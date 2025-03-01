منصات العمال المتصلة - التطبيقات الأكثر شعبية - ترينيداد وتوباغو

Thrive.App

thrive.app

يوفر Thrive.App Ltd ، الذي أنشئ في عام 2011 ، التكنولوجيا والدعم لمساعدة المنظمات في "تشغيل" الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي أي شخص في المؤسسة من تولي اتصالات الشركة وإنشاء وإضافة محتوى إلى منصة اتصال موظف واحد وتوزيعها على الأجهزة المحمولة للفرق. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المنظمات متعددة الجنسيات ، وكلهم يستخدمون منصة Thrive لإنشاء وتخصيص تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم لتعزيز الاتصالات الداخلية وإشراك فرقها الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل للخدمة الموارد البشرية ، والتسويق ، و comms الداخلية ، و Comms Comms ، وتكنولوجيا المعلومات ، وغيرهم من المهنيين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "الصعبة الوصول" - أولئك الذين لا يتمتعون بالوصول أو الوصول إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين ، تتخصص Thrive في إلهام وتثقيف العملاء في رحلة التحول الرقمية الخاصة بهم من خلال منصة SaaS ، ونجاح العميل على متن الطائرة ، والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين Thrive على مستوى العالم من قبل العملاء في العديد من الصناعات. من بين العملاء Deloitte و SSE و Biffa و Fairchild Medical Center و Air France KLM و Santos Brasil و A Post و SGN وغيرها الكثير. إلهام وإبلاغ وإشراك الموظفين مع منصة الاتصالات والمشاركة التي هي فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام بشكل يبعث على السخرية.