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برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج الترجمة بمساعدة الكمبيوتر (CAT) على تسهيل ترجمة المحتوى من لغة إلى أخرى من خلال الاستفادة من ذاكرة الترجمة، التي تخزن النصوص المترجمة مسبقًا، أو من خلال الاستفادة من المساعدة الجماعية. ويضمن ذلك أن تكون الترجمات متسقة مع اللغة المستخدمة سابقًا، مع الحفاظ على التهجئة والنحو والصياغة بشكل سليم. يوفر برنامج CAT منصة تحرير أكثر كفاءة وتفاعلية مقارنة بأدوات الترجمة الآلية الأساسية كلمة بكلمة. من خلال دمج ميزات مثل ذاكرة الترجمة، وأدلة العبارات، وقواعد بيانات المصطلحات، يساعد برنامج CAT المترجمين في تعزيز كفاءة ودقة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتكامل منتجات الترجمة بمساعدة الحاسوب بسلاسة مع برامج إدارة الترجمة، مما يتيح التعاون بين المترجمين ومقدمي الخدمات مع ضمان تنظيم النصوص المترجمة.

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Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.

Matecat

Matecat

matecat.com

Matecat هو أداة ترجمة مجانية ومفتوحة المصدر تسمح بالتعاون بين المترجمين وتسهيل إدارة مشاريع الترجمة باستخدام تقنيات متقدمة.

memoQ

memoQ

memoq.com

memoQ هو برنامج مساعد للترجمة يتيح إدارة الترجمات والتخصيص، يتضمن ذاكرة ترجمة وإدارة مصطلحات لتحسين دقة الترجمة.

Crowdin

Crowdin

crowdin.com

Crowdin تطبيق لتوطين المحتوى متعدد اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم فرق العمل في إدارة الترجمة والتكامل مع 600+ أداة.

Smartcat

Smartcat

smartcat.com

Smartcat هو منصة AI لتحويل المحتوى إلى عدة لغات، مما يسهل إنشاء وإدارة المحتوى متعدد اللغات للمؤسسات العالمية بكفاءة وبتكاليف منخفضة.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

تساعد Unbabel الشركات على تجاوز حواجز اللغة من خلال تقديم خدمات ترجمة عالية الجودة ودمجها مع منصات خدمة العملاء المختلفة.

XTM Cloud

XTM Cloud

xtm.cloud

XTM Cloud هو نظام إدارة ترجمة يساعد الشركات في تحديث وتوطين المحتوى بكفاءة، مع دعم للتكامل مع أنواع مختلفة من التنسيقات والأدوات.

Weglot

Weglot

weglot.com

Weglot هو حل لتوطين المواقع يترجم محتوى المواقع إلى عدة لغات، يدعم مختلف المنصات ويوفر لوحة تحكم لإدارة الترجمة بسهولة.

Redokun

Redokun

redokun.com

Redokun هو أداة ترجمة سحابية تساعد الفرق على ترجمة المستندات مع الحفاظ على تصميمها الأصلي، مما يسهل التعاون وكفاءة العمل.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

تقدم منصة اختبار التطبيقات العالمية حلول اختبار جماعي لتحسين جودة التطبيقات عبر 189 دولة باستخدام محترفين مختصين.

LinguaScribe

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe هو تطبيق ترجمة متعدد اللغات يتيح لك كتابة النصوص وترجمتها وتسجيل الصوت بـ 108 لغة و322 صوت.

Wordfast

Wordfast

wordfast.com

تطبيق Wordfast يساعد المترجمين على تخزين واسترجاع الترجمات من قاعدة بيانات لذاكرة الترجمة، مما يسهل عمليات الترجمة والتوطين.

Lokalise

Lokalise

lokalise.com

Lokalise هو نظام إدارة ترجمة مدعوم بالذكاء الصناعي، يسهل ترجمة المحتوى الرقمي عبر منصات متعددة ويعزز التعاون في الفرق.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

جناح توطين العبارات هو منصة متكاملة لإدارة الترجمة، توفر أدوات آلية وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء وتسهيل التوسع العالمي.

EasyTranslate

EasyTranslate

easytranslate.com

تطبيق EasyTranslate يدير الترجمة ويوفر الوصول لمترجمين ومحررين مستقلين، مع تكامل ذكاء اصطناعي لتوليد المحتوى بلغات متعددة.

Bureau Works

Bureau Works

bureauworks.com

Bureau Works هو تطبيق لإدارة الترجمة يسهّل عملية الترجمة ويعزز التعاون والتنسيق بين المترجمين ويضمن جودة المشاريع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

TextUnited

TextUnited

textunited.com

TextUnited هو منصة ترجمة تلقائية تدعم الشركات من خلال تقديم أدوات لترجمة المحتوى، إدارة الجودة، والأمان بشكل فعال.

Correcto

Correcto

correctoai.com

Correcto هو أداة كتابة ذكاء اصطناعي متقدمة للغة الإسبانية تساعد المستخدمين على كتابة بدون أخطاء والتواصل بشكل أفضل.

Transifex

Transifex

transifex.com

Transifex هي منصة لأتمتة التوطين تساعد الشركات على نشر المحتوى الرقمي بعدة لغات، وتبسط إدارة الترجمة وتحديثها بشكل مستمر.

Easyling

Easyling

easyling.com

Easyling هو حل لترجمة المواقع يدعم عدة طرق لتوطين الموقع مع دعم فني وتحسين جودة الترجمة التلقائية باستخدام الذاكرة والترجمات الميكانيكية.

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

تطبيق Lingpad هو أداة متقدمة وآمنة للترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعم خدمات العملاء المتعددة اللغات وترجمة الوثائق.

Lingotek

Lingotek

lingotek.com

Lingotek هو نظام إدارة ترجمة سحابي يسهل إدارة المحتوى متعدد اللغات ويدعم الترجمات البشرية والآلية مع ميزات للتحكم في الجودة والتعاون.

Pairaphrase

Pairaphrase

pairaphrase.com

Pairaphrase هو نظام إدارة ترجمة قائم على الويب يسهل ترجمة مستندات كبيرة مع التركيز على الأمان والتعاون ويدعم أكثر من 140 لغة.

Lingohub

Lingohub

lingohub.com

Lingohub هو تطبيق للتعاون في مشاريع التوطين، يقدم أدوات لإدارة الترجمة والتكيف مع الثقافات واللغات المختلفة بفعالية.

Cloudwords

Cloudwords

cloudwords.com

Cloudwords تسهل إدارة الترجمة متعددة اللغات مع أدوات مؤتمتة لتحسين سير العمل وضمان الجودة والاتساق في المحتوى عالمياً.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

يتيح تطبيق Language I/O لفِرق الدعم الفني الناطقة بالإنجليزية التواصل ودعم العملاء بأكثر من 100 لغة في الوقت الحقيقي.

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