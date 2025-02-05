برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفينيا

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تعمل برامج الترجمة بمساعدة الكمبيوتر (CAT) على تسهيل ترجمة المحتوى من لغة إلى أخرى من خلال الاستفادة من ذاكرة الترجمة، التي تخزن النصوص المترجمة مسبقًا، أو من خلال الاستفادة من المساعدة الجماعية. ويضمن ذلك أن تكون الترجمات متسقة مع اللغة المستخدمة سابقًا، مع الحفاظ على التهجئة والنحو والصياغة بشكل سليم. يوفر برنامج CAT منصة تحرير أكثر كفاءة وتفاعلية مقارنة بأدوات الترجمة الآلية الأساسية كلمة بكلمة. من خلال دمج ميزات مثل ذاكرة الترجمة، وأدلة العبارات، وقواعد بيانات المصطلحات، يساعد برنامج CAT المترجمين في تعزيز كفاءة ودقة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتكامل منتجات الترجمة بمساعدة الحاسوب بسلاسة مع برامج إدارة الترجمة، مما يتيح التعاون بين المترجمين ومقدمي الخدمات مع ضمان تنظيم النصوص المترجمة.
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TextUnited
textunited.com
قم بترجمة أي شيء بسرعة ودقة باستخدام منصة الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمة العملاء ذات المستوى العالمي. TextUnited عبارة عن منصة لغة آلية للشركات القائمة على المعرفة. وتكمن كفاءاتها الأساسية في الترجمة عالية الجودة والمصممة خصيصًا وضمان الجودة اللغوية القوية وأمن البيانات. يتم تسليم هذه القيم كحزم اشتراك، مما يضمن إمكانية التنبؤ بالتكلفة وقابلية التوسع.
Pairaphrase
pairaphrase.com
نظام إدارة الترجمة على شبكة الإنترنت (TMS) للمؤسسات مع التركيز على الأمن. ✔ تحسين إنتاجيتك اليوم باستخدام Pairaphrase.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe هو تطبيق الترجمة متعدد اللغات الأكثر تقدمًا والذي يتيح لك نسخ أي نص أو تسجيلات صوتية وترجمتها والتعليق عليها صوتيًا. يمكنك الحصول على المزيد من الزيارات العضوية عن طريق ترجمة أو نسخ النصوص والتسجيلات الصوتية الخاصة بك إلى 108 لغة، و322 صوتًا نابضًا بالحياة، وأتمتة مثالية بمساعدة مجموعة أدوات اللغة والصوت الأقوى هذه.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات مجموعات الأجهزة . سنقوم باختبار برنامجك من حيث إمكانية الوصول وجودة الترجمة والفروق الدقيقة المحلية والثقافية حتى تتمكن من الحصول على رؤية في كل سوق تعيش فيه أو على وشك الانطلاق فيه. تعتمد المئات من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك Meta وMicrosoft وGoogle وBBC وiHeartMedia على Global تعمل منصة App Testing على تحسين جودة منتجاتها بسرعة تسمح لفرق Agile وDevOps بالإصدار بشكل أكثر انتظامًا والحصول على تعليقات حيوية لإصلاح المشكلات، أو إجراء تحسينات مهمة على رحلة المستخدم.
Easyling
easyling.com
Easyling هو أحد حلول ترجمة مواقع الويب التي توفر طرقًا متعددة لتوطين موقع ويب مع الحد الأدنى من مشاركة تكنولوجيا المعلومات أو المطورين. يوفر Easyling عدد الكلمات واستخراج المحتوى والمعاينة في الوقت الفعلي وتعليقات الترجمة المرئية الفورية في التخطيط الأصلي. يمكن للترجمة الآلية المدعومة بالمسرد وذاكرة الترجمة المدمجة أن توفر جودة ترجمة آلية محسنة. يعمل تكامل MT/TM واكتشاف التغيير في الوقت الفعلي على تمكين سير عمل تسليم الترجمة المستمر من خلال التسليم المستند إلى JavaScript أو وكيل الترجمة للصفحات المترجمة. يمكن أيضًا توصيل CAT / TMS الخارجي بالمنصة. يتوفر الدعم الفني Easyling على طول الطريق. يتضمن ذلك رسوم الخطة، حيث يقوم خبراء حلول Easyling بإعداد مشروع ترجمة موقع الويب الخاص بك وإرشادك خلال العملية برمتها حتى النشر، وتكوين النظام الأساسي وفقًا لاحتياجات عملك واحتياجاتك الفنية. Easyling متاح أيضًا كمنتج ذو علامة بيضاء.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad هي أداة ترجمة آمنة ومتقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط خدمة العملاء متعددة اللغات وترجمة المستندات. تعمل منصتها على تمكين الشركات من تقديم دعم مخصص سلس ومتعدد اللغات عبر قنوات المراسلة ومراكز المساعدة، وبالتالي تعزيز تجارب العملاء العالمية دون موارد إضافية. ما تقدمه Lingpad: * ترجمات فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي: ترجمات فورية ودقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 120 لغة * الحلول التي تركز على خدمة العملاء: مصممة خصيصًا لفرق الدعم، مما يتيح استجابات محلية فورية * توطين مركز المساعدة: يمكنك بسهولة ترجمة وصيانة قواعد المعرفة متعددة اللغات/مركز المساعدة والأسئلة الشائعة * ترجمة المستندات: دعم أكثر من 40 نوعًا من الملفات * تقنية الذكاء الاصطناعي السياقية: تفهم الفروق الدقيقة للحصول على ترجمات أكثر طبيعية * الأتمتة: تبسيط المهام اليدوية، مما يقلل الوقت والتكاليف فوائد: * تعزيز تجارب العملاء متعددة اللغات * التوسع عالميًا دون قيود لغوية * تقليل التكاليف التشغيلية والوقت المستغرق في الترجمات * تحسين أوقات الاستجابة من خلال الترجمات الفورية * الحفاظ على الاتساق عبر جميع اتصالات العملاء استمتع بتجربة كل هذه العروض والمزايا مع أسعار Lingpad الفعالة من حيث التكلفة، والمصممة لتوفير أقصى قيمة لاستثمارك. يتكامل بسلاسة مع منصات خدمة العملاء الشهيرة: Zendesk؛ الاتصال الداخلي؛ جورجياس. أمام؛ فريش ديسك مثالية ل: * فرق دعم العملاء في أي صناعة * الشركات العالمية * شركات التجارة الإلكترونية * مقدمي SaaS * أي منظمة تحتاج إلى اتصال فعال متعدد اللغات * أي منظمة تحتاج إلى ترجمة بالذكاء الاصطناعي
Correcto
correctoai.com
Correcto هي أداة الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي للغة الإسبانية. هناك أكثر من 580 مليون متحدث باللغة الإسبانية، ولكن هناك أداة واحدة فقط للكتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية على الكتابة والتواصل بشكل أفضل، ولهذا السبب فإن Correcto هي أداتك لكل ما يكتب باللغة الإسبانية. يجمع المنتج بين التصحيحات الفورية والذكاء الاصطناعي لمساعدة مستخدميه ليس فقط على الكتابة الخالية من الأخطاء ولكن أيضًا تصميم اتصالاتهم الكتابية لتناسب الجمهور المطلوب.
Cloudwords
cloudwords.com
تعمل Cloudwords على تحسين سرعة وقابلية التوسع ونجاح أنشطتك التسويقية متعددة اللغات من خلال سير العمل الآلي وأدوات تعزيز التعاون. اكتشف كيف يمكن لـ Cloudwords مساعدة مؤسستك على تحقيق أهدافها العالمية بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Lingotek
lingotek.com
تأسست Lingotek، وهي عضو في مجموعة Straker، في عام 2006 ويقع مقرها في ليهي، يوتا. مع أول منصة TMS قائمة على السحابة، أصبحت Lingotek جزءًا لا يتجزأ من ثورة التكنولوجيا في صناعة التعريب والترجمة. استحوذت شركة Lingotek، التي استحوذت عليها شركة Straker Translations في عام 2021، على مواصلة نموها في هذه الصناعة. تم تصميم نظام إدارة الترجمة السحابي (TMS) الفريد من نوعه من Lingotek لتحقيق الأداء. سواء كنت مؤسسة عالمية تدعم العمليات التجارية أو شركة سريعة تقدم محتوى جديدًا باستمرار، فإن Lingotek تجعل الترجمة سريعة وسهلة على نطاق واسع. منذ البداية، عملت Lingotek مع بعض شركات التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا في العالم. بالتعاون مع شركائنا، ندعم الأعمال التجارية العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الحكومة والتكنولوجيا والتمويل والاتصالات والسفر والتعليم. تعمل تقنية Lingotek وشبكة الترجمة العالمية الخاصة بنا على توسيع قدرات هذه المنصات الرائعة لتمكين مشاركة العملاء وسهولة استخدام البرامج والدعم والتعليم في جميع أنحاء العالم.
Redokun
redokun.com
Redokun هي أداة ترجمة سحابية قوية مصممة لمساعدة مديري التسويق وفرقهم على ترجمة أنواع مختلفة من المستندات بكفاءة مع الحفاظ على تخطيطها وتصميمها الأصلي. الفوائد الرئيسية لمديري التسويق: * تكامل الفريق بسهولة: انضم إلى فريقك خلال ساعة بدلاً من أيام. تضمن واجهة Redokun سهلة الاستخدام الحد الأدنى من التدريب المطلوب، مما يسمح لفريقك بالبدء بسرعة وكفاءة. * كفاءة الوقت والتكلفة: تقليل وقت الترجمة وتكاليفها من خلال سير العمل الآلي وأصول الترجمة المركزية. زيادة الاتساق عبر جميع المواد التسويقية الخاصة بك. * إدارة المشروعات المبسطة: احتفظ بجميع مشاريع الترجمة الخاصة بك في مكان واحد. راقب تقدم العديد من الفرق والمستندات في لمحة سريعة، مما يضمن لك التحكم في جميع الأوقات. مثالية لفريق التسويق بأكمله: * المصممون: احتفظ بالتصميم والأسلوب الأصليين لمستنداتك. قل وداعًا للنسخ واللصق الممل. قم بتحميل ملفات مثل InDesign، وPowerPoint، والمزيد، واسمح لفريقك بترجمة النص. قم بتنزيل المستند المترجم بنفس التصميم كما هو. * المترجمون: تعزيز سرعة الترجمة ودقتها. استفد من الترجمة الآلية وذاكرة الترجمة لتسريع عملك، مما يجعل الترجمات أسرع وأكثر اتساقًا. ميزات قوية لتعزيز جهودك التسويقية: * سير العمل الآلي: قم بتبسيط عملية الترجمة الخاصة بك من خلال سير العمل الآلي، مما يمكّن فريقك من التعاون بسلاسة مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي. * تخزين الترجمات المعتمدة والوصول إليها تلقائيًا: أعد استخدام ذاكرات الترجمة عبر المشاريع للتأكد من أنك لن تدفع أبدًا مقابل ترجمة نفس المحتوى مرتين. * أصول الترجمة المركزية: تنسيق مشاريع الترجمة بسهولة، بغض النظر عن مكان عمل فريقك. * الترجمة الآلية المتقدمة: استخدم أحدث تقنيات الترجمة الآلية للترجمة بشكل أكثر ذكاءً وليس أصعب. * التعاون السلس: اعمل دون عناء مع موردي الترجمة المفضلين لديك أو الفرق الداخلية. خيارات المشاركة والاستيراد والتصدير في Redokun تجعل التعاون سلسًا وفعالاً. * تحديثات فورية للمستندات: قم بتطبيق التغييرات على جميع الملفات المترجمة في ثوانٍ، مما يلغي الحاجة إلى التحديثات اليدوية أثناء المراجعات. * إدارة شاملة للمشروع: احصل على تعليقات في الوقت الفعلي حول حالة المشروع، مما يبقيك على اطلاع وتحكم. * دعم تنسيقات الملفات المتنوعة: يدعم Redokun مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات، بما في ذلك Adobe InDesign (.idml)، وMicrosoft Word (.docx)، وMicrosoft PowerPoint (.pptx)، وMicrosoft Excel (.xlsx)، وHTML 5 (.html) والترجمات (.srt)، والنص العادي (UTF-8 .txt)، وXLIFF 1.2 (.xliff، .xlf)، وJSON (.json)، وPDF (*.pdf). يعمل Redokun على تمكين مديري التسويق وفرقهم من تقديم المحتوى المترجم إلى السوق بسهولة وكفاءة أكبر. جرب Redokun اليوم واستمتع بتجربة طريقة أكثر ذكاءً لإدارة ترجماتك.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works هو برنامج ترجمة متطور يساعد مستخدميه على الترجمة بسرعات أكبر وبشعور متزايد بالتأليف. يركز نظام إدارة الترجمة الخاص بـ Bureau Works على حل مشكلات إدارة الترجمة القديمة من خلال دمج المفاهيم التي يتم التعامل معها عادةً بشكل منفصل: التكاليف والسياقات والجودة والأداء وإدارة المشروع.
Wordfast
wordfast.com
تم تصميم حلول Wordfast لمساعدة المترجمين على توفير الوقت والمال والجهد من خلال تخزين ترجماتك في قاعدة بيانات ذاكرة الترجمة واسترداد المحتوى المترجم تلقائيًا للمشاريع المستقبلية. منذ عام 1999، تلتزم شركة Wordfast بتوفير أدوات ذاكرة الترجمة الأكثر سهولة في الاستخدام وبأسعار معقولة في السوق. نحن نحافظ على تراثنا الفخور في صنع البرامج التي تهدف إلى زيادة الكفاءة إلى سطح مكتب المستخدم النهائي، أي المترجم. واليوم، تعد منتجاتنا بمثابة جهد تعاوني لأكثر من عشرين عامًا من الاختبارات الميدانية مع المترجمين الفعليين. مدفوعًا في المقام الأول بالحديث الشفهي، تطور برنامج Wordfast ليصبح ثاني أكثر برامج ذاكرة الترجمة استخدامًا على مستوى العالم.
Lingohub
lingohub.com
كن متحكمًا في توطين المشروع - وقم بإدارة المنتجات الدولية وتنسيقها وإطلاقها بشكل أسرع. Lingohub هو حل تعريب شامل حيث يمكنك التركيز على الأهداف التقنية، وتجنب العمل اليدوي، واختبار التصميم عبر لغات مختلفة، وتبسيط عملية التعريب. أنظمة الدفع المتكاملة، والاتصالات الموثوقة بالمستودعات، وأدوات الاتصال، وفحوصات الجودة، وغيرها الكثير تجعل الترجمة أسهل من أي وقت مضى. قم بتبسيط الترجمة وتحسينها وأتمتتها باستخدام Lingohub.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin هو برنامج تعريب مدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق. قم بتوصيل أكثر من 600 أداة لترجمة المحتوى الخاص بك. قم بإنشاء وإدارة كل المحتوى متعدد اللغات الخاص بك في مكان واحد. قم بإضفاء الطابع المحلي على تطبيقاتك وبرامجك ومواقع الويب والألعاب ووثائق المساعدة والتصميمات لإنشاء تجربة أصلية لعملائك حول العالم. قم بتسريع الترجمة وأتمتة تحديثات المحتوى من خلال ميزاتنا الأساسية: * أكثر من 600 تطبيق، بما في ذلك عمليات التكامل مع الأدوات، حيث يوجد المحتوى الخاص بك مثل git والتسويق والدعم وأدوات أخرى * احصل على ترجمات من خدمات Crowdin اللغوية، أو اختر وكالة من السوق، أو أحضر فريق الترجمة الخاص بك * تكامل المحتوى مع المستودع الخاص بك على GitHub/GitLab/Bitbucket/Azure Repos * التكامل مع Google Play وAndroid Studio وVS Code والأنظمة الأخرى * حزم SDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid (تسليم المحتوى عبر الهواء، والمعاينة في الوقت الفعلي، ولقطات الشاشة) * ملحقات Figma وAdobe XD وSketch * التكامل مع أدوات التسويق: Mailchimp، وContentful، وSendGrid، وHubspot، وDropbox، والمزيد * API، CLI، webhooks * ذاكرة الترجمة * لقطات * محرر مرئي في السياق * الترجمات الآلية * فحوصات ضمان الجودة * التقارير * سوق يحتوي على تطبيقات تتكامل مع أدوات أخرى أو تعمل على توسيع وظائف Crowdin * المهام، وأكثر من ذلك.
Language I/O
languageio.com
يمكّن برنامج Language I/O فرق دعم العملاء أحادية اللغة (أي الناطقة باللغة الإنجليزية فقط) من الدردشة والبريد الإلكتروني وتقديم دعم الخدمة الذاتية بأكثر من 100 لغة في الوقت الفعلي. بفضل تقنية الترجمة الآلية الفريدة من نوعها، يمكنها تكوين فريق وتشغيله بترجمات دقيقة وآمنة للشركة والصناعة في غضون 24 ساعة. يتكامل برنامجها المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والمعتمد من ISO-27001 مع جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسية (CRMs) بما في ذلك Salesforce وZendesk وOracle. ومن خلال توفير الترجمات لوكلاء خدمة العملاء في الأنظمة الأساسية التي يستخدمونها بالفعل، فإنها تمكنهم من الرد على استفسارات البريد الإلكتروني والدردشة الخاصة بالعملاء بنقرة زر واحدة.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate هي شركة SaaS تقدم إدارة الترجمة والذكاء الاصطناعي المتطور وإمكانية الوصول إلى المترجم المستقل/محرر النسخ - كل ذلك في برنامج واحد. توفر EasyTranslate إدارة الترجمة، والوصول إلى المترجمين أو مؤلفي النصوص والذكاء الاصطناعي المولد - كل ذلك في برنامج مركزي واحد. إدارة وأتمتة ترجماتك بطريقة فعالة. يمكنك العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المكونات الإضافية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تتكامل مباشرةً مع نظام إدارة المحتوى (CMS) ونظام إدارة المعلومات الشخصية (PIM) والأنظمة الأخرى. علاوة على ذلك، تم دمج EasyTranslate الآن مع GPT-4 حتى تتمكن بسهولة من إنشاء محتوى عالي الجودة بلغات متعددة.
Matecat
matecat.com
Matecat هي أداة CAT مجانية ومفتوحة المصدر عبر الإنترنت. إنه مجاني لشركات الترجمة والمترجمين ومستخدمي المؤسسات.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Weglot
weglot.com
يعد Weglot حلاً قويًا لتوطين مواقع الويب حيث يقوم بترجمة محتوى موقع الويب الخاص بك وعرضه إلى لغات متعددة. متوافق مع أي نظام إدارة محتوى (CMS) (Shopify، وWordPress، وWebflow، وما إلى ذلك، والمواقع المصممة خصيصًا)، فهو يتكامل في دقائق. تم تصميم Weglot للسرعة والدقة، ويجمع بين الترجمة الآلية والتحرير اللاحق والترجمة الاحترافية لمنح مستخدميه جودة الترجمة المفضلة لديهم، دون تكلفة عالية. من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام لإدارة الترجمات، مما يسمح للمستخدمين بترجمة النص والبيانات التعريفية لتحسين محركات البحث وملفات الوسائط، كلها في مكان واحد - يجعل Weglot إدارة سير العمل لمشروع ترجمة موقع كبير أمرًا بسيطًا. تم تصميمه ليس فقط مع وضع المحتوى الخاص بك في الاعتبار - يتعامل Weglot أيضًا مع تحسين محركات البحث متعدد اللغات مما يسمح لك بفهرسته بواسطة محركات البحث. تضمن النطاقات الفرعية/الأدلة الفرعية الخاصة باللغة، وعلامات hreflang المضافة تلقائيًا والبيانات الوصفية المترجمة إمكانية العثور عليك في أسواقك الجديدة. Weglot هو حل تعريب مواقع الويب المفضل لأكثر من 50000 موقع ويب، بما في ذلك Microsoft وSteve Madden وMurad وSpotify وVolcom.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud هو نظام إدارة الترجمة الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من الانطلاق عالميًا على نطاق واسع من خلال تسخير التكنولوجيا اللغوية الأكثر تقدمًا والأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي. اليوم، أصبحت القدرة على تحديث وتعريب كميات كبيرة من المحتوى - بسرعة وسهولة - أكثر أهمية للمؤسسات من أي وقت مضى. لهذا السبب، ابتكرت XTM International تقنية تقدم أفكارًا جديدة للعالم من منظور الأصالة والرؤية والخيال والاختراع، لمساعدة العملاء على الاستفادة من قوتها ودخول الأسواق العالمية بشكل أسرع من منافسيهم. وتتمثل مهمتهم في قيادة عصر جديد من التوطين من خلال توفير تكنولوجيا محايدة وقابلة للتطوير ومتصلة بالبائعين. يتضمن النظام أداة ترجمة بمساعدة الكمبيوتر (CAT) كاملة الميزات، وتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسير عمل قابل للتخصيص بالكامل بالإضافة إلى التكامل مع محركات الترجمة الآلية العصبية وعدد من أدوات الأعمال. تم تصميم XTM Cloud لتكون قابلة للتطوير ومرنة، مع وجود المرونة في جوهرها. يشمل عملاء XTM International العديد من الشركات الرائدة عالميًا في مجموعة متنوعة من الصناعات بالإضافة إلى بعض مزودي الخدمات اللوجستية الأكثر ابتكارًا.
Unbabel
unbabel.com
تقوم Unbabel بإزالة الحواجز اللغوية حتى تتمكن الشركات من الازدهار عبر الثقافات والمناطق الجغرافية. تمزج منصة عمليات اللغة الخاصة بالشركة بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والبشر في الحلقة، للحصول على ترجمات سريعة وفعالة وعالية الجودة تصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت. تساعد Unbabel المؤسسات على النمو في أسواق عالمية جديدة وبناء ثقة العملاء من خلال إنشاء تجارب عملاء متعددة اللغات أكثر اتساقًا وعالية الجودة عبر التسويق وخدمة العملاء. يتم توصيل Unbabel بسهولة بأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات الدردشة الأكثر شيوعًا لتقديم الترجمات بسلاسة ضمن سير العمل الحالي عبر قنوات الدعم الرقمية مثل الدردشة أو البريد الإلكتروني أو الأسئلة الشائعة. تتم إدارة كل هذا من خلال البوابة، حيث يمكن للعملاء التحكم في تدفقات الترجمة ومراقبة المقاييس الرئيسية مثل السرعة أو الجودة وتنفيذ مهام أخرى لتفعيل استخدام اللغات المختلفة عبر أعمالهم. تعمل Unbabel، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، مع فرق دعم العملاء الرائدة في علامات تجارية مثل Facebook، وMicrosoft، وBooking.com، وUber، للتواصل بسهولة مع العملاء في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها. تتضمن منصة عمليات اللغة الخاصة بها ما يلي: * الترجمة الآلية المعززة * منفذ * القناة * التكامل * المحررين
Transifex
transifex.com
Transifex عبارة عن منصة لأتمتة الترجمة تساعد المطورين والمسوقين على نشر المحتوى الرقمي عبر لغات متعددة. تساعد منصة Transifex السحابية، المصممة للشركات التي تتمتع بدورات تطوير سريعة، على تسريع عملية تسليم المحتوى من خلال سير عمل التوطين المستمر. يمكن للعملاء الذين يستخدمون Transifex التأكد من أن المحتوى الجديد يتم ترجمته دائمًا، ويتم تضمين أحدث الترجمات مع كل إصدار. وهذا يعني وقت وصول أسرع إلى السوق وتجربة أفضل للمستخدمين النهائيين. Transifex هي شركة عالمية ورقمية - مع مهندسين في قارتين وعملاء في ما يقرب من 50 دولة يمثلون حوالي 40,000 مشروع وأكثر من 320,000 مستخدم، ويقومون بترجمة المحتوى بأكثر من 150 لغة. يشمل العملاء Atlassian وHubSpot وSignal وVodafone وDeezer وEventbrite وSoundcloud وWaze.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat هي منصة الذكاء الاصطناعي اللغوية الأساسية لأي مؤسسة عالمية. تعمل لغة الذكاء الاصطناعي المخصصة للعميل في Smartcat على تحويل المحتوى بأي تنسيق إلى أي لغة، من المستندات إلى مقاطع الفيديو إلى مواقع الويب والبرامج المعقدة، مما يجعل العمليات العالمية بسيطة لأي فريق شركة. كما يسمح لأي مستخدم بإنشاء محتوى جديد من خلال النقر على مكتبة مؤسسية متعددة اللغات. تحصل الفرق على نتائج بنسبة 1/100 من التكلفة في دقائق، وليس أسابيع، ولن تضطر أبدًا إلى إجراء نفس التعديلات مرتين باستخدام الذكاء الاصطناعي التكيفي الذي يتذكر كل تحديث يجريه أي عضو في الفريق. يمكن توسيع نطاق عملية التحرير في أي وقت من الأوقات من خلال الوصول إلى أكبر سوق مضمن للغويين والمحررين، وكلها مؤتمتة بالذكاء الاصطناعي. أكثر من 1000 شركة عالمية بما في ذلك Fortune 500 تثق بـ Smartcat لتوصيل ابتكاراتها وأفكارها في جميع أنحاء العالم.
Phrase Localization Suite
phrase.com
تعد Phrase Localization Platform عبارة عن منصة لغوية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدمج أدوات الترجمة والتسجيل والأتمتة في مكان واحد للشركات ومقدمي خدمات اللغة. فهو يوفر قابلية التوسع، ونهجًا محايدًا للبائع، وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء. فهو جاهز للاستخدام مع إمكانية الوصول إلى جميع منتجاته الرئيسية، كما أنه يسهل عملية بدء التشغيل والتوسع السريع. من خلال تسجيل الدخول الموحد (SSO) والواجهة البديهية، توفر Phrase نظامًا بيئيًا مركزيًا سهل الاستخدام. تتضمن منصة تعريب العبارات ما يلي: نظام إدارة ترجمة العبارات (Phrase TMS) إدارة مشروعات الترجمة باستخدام أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب (CAT) ذات المستوى الصناعي سلاسل العبارات أداة سهلة الاستخدام للمطورين للبرامج والألعاب وتعريب نسخ مواقع الويب مُنسق العبارات سير عمل بدون تعليمات برمجية وقابل للتخصيص يعمل على أتمتة دليلك تعالج تحليلات العبارات بيانات ثاقبة لتحسين التكلفة والجودة والسرعة، ترجمة آلية سريعة وآمنة للذكاء الاصطناعي في لغة العبارات، مصممة خصيصًا لتناسب مصطلحاتك، ترجمة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المخصص للعبارات، مع الاستفادة من المحتوى الخاص بك، بوابة العبارات، وصول آمن وفوري وبديهي إلى الترجمة المتقدمة التكنولوجيا تقنيات جودة العبارات يتم تسجيل النتائج والتحقق منها لضمان أن المحتوى الخاص بك يلبي معايير الجودة باستمرار، عمليات التكامل أكثر من 50 عملية تكامل مع نهج التوصيل والتشغيل للنشر السريع
memoQ
memoq.com
memoQ عبارة عن مجموعة برامج ترجمة خاصة بمساعدة الكمبيوتر تعمل على أنظمة تشغيل Microsoft Windows. تم تطويره من قبل شركة البرمجيات المجرية memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies)، المعروفة سابقًا باسم Kilgray، وهي شركة تقدم برامج إدارة الترجمة تأسست في عام 2004 وتم الاستشهاد بها كواحدة من أسرع الشركات نموًا في قطاع تكنولوجيا الترجمة في عامي 2012 و2013. توفر memoQ ذاكرة الترجمة والمصطلحات وتكامل الترجمة الآلية والمعلومات المرجعية الإدارة في بيئات سطح المكتب والعميل/الخادم وتطبيقات الويب.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise هو نظام إدارة الترجمة الأسرع نموًا والمدعوم بالذكاء الاصطناعي مع واجهة مستخدم/تجربة مستخدم نظيفة وواضحة وأسعار مناسبة، وتثق به آلاف الشركات حول العالم. باعتباره برنامجًا حقيقيًا متعدد المنصات، يسمح Lokalise للفرق الرشيقة بترجمة جميع أصولها الرقمية في مكان واحد: تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والألعاب، والبرامج الأخرى، والتسويق، والمستندات الأخرى، وما إلى ذلك. تعمل Lokalise بشكل أفضل عندما تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية وقتًا أقصر للتسويق وخفض التكاليف، بالإضافة إلى التخلص من التعب والإحباط من خلال أتمتة المهام المتكررة. مع Localise يمكنك: ✓ ارفع المحتوى الخاص بك بذكاء الذكاء الاصطناعي. احصل على ترجمات واعية بالسياق وخالية من العيوب في ثوانٍ. الترجمة، والتقصير، وإعادة الصياغة، وتحسين محركات البحث، والمزيد. ✓ ترجمة ملفات الترجمة الخاصة بك (.xml، .strings، .json، .xliff، إلخ). ✓ قم بالترجمة مع فريقك الداخلي، أو المستقلين، أو المجتمع، أو الوكالات الشريكة، أو مقدمي خدمات اللغة الأكبر حجمًا. ✓ الحصول على نتائج فورية من محركات الترجمة الآلية (Google، DeepL) ✓ إنشاء سير عمل الترجمة المتقدمة مع المهام وحالات الترجمة المخصصة ✓ التعاون في جميع مشاريع تعريب البرامج الخاصة بك وإدارتها في نظام أساسي واحد. ✓ دمج الترجمة في عمليات التطوير والنشر. ✓ قم بإعداد سير عمل آلي باستخدام قواعد مخصصة محددة مسبقًا، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، واستخدم خطافات الويب أو التكامل مع الخدمات الأخرى (GitHub، وSlack، وJIRA، وSketch، وما إلى ذلك). ✓ أضف لقطات شاشة للتعرف التلقائي على النص ومطابقتها مع السلاسل النصية في مشاريعك. ✓ قم بتحميل Sketch Artboards إلى Lokalise، أو قم بتبادل لقطات الشاشة بين Figma أو Adobe XD وLokalise، واسمح للمترجمين ببدء العمل قبل بدء التطوير. ✓ قم بمعاينة الشكل الذي ستظهر به الترجمات في تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك في الوقت الفعلي (وحدة التحرير المباشر لنظام iOS SDK). ✓ مركزية محتوى الترجمة الخاص بك ومشاركة مساحة العمل مع فرق المنتج والتسويق القادرة على سحب المحتوى من أماكن مختلفة (GitHub، GitLab، Bitbucket، WordPress، Contentful، Intercom Articles، والمزيد) يتكون جمهور Lokalise الرئيسي من المطورين ومديري المشاريع/المنتجات/التعريب والمسوقين وخدمة العملاء والمصممين والمترجمين: * المطورين - تم إنشاء Lokalise للمطورين، من قبل المطورين. ونتيجة لذلك، يمكن للفرق المتخصصة في التكنولوجيا أن ترى أن واجهة برمجة التطبيقات (API) وواجهة سطر الأوامر (CLI) والوثائق والأدوات الأخرى لدينا شاملة وبديهية تمامًا. * المديرون - إدارة عملية الترجمة الخاصة بك وجعلها مستمرة. قم بتعيين المهام للمترجمين، وقم بتوفير معلومات سياقية عن طريق إضافة لقطات شاشة أو تعليقات لجميع المتعاونين. وفي الوقت نفسه، يمكنك تتبع تقدمهم من خلال لوحة تحكم واحدة. * المسوقون - لتبسيط وتسريع عملية الترجمة الخاصة بك. قم بإنشاء حملات مخصصة ومؤثرة وأطلق خطة GTM الخاصة بك في أي وقت من الأوقات. * خدمة العملاء - ادعم عملائك بلغاتهم الأصلية من خلال ترجمة الدردشة في الوقت الفعلي ومقالات قاعدة المعرفة متعددة اللغات. قم بتمكين مكتب المساعدة الخاص بك ليصبح عالميًا. * المترجمون - قم بتسريع عملك وتعزيز قدراتك من خلال منصة الترجمة الأكثر ابتكارًا. استفد من العديد من ميزات CAT: ذاكرات الترجمة، والمحررين في السياق، والمعاجم، ووظائف الترجمة المسبقة، والمزيد. * المصممون - يمكنهم تعبئة ومراجعة التصميمات بلغات مختلفة من خلال استخدام عمليات التكامل مع Sketch وFigma وAdobe XD. إن اكتشاف وإصلاح أي أخطاء في التصميم تتعلق بملاءمة المحتوى المترجم في وقت مبكر من العملية يوفر على المصممين الكثير من المتاعب ويقلل بشكل كبير من أوقات إصدار المنتج.
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