متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب - التطبيقات الأكثر شعبية - منطقة ماكاو الإدارية الخاصة
تعمل برامج الترجمة بمساعدة الكمبيوتر (CAT) على تسهيل ترجمة المحتوى من لغة إلى أخرى من خلال الاستفادة من ذاكرة الترجمة، التي تخزن النصوص المترجمة مسبقًا، أو من خلال الاستفادة من المساعدة الجماعية. ويضمن ذلك أن تكون الترجمات متسقة مع اللغة المستخدمة سابقًا، مع الحفاظ على التهجئة والنحو والصياغة بشكل سليم. يوفر برنامج CAT منصة تحرير أكثر كفاءة وتفاعلية مقارنة بأدوات الترجمة الآلية الأساسية كلمة بكلمة. من خلال دمج ميزات مثل ذاكرة الترجمة، وأدلة العبارات، وقواعد بيانات المصطلحات، يساعد برنامج CAT المترجمين في تعزيز كفاءة ودقة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتكامل منتجات الترجمة بمساعدة الحاسوب بسلاسة مع برامج إدارة الترجمة، مما يتيح التعاون بين المترجمين ومقدمي الخدمات مع ضمان تنظيم النصوص المترجمة.
إرسال تطبيق جديد
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
Matecat
matecat.com
Matecat هي أداة CAT مجانية ومفتوحة المصدر عبر الإنترنت. إنه مجاني لشركات الترجمة والمترجمين ومستخدمي المؤسسات.
memoQ
memoq.com
memoQ عبارة عن مجموعة برامج ترجمة خاصة بمساعدة الكمبيوتر تعمل على أنظمة تشغيل Microsoft Windows. تم تطويره من قبل شركة البرمجيات المجرية memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies)، المعروفة سابقًا باسم Kilgray، وهي شركة تقدم برامج إدارة الترجمة تأسست في عام 2004 وتم الاستشهاد ب...
Crowdin
crowdin.com
Crowdin هو برنامج تعريب مدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق. قم بتوصيل أكثر من 600 أداة لترجمة المحتوى الخاص بك. قم بإنشاء وإدارة كل المحتوى متعدد اللغات الخاص بك في مكان واحد. قم بإضفاء الطابع المحلي على تطبيقاتك وبرامجك ومواقع الويب والألعاب ووثائق المساعدة والتصميمات لإنشاء تجربة أصلية لعملائك حول الع...
Smartcat
smartcat.com
Smartcat هي منصة الذكاء الاصطناعي اللغوية الأساسية لأي مؤسسة عالمية. تعمل لغة الذكاء الاصطناعي المخصصة للعميل في Smartcat على تحويل المحتوى بأي تنسيق إلى أي لغة، من المستندات إلى مقاطع الفيديو إلى مواقع الويب والبرامج المعقدة، مما يجعل العمليات العالمية بسيطة لأي فريق شركة. كما يسمح لأي مستخدم بإن...
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud هو نظام إدارة الترجمة الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من الانطلاق عالميًا على نطاق واسع من خلال تسخير التكنولوجيا اللغوية الأكثر تقدمًا والأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي. اليوم، أصبحت القدرة على تحديث وتعريب كميات كبيرة من المحتوى - بسرعة وسهولة - أكثر أهمية للمؤسسات من أي وقت مضى. لهذا السبب،...
Unbabel
unbabel.com
تقوم Unbabel بإزالة الحواجز اللغوية حتى تتمكن الشركات من الازدهار عبر الثقافات والمناطق الجغرافية. تمزج منصة عمليات اللغة الخاصة بالشركة بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والبشر في الحلقة، للحصول على ترجمات سريعة وفعالة وعالية الجودة تصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت. تساعد Unbabel المؤسسات على النمو في أسوا...
Weglot
weglot.com
يعد Weglot حلاً قويًا لتوطين مواقع الويب حيث يقوم بترجمة محتوى موقع الويب الخاص بك وعرضه إلى لغات متعددة. متوافق مع أي نظام إدارة محتوى (CMS) (Shopify، وWordPress، وWebflow، وما إلى ذلك، والمواقع المصممة خصيصًا)، فهو يتكامل في دقائق. تم تصميم Weglot للسرعة والدقة، ويجمع بين الترجمة الآلية والتحرير ...
Phrase Localization Suite
phrase.com
تعد Phrase Localization Platform عبارة عن منصة لغوية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدمج أدوات الترجمة والتسجيل والأتمتة في مكان واحد للشركات ومقدمي خدمات اللغة. فهو يوفر قابلية التوسع، ونهجًا محايدًا للبائع، وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء. فهو جاهز للاستخدام مع إمكانية الوصول إلى جميع منتجات...
Transifex
transifex.com
Transifex عبارة عن منصة لأتمتة الترجمة تساعد المطورين والمسوقين على نشر المحتوى الرقمي عبر لغات متعددة. تساعد منصة Transifex السحابية، المصممة للشركات التي تتمتع بدورات تطوير سريعة، على تسريع عملية تسليم المحتوى من خلال سير عمل التوطين المستمر. يمكن للعملاء الذين يستخدمون Transifex التأكد من أن المح...
Lokalise
lokalise.com
Lokalise هو نظام إدارة الترجمة الأسرع نموًا والمدعوم بالذكاء الاصطناعي مع واجهة مستخدم/تجربة مستخدم نظيفة وواضحة وأسعار مناسبة، وتثق به آلاف الشركات حول العالم. باعتباره برنامجًا حقيقيًا متعدد المنصات، يسمح Lokalise للفرق الرشيقة بترجمة جميع أصولها الرقمية في مكان واحد: تطبيقات الويب والهاتف المحمو...
Redokun
redokun.com
Redokun هي أداة ترجمة سحابية قوية مصممة لمساعدة مديري التسويق وفرقهم على ترجمة أنواع مختلفة من المستندات بكفاءة مع الحفاظ على تخطيطها وتصميمها الأصلي. الفوائد الرئيسية لمديري التسويق: * تكامل الفريق بسهولة: انضم إلى فريقك خلال ساعة بدلاً من أيام. تضمن واجهة Redokun سهلة الاستخدام الحد الأدنى من الت...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe هو تطبيق الترجمة متعدد اللغات الأكثر تقدمًا والذي يتيح لك نسخ أي نص أو تسجيلات صوتية وترجمتها والتعليق عليها صوتيًا. يمكنك الحصول على المزيد من الزيارات العضوية عن طريق ترجمة أو نسخ النصوص والتسجيلات الصوتية الخاصة بك إلى 108 لغة، و322 صوتًا نابضًا بالحياة، وأتمتة مثالية بمساعدة مجموعة ...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات مجموعات الأجهزة . سنقوم باخت...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate هي شركة SaaS تقدم إدارة الترجمة والذكاء الاصطناعي المتطور وإمكانية الوصول إلى المترجم المستقل/محرر النسخ - كل ذلك في برنامج واحد. توفر EasyTranslate إدارة الترجمة، والوصول إلى المترجمين أو مؤلفي النصوص والذكاء الاصطناعي المولد - كل ذلك في برنامج مركزي واحد. إدارة وأتمتة ترجماتك بطريقة...
Wordfast
wordfast.com
تم تصميم حلول Wordfast لمساعدة المترجمين على توفير الوقت والمال والجهد من خلال تخزين ترجماتك في قاعدة بيانات ذاكرة الترجمة واسترداد المحتوى المترجم تلقائيًا للمشاريع المستقبلية. منذ عام 1999، تلتزم شركة Wordfast بتوفير أدوات ذاكرة الترجمة الأكثر سهولة في الاستخدام وبأسعار معقولة في السوق. نحن نحافظ ...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad هي أداة ترجمة آمنة ومتقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط خدمة العملاء متعددة اللغات وترجمة المستندات. تعمل منصتها على تمكين الشركات من تقديم دعم مخصص سلس ومتعدد اللغات عبر قنوات المراسلة ومراكز المساعدة، وبالتالي تعزيز تجارب العملاء العالمية دون موارد إضافية. ما تقدمه Lingpad: * ترجم...
Pairaphrase
pairaphrase.com
نظام إدارة الترجمة على شبكة الإنترنت (TMS) للمؤسسات مع التركيز على الأمن. ✔ تحسين إنتاجيتك اليوم باستخدام Pairaphrase.
Easyling
easyling.com
Easyling هو أحد حلول ترجمة مواقع الويب التي توفر طرقًا متعددة لتوطين موقع ويب مع الحد الأدنى من مشاركة تكنولوجيا المعلومات أو المطورين. يوفر Easyling عدد الكلمات واستخراج المحتوى والمعاينة في الوقت الفعلي وتعليقات الترجمة المرئية الفورية في التخطيط الأصلي. يمكن للترجمة الآلية المدعومة بالمسرد وذاك...
Lingotek
lingotek.com
تأسست Lingotek، وهي عضو في مجموعة Straker، في عام 2006 ويقع مقرها في ليهي، يوتا. مع أول منصة TMS قائمة على السحابة، أصبحت Lingotek جزءًا لا يتجزأ من ثورة التكنولوجيا في صناعة التعريب والترجمة. استحوذت شركة Lingotek، التي استحوذت عليها شركة Straker Translations في عام 2021، على مواصلة نموها في هذه ا...
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works هو برنامج ترجمة متطور يساعد مستخدميه على الترجمة بسرعات أكبر وبشعور متزايد بالتأليف. يركز نظام إدارة الترجمة الخاص بـ Bureau Works على حل مشكلات إدارة الترجمة القديمة من خلال دمج المفاهيم التي يتم التعامل معها عادةً بشكل منفصل: التكاليف والسياقات والجودة والأداء وإدارة المشروع.
TextUnited
textunited.com
قم بترجمة أي شيء بسرعة ودقة باستخدام منصة الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمة العملاء ذات المستوى العالمي. TextUnited عبارة عن منصة لغة آلية للشركات القائمة على المعرفة. وتكمن كفاءاتها الأساسية في الترجمة عالية الجودة والمصممة خصيصًا وضمان الجودة اللغوية القوية وأمن البيانات. يتم تسليم هذه الق...
Correcto
correctoai.com
Correcto هي أداة الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي للغة الإسبانية. هناك أكثر من 580 مليون متحدث باللغة الإسبانية، ولكن هناك أداة واحدة فقط للكتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية على الكتابة والتواصل بشكل أفضل، ولهذا السبب فإن Correcto هي أداتك لكل ما ي...
Lingohub
lingohub.com
كن متحكمًا في توطين المشروع - وقم بإدارة المنتجات الدولية وتنسيقها وإطلاقها بشكل أسرع. Lingohub هو حل تعريب شامل حيث يمكنك التركيز على الأهداف التقنية، وتجنب العمل اليدوي، واختبار التصميم عبر لغات مختلفة، وتبسيط عملية التعريب. أنظمة الدفع المتكاملة، والاتصالات الموثوقة بالمستودعات، وأدوات الاتصال، ...
Cloudwords
cloudwords.com
تعمل Cloudwords على تحسين سرعة وقابلية التوسع ونجاح أنشطتك التسويقية متعددة اللغات من خلال سير العمل الآلي وأدوات تعزيز التعاون. اكتشف كيف يمكن لـ Cloudwords مساعدة مؤسستك على تحقيق أهدافها العالمية بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Language I/O
languageio.com
يضمن إدخال/إخراج اللغة أن يتمكن أي وكيل خدمة عملاء من التحدث إلى أي عميل على أي قناة وبأي لغة. من خلال قوة الذكاء الاصطناعي، أصبح نموذج Follow-the-Sun الخاص بك يدعم الآن كل لغة متاحة، سواء كان ذلك في الدردشة أو الصوت أو البريد الإلكتروني. يضمن نموذجنا الفريد حصولك على أفضل ترجمة متاحة بناءً على الزو...