برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

Lokalise

lokalise.com

Lokalise هو نظام إدارة الترجمة الأسرع نموًا والمدعوم بالذكاء الاصطناعي مع واجهة مستخدم/تجربة مستخدم نظيفة وواضحة وأسعار مناسبة، وتثق به آلاف الشركات حول العالم. باعتباره برنامجًا حقيقيًا متعدد المنصات، يسمح Lokalise للفرق الرشيقة بترجمة جميع أصولها الرقمية في مكان واحد: تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والألعاب، والبرامج الأخرى، والتسويق، والمستندات الأخرى، وما إلى ذلك. تعمل Lokalise بشكل أفضل عندما تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية وقتًا أقصر للتسويق وخفض التكاليف، بالإضافة إلى التخلص من التعب والإحباط من خلال أتمتة المهام المتكررة. مع Localise يمكنك: ✓ ارفع المحتوى الخاص بك بذكاء الذكاء الاصطناعي. احصل على ترجمات واعية بالسياق وخالية من العيوب في ثوانٍ. الترجمة، والتقصير، وإعادة الصياغة، وتحسين محركات البحث، والمزيد. ✓ ترجمة ملفات الترجمة الخاصة بك (.xml، .strings، .json، .xliff، إلخ). ✓ قم بالترجمة مع فريقك الداخلي، أو المستقلين، أو المجتمع، أو الوكالات الشريكة، أو مقدمي خدمات اللغة الأكبر حجمًا. ✓ الحصول على نتائج فورية من محركات الترجمة الآلية (Google، DeepL) ✓ إنشاء سير عمل الترجمة المتقدمة مع المهام وحالات الترجمة المخصصة ✓ التعاون في جميع مشاريع تعريب البرامج الخاصة بك وإدارتها في نظام أساسي واحد. ✓ دمج الترجمة في عمليات التطوير والنشر. ✓ قم بإعداد سير عمل آلي باستخدام قواعد مخصصة محددة مسبقًا، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، واستخدم خطافات الويب أو التكامل مع الخدمات الأخرى (GitHub، وSlack، وJIRA، وSketch، وما إلى ذلك). ✓ أضف لقطات شاشة للتعرف التلقائي على النص ومطابقتها مع السلاسل النصية في مشاريعك. ✓ قم بتحميل Sketch Artboards إلى Lokalise، أو قم بتبادل لقطات الشاشة بين Figma أو Adobe XD وLokalise، واسمح للمترجمين ببدء العمل قبل بدء التطوير. ✓ قم بمعاينة الشكل الذي ستظهر به الترجمات في تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك في الوقت الفعلي (وحدة التحرير المباشر لنظام iOS SDK). ✓ مركزية محتوى الترجمة الخاص بك ومشاركة مساحة العمل مع فرق المنتج والتسويق القادرة على سحب المحتوى من أماكن مختلفة (GitHub، GitLab، Bitbucket، WordPress، Contentful، Intercom Articles، والمزيد) يتكون جمهور Lokalise الرئيسي من المطورين ومديري المشاريع/المنتجات/التعريب والمسوقين وخدمة العملاء والمصممين والمترجمين: * المطورين - تم إنشاء Lokalise للمطورين، من قبل المطورين. ونتيجة لذلك، يمكن للفرق المتخصصة في التكنولوجيا أن ترى أن واجهة برمجة التطبيقات (API) وواجهة سطر الأوامر (CLI) والوثائق والأدوات الأخرى لدينا شاملة وبديهية تمامًا. * المديرون - إدارة عملية الترجمة الخاصة بك وجعلها مستمرة. قم بتعيين المهام للمترجمين، وقم بتوفير معلومات سياقية عن طريق إضافة لقطات شاشة أو تعليقات لجميع المتعاونين. وفي الوقت نفسه، يمكنك تتبع تقدمهم من خلال لوحة تحكم واحدة. * المسوقون - لتبسيط وتسريع عملية الترجمة الخاصة بك. قم بإنشاء حملات مخصصة ومؤثرة وأطلق خطة GTM الخاصة بك في أي وقت من الأوقات. * خدمة العملاء - ادعم عملائك بلغاتهم الأصلية من خلال ترجمة الدردشة في الوقت الفعلي ومقالات قاعدة المعرفة متعددة اللغات. قم بتمكين مكتب المساعدة الخاص بك ليصبح عالميًا. * المترجمون - قم بتسريع عملك وتعزيز قدراتك من خلال منصة الترجمة الأكثر ابتكارًا. استفد من العديد من ميزات CAT: ذاكرات الترجمة، والمحررين في السياق، والمعاجم، ووظائف الترجمة المسبقة، والمزيد. * المصممون - يمكنهم تعبئة ومراجعة التصميمات بلغات مختلفة من خلال استخدام عمليات التكامل مع Sketch وFigma وAdobe XD. إن اكتشاف وإصلاح أي أخطاء في التصميم تتعلق بملاءمة المحتوى المترجم في وقت مبكر من العملية يوفر على المصممين الكثير من المتاعب ويقلل بشكل كبير من أوقات إصدار المنتج.