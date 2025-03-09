برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تعمل برامج الترجمة بمساعدة الكمبيوتر (CAT) على تسهيل ترجمة المحتوى من لغة إلى أخرى من خلال الاستفادة من ذاكرة الترجمة، التي تخزن النصوص المترجمة مسبقًا، أو من خلال الاستفادة من المساعدة الجماعية. ويضمن ذلك أن تكون الترجمات متسقة مع اللغة المستخدمة سابقًا، مع الحفاظ على التهجئة والنحو والصياغة بشكل سليم. يوفر برنامج CAT منصة تحرير أكثر كفاءة وتفاعلية مقارنة بأدوات الترجمة الآلية الأساسية كلمة بكلمة. من خلال دمج ميزات مثل ذاكرة الترجمة، وأدلة العبارات، وقواعد بيانات المصطلحات، يساعد برنامج CAT المترجمين في تعزيز كفاءة ودقة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتكامل منتجات الترجمة بمساعدة الحاسوب بسلاسة مع برامج إدارة الترجمة، مما يتيح التعاون بين المترجمين ومقدمي الخدمات مع ضمان تنظيم النصوص المترجمة.
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TextUnited
textunited.com
TextUnited هو منصة ترجمة تلقائية تدعم الشركات من خلال تقديم أدوات لترجمة المحتوى، إدارة الجودة، والأمان بشكل فعال.
Pairaphrase
pairaphrase.com
نظام إدارة الترجمة على شبكة الإنترنت (TMS) للمؤسسات مع التركيز على الأمن. ✔ تحسين إنتاجيتك اليوم باستخدام Pairaphrase.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe هو تطبيق الترجمة متعدد اللغات الأكثر تقدمًا والذي يتيح لك نسخ أي نص أو تسجيلات صوتية وترجمتها والتعليق عليها صوتيًا. يمكنك الحصول على المزيد من الزيارات العضوية عن طريق ترجمة أو نسخ النصوص والتسجيلات الصوتية الخاصة بك إلى 108 لغة، و322 صوتًا نابضًا بالحياة، وأتمتة مثالية بمساعدة مجموعة أدوات اللغة والصوت الأقوى هذه.
Global App Testing
globalapptesting.com
تقدم منصة اختبار التطبيقات العالمية حلول اختبار جماعي لتحسين جودة التطبيقات عبر 189 دولة باستخدام محترفين مختصين.
Easyling
easyling.com
Easyling هو أحد حلول ترجمة مواقع الويب التي توفر طرقًا متعددة لتوطين موقع ويب مع الحد الأدنى من مشاركة تكنولوجيا المعلومات أو المطورين. يوفر Easyling عدد الكلمات واستخراج المحتوى والمعاينة في الوقت الفعلي وتعليقات الترجمة المرئية الفورية في التخطيط الأصلي. يمكن للترجمة الآلية المدعومة بالمسرد وذاكرة الترجمة المدمجة أن توفر جودة ترجمة آلية محسنة. يعمل تكامل MT/TM واكتشاف التغيير في الوقت الفعلي على تمكين سير عمل تسليم الترجمة المستمر من خلال التسليم المستند إلى JavaScript أو وكيل الترجمة للصفحات المترجمة. يمكن أيضًا توصيل CAT / TMS الخارجي بالمنصة. يتوفر الدعم الفني Easyling على طول الطريق. يتضمن ذلك رسوم الخطة، حيث يقوم خبراء حلول Easyling بإعداد مشروع ترجمة موقع الويب الخاص بك وإرشادك خلال العملية برمتها حتى النشر، وتكوين النظام الأساسي وفقًا لاحتياجات عملك واحتياجاتك الفنية. Easyling متاح أيضًا كمنتج ذو علامة بيضاء.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad هي أداة ترجمة آمنة ومتقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط خدمة العملاء متعددة اللغات وترجمة المستندات. تعمل منصتها على تمكين الشركات من تقديم دعم مخصص سلس ومتعدد اللغات عبر قنوات المراسلة ومراكز المساعدة، وبالتالي تعزيز تجارب العملاء العالمية دون موارد إضافية. ما تقدمه Lingpad: * ترجمات فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي: ترجمات فورية ودقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 120 لغة * الحلول التي تركز على خدمة العملاء: مصممة خصيصًا لفرق الدعم، مما يتيح استجابات محلية فورية * توطين مركز المساعدة: يمكنك بسهولة ترجمة وصيانة قواعد المعرفة متعددة اللغات/مركز المساعدة والأسئلة الشائعة * ترجمة المستندات: دعم أكثر من 40 نوعًا من الملفات * تقنية الذكاء الاصطناعي السياقية: تفهم الفروق الدقيقة للحصول على ترجمات أكثر طبيعية * الأتمتة: تبسيط المهام اليدوية، مما يقلل الوقت والتكاليف فوائد: * تعزيز تجارب العملاء متعددة اللغات * التوسع عالميًا دون قيود لغوية * تقليل التكاليف التشغيلية والوقت المستغرق في الترجمات * تحسين أوقات الاستجابة من خلال الترجمات الفورية * الحفاظ على الاتساق عبر جميع اتصالات العملاء استمتع بتجربة كل هذه العروض والمزايا مع أسعار Lingpad الفعالة من حيث التكلفة، والمصممة لتوفير أقصى قيمة لاستثمارك. يتكامل بسلاسة مع منصات خدمة العملاء الشهيرة: Zendesk؛ الاتصال الداخلي؛ جورجياس. أمام؛ فريش ديسك مثالية ل: * فرق دعم العملاء في أي صناعة * الشركات العالمية * شركات التجارة الإلكترونية * مقدمي SaaS * أي منظمة تحتاج إلى اتصال فعال متعدد اللغات * أي منظمة تحتاج إلى ترجمة بالذكاء الاصطناعي
Correcto
correctoai.com
Correcto هي أداة الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي للغة الإسبانية. هناك أكثر من 580 مليون متحدث باللغة الإسبانية، ولكن هناك أداة واحدة فقط للكتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية على الكتابة والتواصل بشكل أفضل، ولهذا السبب فإن Correcto هي أداتك لكل ما يكتب باللغة الإسبانية. يجمع المنتج بين التصحيحات الفورية والذكاء الاصطناعي لمساعدة مستخدميه ليس فقط على الكتابة الخالية من الأخطاء ولكن أيضًا تصميم اتصالاتهم الكتابية لتناسب الجمهور المطلوب.
Cloudwords
cloudwords.com
تعمل Cloudwords على تحسين سرعة وقابلية التوسع ونجاح أنشطتك التسويقية متعددة اللغات من خلال سير العمل الآلي وأدوات تعزيز التعاون. اكتشف كيف يمكن لـ Cloudwords مساعدة مؤسستك على تحقيق أهدافها العالمية بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Lingotek
lingotek.com
تأسست Lingotek، وهي عضو في مجموعة Straker، في عام 2006 ويقع مقرها في ليهي، يوتا. مع أول منصة TMS قائمة على السحابة، أصبحت Lingotek جزءًا لا يتجزأ من ثورة التكنولوجيا في صناعة التعريب والترجمة. استحوذت شركة Lingotek، التي استحوذت عليها شركة Straker Translations في عام 2021، على مواصلة نموها في هذه الصناعة. تم تصميم نظام إدارة الترجمة السحابي (TMS) الفريد من نوعه من Lingotek لتحقيق الأداء. سواء كنت مؤسسة عالمية تدعم العمليات التجارية أو شركة سريعة تقدم محتوى جديدًا باستمرار، فإن Lingotek تجعل الترجمة سريعة وسهلة على نطاق واسع. منذ البداية، عملت Lingotek مع بعض شركات التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا في العالم. بالتعاون مع شركائنا، ندعم الأعمال التجارية العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الحكومة والتكنولوجيا والتمويل والاتصالات والسفر والتعليم. تعمل تقنية Lingotek وشبكة الترجمة العالمية الخاصة بنا على توسيع قدرات هذه المنصات الرائعة لتمكين مشاركة العملاء وسهولة استخدام البرامج والدعم والتعليم في جميع أنحاء العالم.
Redokun
redokun.com
Redokun هو أداة ترجمة سحابية تساعد الفرق على ترجمة المستندات مع الحفاظ على تصميمها الأصلي، مما يسهل التعاون وكفاءة العمل.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works هو تطبيق لإدارة الترجمة يسهّل عملية الترجمة ويعزز التعاون والتنسيق بين المترجمين ويضمن جودة المشاريع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
Wordfast
wordfast.com
تطبيق Wordfast يساعد المترجمين على تخزين واسترجاع الترجمات من قاعدة بيانات لذاكرة الترجمة، مما يسهل عمليات الترجمة والتوطين.
Lingohub
lingohub.com
كن متحكمًا في توطين المشروع - وقم بإدارة المنتجات الدولية وتنسيقها وإطلاقها بشكل أسرع. Lingohub هو حل تعريب شامل حيث يمكنك التركيز على الأهداف التقنية، وتجنب العمل اليدوي، واختبار التصميم عبر لغات مختلفة، وتبسيط عملية التعريب. أنظمة الدفع المتكاملة، والاتصالات الموثوقة بالمستودعات، وأدوات الاتصال، وفحوصات الجودة، وغيرها الكثير تجعل الترجمة أسهل من أي وقت مضى. قم بتبسيط الترجمة وتحسينها وأتمتتها باستخدام Lingohub.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin تطبيق لتوطين المحتوى متعدد اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم فرق العمل في إدارة الترجمة والتكامل مع 600+ أداة.
Language I/O
languageio.com
يمكّن برنامج Language I/O فرق دعم العملاء أحادية اللغة (أي الناطقة باللغة الإنجليزية فقط) من الدردشة والبريد الإلكتروني وتقديم دعم الخدمة الذاتية بأكثر من 100 لغة في الوقت الفعلي. بفضل تقنية الترجمة الآلية الفريدة من نوعها، يمكنها تكوين فريق وتشغيله بترجمات دقيقة وآمنة للشركة والصناعة في غضون 24 ساعة. يتكامل برنامجها المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والمعتمد من ISO-27001 مع جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسية (CRMs) بما في ذلك Salesforce وZendesk وOracle. ومن خلال توفير الترجمات لوكلاء خدمة العملاء في الأنظمة الأساسية التي يستخدمونها بالفعل، فإنها تمكنهم من الرد على استفسارات البريد الإلكتروني والدردشة الخاصة بالعملاء بنقرة زر واحدة.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate هي شركة SaaS تقدم إدارة الترجمة والذكاء الاصطناعي المتطور وإمكانية الوصول إلى المترجم المستقل/محرر النسخ - كل ذلك في برنامج واحد. توفر EasyTranslate إدارة الترجمة، والوصول إلى المترجمين أو مؤلفي النصوص والذكاء الاصطناعي المولد - كل ذلك في برنامج مركزي واحد. إدارة وأتمتة ترجماتك بطريقة فعالة. يمكنك العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المكونات الإضافية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تتكامل مباشرةً مع نظام إدارة المحتوى (CMS) ونظام إدارة المعلومات الشخصية (PIM) والأنظمة الأخرى. علاوة على ذلك، تم دمج EasyTranslate الآن مع GPT-4 حتى تتمكن بسهولة من إنشاء محتوى عالي الجودة بلغات متعددة.
Matecat
matecat.com
Matecat هو أداة ترجمة مجانية ومفتوحة المصدر تسمح بالتعاون بين المترجمين وتسهيل إدارة مشاريع الترجمة باستخدام تقنيات متقدمة.
Murf AI
murf.ai
Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.
Weglot
weglot.com
Weglot هو حل لتوطين المواقع يترجم محتوى المواقع إلى عدة لغات، يدعم مختلف المنصات ويوفر لوحة تحكم لإدارة الترجمة بسهولة.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud هو نظام إدارة ترجمة يساعد الشركات في تحديث وتوطين المحتوى بكفاءة، مع دعم للتكامل مع أنواع مختلفة من التنسيقات والأدوات.
Unbabel
unbabel.com
تساعد Unbabel الشركات على تجاوز حواجز اللغة من خلال تقديم خدمات ترجمة عالية الجودة ودمجها مع منصات خدمة العملاء المختلفة.
Transifex
transifex.com
Transifex هي منصة لأتمتة التوطين تساعد الشركات على نشر المحتوى الرقمي بعدة لغات، وتبسط إدارة الترجمة وتحديثها بشكل مستمر.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat هو منصة AI لتحويل المحتوى إلى عدة لغات، مما يسهل إنشاء وإدارة المحتوى متعدد اللغات للمؤسسات العالمية بكفاءة وبتكاليف منخفضة.
Phrase Localization Suite
phrase.com
جناح توطين العبارات هو منصة متكاملة لإدارة الترجمة، توفر أدوات آلية وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء وتسهيل التوسع العالمي.
memoQ
memoq.com
memoQ هو برنامج مساعد للترجمة يتيح إدارة الترجمات والتخصيص، يتضمن ذاكرة ترجمة وإدارة مصطلحات لتحسين دقة الترجمة.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise هو نظام إدارة ترجمة مدعوم بالذكاء الصناعي، يسهل ترجمة المحتوى الرقمي عبر منصات متعددة ويعزز التعاون في الفرق.
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