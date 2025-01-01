متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكلالفئات

منصات العمال المتصلة - التطبيقات الأكثر شعبية - نيوزيلندا

تساعد منصات العمال المتصلة الشركات الصناعية في تخطيط وجدولة ومراقبة عمليات التصنيع وسلسلة التوريد المعقدة عبر مواقع وفرق متعددة. يسمح هذا البرنامج للشركات بتخطيط أوامر العمل وتعيينها بكفاءة مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الموظفين. يستخدم مشرفو الإنتاج ومديرو المخزون منصات العمال المتصلة لجدولة المهام وتعيينها، ويستخدمها الموظفون لإكمال العمل المعين. يتم تقديم هذه الأنظمة الأساسية كحلول مستقلة وتتطلب التكامل مع برامج التصنيع وسلسلة التوريد، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع، ومجموعات سلسلة التوريد، وبرامج التخطيط والجدولة المتقدمة (APS). ولضمان سلامة الموظفين، فإنها تتكامل أيضًا مع برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS).

إرسال تطبيق جديد


MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

يعد برنامج MaintenX هو البرنامج الرائد في مجال الصيانة وتنفيذ العمل، وهو مصمم خصيصًا للفرق الصناعية وفرق الخطوط الأمامية. نحن نساعد الشركات على تبسيط عمليات الصيانة، وتحسين إدارة الأصول، وتمكين العاملين - كل ذلك مع تقديم رؤى يمكنها تحسين أرباحك النهائية. وباعتبارها منصة للهواتف المحمولة أولاً، توفر ...

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture عبارة عن منصة عمليات تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً وتمنحك المعرفة والأدوات والعمليات التي تحتاجها للعمل بأمان وتلبية المعايير الأعلى والتحسين كل يوم، مما يوفر طريقة أفضل للعمل. لقد تطور ما بدأ كتطبيق قائمة مرجعية رقمية إلى منصة لإجراء عمليات التفتيش، وإثارة المشكلات وحلها، وإدارة ال...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتع...

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

يوفر Thrive.App، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، تطبيقات اتصالات ومشاركة الموظفين لمساعدة المؤسسات في "تعزيز" اتصالاتها الداخلية. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي الخاص بنا أي شخص في مؤسستك من تولي مسؤولية اتصالات شركتك، وإنشاء المحتوى وإضافته إلى منصة اتصالات واحدة للموظفين وتوزيعه على الأجهزة المحمولة...

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات...

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Augmentir هي المزود الوحيد في العالم لبرامج العمال المتصلة القائمة على الذكاء الاصطناعي. منصة برمجيات Augmentir عبارة عن مجموعة من أدوات العمال المتصلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تساعد الشركات الصناعية على تحسين السلامة والجودة والإنتاجية للقوى العاملة في الخطوط الأمامية الصناعية سريعة التغير ...

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow هو أول حل للذكاء الاصطناعي لالتقاط المعرفة والتدريب في مجال التجارة الماهرة. إنها في الأساس منصة فيديو وتطبيق التقاط يسمح للمؤسسات بالتقاط عملياتها على جهاز ذكي، وتحميلها إلى النظام الأساسي عبر السحابة، ومن ثم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقسيم الفيديو ونسخه وترجمته إلى خطوات ولغات ذات صلة...

Tulip

Tulip

tulip.co

تساعد شركة Tulip، الشركة الرائدة في عمليات الخطوط الأمامية، الشركات في جميع أنحاء العالم على تزويد القوى العاملة لديها بتطبيقات متصلة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - مما يؤدي إلى عمل عالي الجودة، وتحسين الكفاءة، وإمكانية التتبع الشامل عبر العمليات. تتيح منصة Tulip القابلة للتركيب لأولئك الأقرب إلى العمليا...

Azumuta

Azumuta

azumuta.com

تقدم Azumuta حلولاً برمجية لزيادة مهارات القوى العاملة المتصلة. تساعد المنصة شركات التصنيع من خلال تعزيز الأداء، وتمكين عمال المصانع من التعلم، وحل مشكلات الجودة المباشرة، وتقديم المعلومات بشكل تدريجي على أرضية المصنع. يربط برنامج Azumuta المشغلين والمشرفين والمديرين بكل جانب من جوانب التصنيع، ويد...

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع ال...

Tervene

Tervene

tervene.com

تعمل Tervene على تمكين التميز التشغيلي من خلال رقمنة ممارسات الإدارة جنبًا إلى جنب مع التدريب الاحترافي. من خلال الجمع بين 6 أدوات إدارية في حل واحد، يدعم Tervene إدارة المعرفة والتحقق من صحة العمليات والتحكم في العمليات والاتصالات وحل المشكلات على أرض المصنع. نحن نخدم المصانع في جميع أنحاء أمريكا ا...

WorkClout

WorkClout

workclout.com

WorkClout عبارة عن منصة لإدارة الجودة لمصنعي قطع غيار السيارات. يساعد برنامجنا على تبسيط وأتمتة عمليات التدقيق الداخلي، ومراقبة المستندات، وعمليات الفحص البصري، والتدريب، وتصميم الجودة الوقائية. باستخدام مؤسسات WorkClout، يمكنك القيام بما يلي: ∙ عمليات تدقيق عملية الطبقة ∙ 8 د ∙ تدقيق التحقق من الم...

QAD

QAD

qad.com

QAD هي شركة رائدة في مجال توفير حلول التصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. لتحقيق النجاح في عالم مضطرب، ومواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب، يجب على المصنعين وسلاسل التوريد الاستجابة بسرعة للتغيير وتحسين المرونة والكفاءة والمرونة بسلاسة من أجل خدمة عملاء فعالة. تقدم QAD تطبيق...

vHive

vHive

vhive.ai

vHive هو الحل البرمجي الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من نشر خلايا بدون طيار مستقلة لإنشاء توائم رقمية لأصولها. لمعرفة المزيد: www.vHive.ai أو [email protected]

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.