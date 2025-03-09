برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Lingotek

lingotek.com

تأسست Lingotek، وهي عضو في مجموعة Straker، في عام 2006 ويقع مقرها في ليهي، يوتا. مع أول منصة TMS قائمة على السحابة، أصبحت Lingotek جزءًا لا يتجزأ من ثورة التكنولوجيا في صناعة التعريب والترجمة. استحوذت شركة Lingotek، التي استحوذت عليها شركة Straker Translations في عام 2021، على مواصلة نموها في هذه الصناعة. تم تصميم نظام إدارة الترجمة السحابي (TMS) الفريد من نوعه من Lingotek لتحقيق الأداء. سواء كنت مؤسسة عالمية تدعم العمليات التجارية أو شركة سريعة تقدم محتوى جديدًا باستمرار، فإن Lingotek تجعل الترجمة سريعة وسهلة على نطاق واسع. منذ البداية، عملت Lingotek مع بعض شركات التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا في العالم. بالتعاون مع شركائنا، ندعم الأعمال التجارية العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الحكومة والتكنولوجيا والتمويل والاتصالات والسفر والتعليم. تعمل تقنية Lingotek وشبكة الترجمة العالمية الخاصة بنا على توسيع قدرات هذه المنصات الرائعة لتمكين مشاركة العملاء وسهولة استخدام البرامج والدعم والتعليم في جميع أنحاء العالم.