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برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب - التطبيقات الأكثر شعبية - إسرائيل
تعمل برامج الترجمة بمساعدة الكمبيوتر (CAT) على تسهيل ترجمة المحتوى من لغة إلى أخرى من خلال الاستفادة من ذاكرة الترجمة، التي تخزن النصوص المترجمة مسبقًا، أو من خلال الاستفادة من المساعدة الجماعية. ويضمن ذلك أن تكون الترجمات متسقة مع اللغة المستخدمة سابقًا، مع الحفاظ على التهجئة والنحو والصياغة بشكل سليم. يوفر برنامج CAT منصة تحرير أكثر كفاءة وتفاعلية مقارنة بأدوات الترجمة الآلية الأساسية كلمة بكلمة. من خلال دمج ميزات مثل ذاكرة الترجمة، وأدلة العبارات، وقواعد بيانات المصطلحات، يساعد برنامج CAT المترجمين في تعزيز كفاءة ودقة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتكامل منتجات الترجمة بمساعدة الحاسوب بسلاسة مع برامج إدارة الترجمة، مما يتيح التعاون بين المترجمين ومقدمي الخدمات مع ضمان تنظيم النصوص المترجمة.
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Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
Crowdin
crowdin.com
Crowdin هو برنامج تعريب مدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق. قم بتوصيل أكثر من 600 أداة لترجمة المحتوى الخاص بك. قم بإنشاء وإدارة كل المحتوى متعدد اللغات الخاص بك في مكان واحد. قم بإضفاء الطابع المحلي على تطبيقاتك وبرامجك ومواقع الويب والألعاب ووثائق المساعدة والتصميمات لإنشاء تجربة أصلية لعملائك حول العا...
Matecat
matecat.com
Matecat هي أداة CAT مجانية ومفتوحة المصدر عبر الإنترنت. إنه مجاني لشركات الترجمة والمترجمين ومستخدمي المؤسسات.
memoQ
memoq.com
memoQ عبارة عن مجموعة برامج ترجمة خاصة بمساعدة الكمبيوتر تعمل على أنظمة تشغيل Microsoft Windows. تم تطويره من قبل شركة البرمجيات المجرية memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies)، المعروفة سابقًا باسم Kilgray، وهي شركة تقدم برامج إدارة الترجمة تأسست في عام 2004 وتم الاستشهاد ب...
Smartcat
smartcat.com
تقف Smartcat في طليعة صناعة الترجمة، وهي تأخذ أفضل حلول توصيل اللغات التقليدية وتضيف أحدث التقنيات لتقديم حل أساسي شامل يعتمد على الشفافية والسرعة والكفاءة. تجمع Smartcat بين ترجمة الذكاء الاصطناعي وسير العمل التعاوني وأتمتة إدارة المشاريع وشبكة تضم أكثر من 500000 متخصص في اللغة لتغطية جميع احتياجات...
Unbabel
unbabel.com
تقوم Unbabel بإزالة الحواجز اللغوية حتى تتمكن الشركات من الازدهار عبر الثقافات والمناطق الجغرافية. تمزج منصة عمليات اللغة الخاصة بالشركة بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والبشر في الحلقة، للحصول على ترجمات سريعة وفعالة وعالية الجودة تصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت. تساعد Unbabel المؤسسات على النمو في أسواق ...
XTM Cloud
xtm.cloud
يعد توطين المواد ونشرها عبر مناطق متعددة أمرًا معقدًا. أنت بحاجة إلى حل ترجمة بسيط وقابل للتطوير وقوي. سيساعدك نظام إدارة الترجمة XTM (TMS) على تقديم المحتوى الخاص بك المترجم إلى لغات متعددة بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Weglot
weglot.com
يعد Weglot حلاً قويًا لتوطين مواقع الويب حيث يقوم بترجمة محتوى موقع الويب الخاص بك وعرضه إلى لغات متعددة. متوافق مع أي نظام إدارة محتوى (CMS) (Shopify، وWordPress، وWebflow، وما إلى ذلك، والمواقع المصممة خصيصًا)، فهو يتكامل في دقائق. تم تصميم Weglot للسرعة والدقة، ويجمع بين الترجمة الآلية والتحرير ا...
Transifex
transifex.com
تساعد Transifex الشركات - من الشركات الناشئة إلى المؤسسات - على تحقيق العالمية. من خلال منصة الترجمة والتعريب المستندة إلى SaaS، يمكن للمؤسسات بسهولة ترجمة المحتوى الرقمي مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والألعاب ومقاطع الفيديو ومراكز المساعدة والترجمات والمزيد بشكل مستمر. تعتمد الشركات الرائ...
Lokalise
lokalise.com
منصة التعريب مصممة لتحقيق النمو. يمكنك الوصول إلى جمهور جديد تمامًا من مستخدمي التطبيقات والمتسوقين عبر الإنترنت ومتصفحات الويب ولاعبي الألعاب من خلال توفير تجارب محلية بلغتهم، بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم.
Phrase Localization Suite
phrase.com
تعد Phrase Localization Platform عبارة عن منصة لغوية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدمج أدوات الترجمة والتسجيل والأتمتة في مكان واحد للشركات ومقدمي خدمات اللغة. فهو يوفر قابلية التوسع، ونهجًا محايدًا للبائع، وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء. فهو جاهز للاستخدام مع إمكانية الوصول إلى جميع منتجات...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات مجموعات الأجهزة . سنقوم باخت...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe هو تطبيق الترجمة متعدد اللغات الأكثر تقدمًا والذي يتيح لك نسخ أي نص أو تسجيلات صوتية وترجمتها والتعليق عليها صوتيًا. يمكنك الحصول على المزيد من الزيارات العضوية عن طريق ترجمة أو نسخ النصوص والتسجيلات الصوتية الخاصة بك إلى 108 لغة، و322 صوتًا نابضًا بالحياة، وأتمتة مثالية بمساعدة مجموعة ...
Redokun
redokun.com
Redokun هي أداة ترجمة سحابية يمكن استخدامها لترجمة أنواع مختلفة من المستندات مع الحفاظ على تخطيطها وتصميمها. إنه حل بسيط وسهل الاستخدام والتكامل (يمكنك الانضمام إلى فريقك خلال ساعات) وسيسمح لك بتقليل الوقت وتكاليف الترجمة مع زيادة اتساق الترجمة. يعمل حل التعريب الخاص بنا على تمكين الفرق من جميع الأح...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate هي شركة SaaS تقدم إدارة الترجمة والذكاء الاصطناعي المتطور وإمكانية الوصول إلى المترجم المستقل/محرر النسخ - كل ذلك في برنامج واحد. توفر EasyTranslate إدارة الترجمة، والوصول إلى المترجمين أو مؤلفي النصوص والذكاء الاصطناعي المولد - كل ذلك في برنامج مركزي واحد. إدارة وأتمتة ترجماتك بطريقة...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad هو نظام TMS قوي يعمل على تبسيط النمو العالمي المعقد. في Lingpad، نحن نركز على جعل خدمة العملاء متعددة اللغات سهلة، ويمكن الوصول إليها، وسلسة، وخالية من المتاعب. أضف قيمة إلى تجارب العملاء، وقم بتنمية علامتك التجارية في المناطق العالمية دون الاستثمار في القوى العاملة الإضافية أو الموارد المال...
Easyling
easyling.com
Easyling هو أحد حلول ترجمة مواقع الويب التي توفر طرقًا متعددة لتوطين موقع ويب مع الحد الأدنى من مشاركة تكنولوجيا المعلومات أو المطورين. يوفر Easyling عدد الكلمات واستخراج المحتوى والمعاينة في الوقت الفعلي وتعليقات الترجمة المرئية الفورية في التخطيط الأصلي. يمكن للترجمة الآلية المدعومة بالمسرد وذاكرة...
Lingotek
lingotek.com
تأسست Lingotek، وهي عضو في مجموعة Straker، في عام 2006 ويقع مقرها في ليهي، يوتا. مع أول منصة TMS قائمة على السحابة، أصبحت Lingotek جزءًا لا يتجزأ من ثورة التكنولوجيا في صناعة التعريب والترجمة. استحوذت شركة Lingotek، التي استحوذت عليها شركة Straker Translations في عام 2021، على مواصلة نموها في هذه ال...
Wordfast
wordfast.com
تم تصميم حلول Wordfast لمساعدة المترجمين على توفير الوقت والمال والجهد من خلال تخزين ترجماتك في قاعدة بيانات ذاكرة الترجمة واسترداد المحتوى المترجم تلقائيًا للمشاريع المستقبلية. منذ عام 1999، تلتزم شركة Wordfast بتوفير أدوات ذاكرة الترجمة الأكثر سهولة في الاستخدام وبأسعار معقولة في السوق. نحن نحافظ ...
TextUnited
textunited.com
TextUnited هو نظام إدارة ترجمة قائم على السحابة حائز على جوائز. من خلال توفير بيئة ترجمة تعاونية، نقدم عمليات قابلة للتطوير ومتعددة اللغات - مما يسهل الاتصال متعدد القنوات للشركات عبر العديد من الصناعات حول العالم. من خلال الجمع بين الترجمة الآلية المتطورة وأداة الترجمة القوية المدعومة بالكمبيوتر وش...
Pairaphrase
pairaphrase.com
نظام إدارة الترجمة على شبكة الإنترنت (TMS) للمؤسسات مع التركيز على الأمن. ✔ تحسين إنتاجيتك اليوم باستخدام Pairaphrase.
Correcto
correctoai.com
Correcto هي أداة الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي للغة الإسبانية. هناك أكثر من 580 مليون متحدث باللغة الإسبانية، ولكن هناك أداة واحدة فقط للكتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية على الكتابة والتواصل بشكل أفضل، ولهذا السبب فإن Correcto هي أداتك لكل ما ي...
Lingohub
lingohub.com
كن متحكمًا في توطين المشروع - وقم بإدارة المنتجات الدولية وتنسيقها وإطلاقها بشكل أسرع. Lingohub هو حل تعريب شامل حيث يمكنك التركيز على الأهداف التقنية، وتجنب العمل اليدوي، واختبار التصميم عبر لغات مختلفة، وتبسيط عملية التعريب. أنظمة الدفع المتكاملة، والاتصالات الموثوقة بالمستودعات، وأدوات الاتصال، و...
Cloudwords
cloudwords.com
تعمل Cloudwords على تحسين سرعة وقابلية التوسع ونجاح أنشطتك التسويقية متعددة اللغات من خلال سير العمل الآلي وأدوات تعزيز التعاون. اكتشف كيف يمكن لـ Cloudwords مساعدة مؤسستك على تحقيق أهدافها العالمية بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works هو نظام إدارة ترجمة قائم على السحابة يحول إدارة الترجمة والتعريب المعقدة إلى أنشطة بسيطة ويمكن التنبؤ بها. تعمل تقنيتنا على حل مشكلة إدارة الترجمات ككل. من إدارة المعرفة إلى إدارة الأداء والدفع، يتيح لك Bureau Works التركيز على إنجاز الأمور بدلاً من التركيز على إدارة الترجمات باستخدام أ...
Language I/O
languageio.com
يضمن إدخال/إخراج اللغة أن يتمكن أي وكيل خدمة عملاء من التحدث إلى أي عميل على أي قناة وبأي لغة. من خلال قوة الذكاء الاصطناعي، أصبح نموذج Follow-the-Sun الخاص بك يدعم الآن كل لغة متاحة، سواء كان ذلك في الدردشة أو الصوت أو البريد الإلكتروني. يضمن نموذجنا الفريد حصولك على أفضل ترجمة متاحة بناءً على الزو...