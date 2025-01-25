منصات العمال المتصلة - التطبيقات الأكثر شعبية - الإمارات العربية المتحدة

Thrive.App

thrive.app

يوفر Thrive.App، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، تطبيقات اتصالات ومشاركة الموظفين لمساعدة المؤسسات في "تعزيز" اتصالاتها الداخلية. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي الخاص بنا أي شخص في مؤسستك من تولي مسؤولية اتصالات شركتك، وإنشاء المحتوى وإضافته إلى منصة اتصالات واحدة للموظفين وتوزيعه على الأجهزة المحمولة الخاصة بفرقك. يتراوح عملاؤنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المؤسسات متعددة الجنسيات الذين يستخدمون جميعًا منصة TheAppBuilder لإنشاء تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم وتخصيصها لتعزيز اتصالاتهم الداخلية وزيادة إشراك فرقهم الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل خدمة الموارد البشرية والتسويق والاتصالات الداخلية والاتصالات المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المتخصصين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "التي يصعب الوصول إليها". أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول أو الوصول المحدود إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين، نحن متخصصون في إلهام وتثقيف عملائنا في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم من خلال منصة SaaS الخاصة بنا ونجاح العملاء على متن الطائرة والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين الخاصة بشركة Thrive عالميًا من قبل العملاء في العديد من الصناعات. يشمل عملاؤنا؛ كارلسبرغ، إس إس إي، بيفا، مركز فيرتشايلد الطبي، الخطوط الجوية الفرنسية كي إل إم، سانتوس برازيل، آن بوست، إس جي إن وغيرها الكثير. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.thrive.app