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تعمل برامج الترجمة بمساعدة الكمبيوتر (CAT) على تسهيل ترجمة المحتوى من لغة إلى أخرى من خلال الاستفادة من ذاكرة الترجمة، التي تخزن النصوص المترجمة مسبقًا، أو من خلال الاستفادة من المساعدة الجماعية. ويضمن ذلك أن تكون الترجمات متسقة مع اللغة المستخدمة سابقًا، مع الحفاظ على التهجئة والنحو والصياغة بشكل سليم. يوفر برنامج CAT منصة تحرير أكثر كفاءة وتفاعلية مقارنة بأدوات الترجمة الآلية الأساسية كلمة بكلمة. من خلال دمج ميزات مثل ذاكرة الترجمة، وأدلة العبارات، وقواعد بيانات المصطلحات، يساعد برنامج CAT المترجمين في تعزيز كفاءة ودقة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتكامل منتجات الترجمة بمساعدة الحاسوب بسلاسة مع برامج إدارة الترجمة، مما يتيح التعاون بين المترجمين ومقدمي الخدمات مع ضمان تنظيم النصوص المترجمة.
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Murf AI
murf.ai
Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.
Matecat
matecat.com
Matecat هو أداة ترجمة مجانية ومفتوحة المصدر تسمح بالتعاون بين المترجمين وتسهيل إدارة مشاريع الترجمة باستخدام تقنيات متقدمة.
memoQ
memoq.com
memoQ هو برنامج مساعد للترجمة يتيح إدارة الترجمات والتخصيص، يتضمن ذاكرة ترجمة وإدارة مصطلحات لتحسين دقة الترجمة.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin تطبيق لتوطين المحتوى متعدد اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم فرق العمل في إدارة الترجمة والتكامل مع 600+ أداة.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat هو منصة AI لتحويل المحتوى إلى عدة لغات، مما يسهل إنشاء وإدارة المحتوى متعدد اللغات للمؤسسات العالمية بكفاءة وبتكاليف منخفضة.
Unbabel
unbabel.com
تساعد Unbabel الشركات على تجاوز حواجز اللغة من خلال تقديم خدمات ترجمة عالية الجودة ودمجها مع منصات خدمة العملاء المختلفة.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud هو نظام إدارة ترجمة يساعد الشركات في تحديث وتوطين المحتوى بكفاءة، مع دعم للتكامل مع أنواع مختلفة من التنسيقات والأدوات.
Weglot
weglot.com
Weglot هو حل لتوطين المواقع يترجم محتوى المواقع إلى عدة لغات، يدعم مختلف المنصات ويوفر لوحة تحكم لإدارة الترجمة بسهولة.
Redokun
redokun.com
Redokun هو أداة ترجمة سحابية تساعد الفرق على ترجمة المستندات مع الحفاظ على تصميمها الأصلي، مما يسهل التعاون وكفاءة العمل.
Global App Testing
globalapptesting.com
تقدم منصة اختبار التطبيقات العالمية حلول اختبار جماعي لتحسين جودة التطبيقات عبر 189 دولة باستخدام محترفين مختصين.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise هو نظام إدارة ترجمة مدعوم بالذكاء الصناعي، يسهل ترجمة المحتوى الرقمي عبر منصات متعددة ويعزز التعاون في الفرق.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe هو تطبيق ترجمة متعدد اللغات يتيح لك كتابة النصوص وترجمتها وتسجيل الصوت بـ 108 لغة و322 صوت.
Wordfast
wordfast.com
تطبيق Wordfast يساعد المترجمين على تخزين واسترجاع الترجمات من قاعدة بيانات لذاكرة الترجمة، مما يسهل عمليات الترجمة والتوطين.
Phrase Localization Suite
phrase.com
جناح توطين العبارات هو منصة متكاملة لإدارة الترجمة، توفر أدوات آلية وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء وتسهيل التوسع العالمي.
EasyTranslate
easytranslate.com
تطبيق EasyTranslate يدير الترجمة ويوفر الوصول لمترجمين ومحررين مستقلين، مع تكامل ذكاء اصطناعي لتوليد المحتوى بلغات متعددة.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works هو تطبيق لإدارة الترجمة يسهّل عملية الترجمة ويعزز التعاون والتنسيق بين المترجمين ويضمن جودة المشاريع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
TextUnited
textunited.com
TextUnited هو منصة ترجمة تلقائية تدعم الشركات من خلال تقديم أدوات لترجمة المحتوى، إدارة الجودة، والأمان بشكل فعال.
Correcto
correctoai.com
Correcto هو أداة كتابة ذكاء اصطناعي متقدمة للغة الإسبانية تساعد المستخدمين على كتابة بدون أخطاء والتواصل بشكل أفضل.
Transifex
transifex.com
Transifex هي منصة لأتمتة التوطين تساعد الشركات على نشر المحتوى الرقمي بعدة لغات، وتبسط إدارة الترجمة وتحديثها بشكل مستمر.
Easyling
easyling.com
Easyling هو حل لترجمة المواقع يدعم عدة طرق لتوطين الموقع مع دعم فني وتحسين جودة الترجمة التلقائية باستخدام الذاكرة والترجمات الميكانيكية.
Lingpad
lingpad.com
تطبيق Lingpad هو أداة متقدمة وآمنة للترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعم خدمات العملاء المتعددة اللغات وترجمة الوثائق.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek هو نظام إدارة ترجمة سحابي يسهل إدارة المحتوى متعدد اللغات ويدعم الترجمات البشرية والآلية مع ميزات للتحكم في الجودة والتعاون.
Pairaphrase
pairaphrase.com
Pairaphrase هو نظام إدارة ترجمة قائم على الويب يسهل ترجمة مستندات كبيرة مع التركيز على الأمان والتعاون ويدعم أكثر من 140 لغة.
Lingohub
lingohub.com
Lingohub هو تطبيق للتعاون في مشاريع التوطين، يقدم أدوات لإدارة الترجمة والتكيف مع الثقافات واللغات المختلفة بفعالية.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords تسهل إدارة الترجمة متعددة اللغات مع أدوات مؤتمتة لتحسين سير العمل وضمان الجودة والاتساق في المحتوى عالمياً.
Language I/O
languageio.com
يتيح تطبيق Language I/O لفِرق الدعم الفني الناطقة بالإنجليزية التواصل ودعم العملاء بأكثر من 100 لغة في الوقت الحقيقي.
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