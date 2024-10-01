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منصات العمال المتصلة - التطبيقات الأكثر شعبية - الكويت
تساعد منصات العمال المتصلة الشركات الصناعية في تخطيط وجدولة ومراقبة عمليات التصنيع وسلسلة التوريد المعقدة عبر مواقع وفرق متعددة. يسمح هذا البرنامج للشركات بتخطيط أوامر العمل وتعيينها بكفاءة مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الموظفين. يستخدم مشرفو الإنتاج ومديرو المخزون منصات العمال المتصلة لجدولة المهام وتعيينها، ويستخدمها الموظفون لإكمال العمل المعين. يتم تقديم هذه الأنظمة الأساسية كحلول مستقلة وتتطلب التكامل مع برامج التصنيع وسلسلة التوريد، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع، ومجموعات سلسلة التوريد، وبرامج التخطيط والجدولة المتقدمة (APS). ولضمان سلامة الموظفين، فإنها تتكامل أيضًا مع برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
يعد برنامج MaintenX هو البرنامج الرائد في مجال الصيانة وتنفيذ العمل، وهو مصمم خصيصًا للفرق الصناعية وفرق الخطوط الأمامية. نحن نساعد الشركات على تبسيط عمليات الصيانة، وتحسين إدارة الأصول، وتمكين العاملين - كل ذلك مع تقديم رؤى يمكنها تحسين أرباحك النهائية. وباعتبارها منصة للهواتف المحمولة أولاً، تقدم ...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture عبارة عن منصة عمليات تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً وتمنحك المعرفة والأدوات والعمليات التي تحتاجها للعمل بأمان وتلبية المعايير الأعلى والتحسين كل يوم، مما يوفر طريقة أفضل للعمل. لقد تطور ما بدأ كتطبيق قائمة مرجعية رقمية إلى منصة لإجراء عمليات التفتيش، وإثارة المشكلات وحلها، وإدارة ال...
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتع...
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، تطبيقات اتصالات ومشاركة الموظفين لمساعدة المؤسسات في "تعزيز" اتصالاتها الداخلية. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي الخاص بنا أي شخص في مؤسستك من تولي مسؤولية اتصالات شركتك، وإنشاء المحتوى وإضافته إلى منصة اتصالات واحدة للموظفين وتوزيعه على الأجهزة المحمولة...
Nrby
nrby.com
Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات...
Augmentir
augmentir.com
Augmentir هي المزود الوحيد في العالم لبرامج العمال المتصلة القائمة على الذكاء الاصطناعي. منصة برمجيات Augmentir عبارة عن مجموعة من أدوات العمال المتصلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تساعد الشركات الصناعية على تحسين السلامة والجودة والإنتاجية للقوى العاملة في الخطوط الأمامية الصناعية سريعة التغير ...
Tulip
tulip.co
تساعد شركة Tulip، الشركة الرائدة في عمليات الخطوط الأمامية، الشركات في جميع أنحاء العالم على تزويد القوى العاملة لديها بتطبيقات متصلة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - مما يؤدي إلى عمل عالي الجودة، وتحسين الكفاءة، وإمكانية التتبع الشامل عبر العمليات. تتيح منصة Tulip القابلة للتركيب لأولئك الأقرب إلى العمليا...
Azumuta
azumuta.com
تقدم Azumuta حلولاً برمجية لزيادة مهارات القوى العاملة المتصلة. تساعد المنصة شركات التصنيع من خلال تعزيز الأداء، وتمكين عمال المصانع من التعلم، وحل مشكلات الجودة المباشرة، وتقديم المعلومات بشكل تدريجي على أرضية المصنع. يربط برنامج Azumuta المشغلين والمشرفين والمديرين بكل جانب من جوانب التصنيع، ويد...
Nvolve
nvolvegroup.com
تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع ال...
DeepHow
deephow.com
DeepHow هو أول حل للذكاء الاصطناعي لالتقاط المعرفة والتدريب في مجال التجارة الماهرة. إنها في الأساس منصة فيديو وتطبيق التقاط يسمح للمؤسسات بالتقاط عملياتها على جهاز ذكي، وتحميلها إلى النظام الأساسي عبر السحابة، ومن ثم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقسيم الفيديو ونسخه وترجمته إلى خطوات ولغات ذات صلة...
Tervene
tervene.com
تعمل Tervene على تمكين التميز التشغيلي من خلال رقمنة ممارسات الإدارة جنبًا إلى جنب مع التدريب الاحترافي. من خلال الجمع بين 6 أدوات إدارية في حل واحد، يدعم Tervene إدارة المعرفة والتحقق من صحة العمليات والتحكم في العمليات والاتصالات وحل المشكلات على أرض المصنع. نحن نخدم المصانع في جميع أنحاء أمريكا ا...
WorkClout
workclout.com
WorkClout عبارة عن منصة لإدارة الجودة لمصنعي قطع غيار السيارات. يساعد برنامجنا على تبسيط وأتمتة عمليات التدقيق الداخلي، ومراقبة المستندات، وعمليات الفحص البصري، والتدريب، وتصميم الجودة الوقائية. باستخدام مؤسسات WorkClout، يمكنك القيام بما يلي: ∙ عمليات تدقيق عملية الطبقة ∙ 8 د ∙ تدقيق التحقق من الم...
QAD
qad.com
QAD هي شركة رائدة في مجال توفير حلول التصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. لتحقيق النجاح في عالم مضطرب، ومواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب، يجب على المصنعين وسلاسل التوريد الاستجابة بسرعة للتغيير وتحسين المرونة والكفاءة والمرونة بسلاسة من أجل خدمة عملاء فعالة. تقدم QAD تطبيق...
vHive
vhive.ai
vHive هو الحل البرمجي الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من نشر خلايا بدون طيار مستقلة لإنشاء توائم رقمية لأصولها. لمعرفة المزيد: www.vHive.ai أو [email protected]