ∙ ايزو 9001 ∙ إسو 45001 ∙ ايزو 14001 ∙ فحص الجودة البصرية/الأبعاد ∙ زيادة العملية/الكفاءة ∙ تصميم الجودة الوقائي/التنبؤي (تقليل عيوب الجودة لكل مليار قطعة) ∙ SPC / تحليل اتجاه البيانات ∙ الإجراءات التصحيحية / CAPA ∙ الإجراء التصحيحي للموردين (SCAR) الصناعات التي تخدمها: تصنيع قطع غيار السيارات الأصلية، تصنيع البطاريات، تصنيع قطع غيار السيارات بعد البيع، مصنعي السيارات، تصنيع الهياكل والمقطورات الأداة المثالية للعاملين في الخطوط الأمامية في صناعة السيارات!
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App Ltd ، الذي أنشئ في عام 2011 ، التكنولوجيا والدعم لمساعدة المنظمات في "تشغيل" الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي أي شخص في المؤسسة من تولي اتصالات الشركة وإنشاء وإضافة محتوى إلى منصة اتصال موظف واحد وتوزيعها على الأجهزة المحمولة للفرق. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المنظمات متعددة الجنسيات ، وكلهم يستخدمون منصة Thrive لإنشاء وتخصيص تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم لتعزيز الاتصالات الداخلية وإشراك فرقها الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل للخدمة الموارد البشرية ، والتسويق ، و comms الداخلية ، و Comms Comms ، وتكنولوجيا المعلومات ، وغيرهم من المهنيين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "الصعبة الوصول" - أولئك الذين لا يتمتعون بالوصول أو الوصول إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين ، تتخصص Thrive في إلهام وتثقيف العملاء في رحلة التحول الرقمية الخاصة بهم من خلال منصة SaaS ، ونجاح العميل على متن الطائرة ، والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين Thrive على مستوى العالم من قبل العملاء في العديد من الصناعات. من بين العملاء Deloitte و SSE و Biffa و Fairchild Medical Center و Air France KLM و Santos Brasil و A Post و SGN وغيرها الكثير. إلهام وإبلاغ وإشراك الموظفين مع منصة الاتصالات والمشاركة التي هي فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام بشكل يبعث على السخرية.
Tervene
tervene.com
تعمل Tervene على تمكين التميز التشغيلي من خلال رقمنة ممارسات الإدارة جنبًا إلى جنب مع التدريب الاحترافي. من خلال الجمع بين 6 أدوات إدارية في حل واحد، يدعم Tervene إدارة المعرفة والتحقق من صحة العمليات والتحكم في العمليات والاتصالات وحل المشكلات على أرض المصنع. نحن نخدم المصانع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، بما في ذلك شركات التصنيع الرائدة مثل Mars Wrigley وSafran وSiemens و General Dynamics وArcelorMittal. وباستخدام Tervene، قامت تلك الشركات المصنعة برقمنة نظام الإدارة الخاص بها لتعزيز السلوك الإداري الفعال من خلال الالتزام بأفضل الممارسات.
DeepHow
deephow.com
DeepHow هو أول حل للذكاء الاصطناعي لالتقاط المعرفة والتدريب في مجال التجارة الماهرة. إنها في الأساس منصة فيديو وتطبيق التقاط يسمح للمؤسسات بالتقاط عملياتها على جهاز ذكي، وتحميلها إلى النظام الأساسي عبر السحابة، ومن ثم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقسيم الفيديو ونسخه وترجمته إلى خطوات ولغات ذات صلة لعملهم. القوى العاملة متعددة اللغات. يمكن للموظفين الوصول إلى مقاطع الفيديو في أي وقت، مما يسمح لهم بالانضمام بشكل أسرع وتحسين مهاراتهم بكفاءة أكبر من خلال العمليات الخاصة بشركتهم. لا يمكن تحديث الأساليب التقليدية للتعلم مثل إجراءات التشغيل الموحدة المستندة إلى النصوص بكفاءة، ويفضل العامل العادي اليوم اللجوء إلى الفيديو لتعلم مهارات جديدة. يمكنهم مشاهدة الخبير مباشرة على الشاشة، ومحاكاة تلك الخبرة بأنفسهم. لا يجب أن يكون إنشاء محتوى فيديو أمرًا صعبًا أو يتطلب دعم فريق إنتاج فيديو محترف بمعدات باهظة الثمن. حافظ على تشغيل خطوطك وقم بتعليم فريقك بشكل أفضل من خلال منصة تدريب الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي من DeepHow.
Nvolve
nvolvegroup.com
تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع الإلكتروني للكمبيوتر اللوحي، والتعلم السريع المعتمد على الفيديو، وأدوات التعلم المدمج. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Nvolve Marketplace الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الشركاء المدمجة بالفعل مع Nvolve والجاهزة للاستخدام. تبدأ رحلة القوى العاملة المتصلة الخاصة بك بالتعلم والتطوير ولكنها تضيف قيمة عبر أعمالك بالكامل أول مرة وكل مرة! Nvolve مخصص لـ: • التعلم والتطوير • ESG والاستدامة • الجودة والتشغيل • الصحة والسلامة • الصيانة والعمليات • الموارد البشرية متوفر بـ 12 لغة مختلفة، منصة Nvolve معتمدة من ISO 27001:2017 وتم التحقق من صحتها من قبل GAMP5، بما يتماشى مع تطبيق لوائح EMA الأوروبية وFDA الأمريكية التي تحكم التحقق من صحة نظام الكمبيوتر.
Azumuta
azumuta.com
تقدم Azumuta حلولاً برمجية لزيادة مهارات القوى العاملة المتصلة. تساعد المنصة شركات التصنيع من خلال تعزيز الأداء، وتمكين عمال المصانع من التعلم، وحل مشكلات الجودة المباشرة، وتقديم المعلومات بشكل تدريجي على أرضية المصنع. يربط برنامج Azumuta المشغلين والمشرفين والمديرين بكل جانب من جوانب التصنيع، ويدعم ثقافة التحسين المستمر. Azumuta عبارة عن منصة معيارية عبر الإنترنت تساعد الأشخاص في بيئة المصنع على زيادة الإنتاجية وجودة الإنتاج من خلال تحسين الاتصالات والدعم التكنولوجي. تتضمن وحدات برامج Azumuta ما يلي: - تعليمات العمل الرقمي - ضمان الجودة - مصفوفة المهارات والتدريب - عمليات التدقيق وقائمة المراجعة الرقمية - التحسين المستمر / CAPA
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