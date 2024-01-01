برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل برامج الترجمة بمساعدة الكمبيوتر (CAT) على تسهيل ترجمة المحتوى من لغة إلى أخرى من خلال الاستفادة من ذاكرة الترجمة، التي تخزن النصوص المترجمة مسبقًا، أو من خلال الاستفادة من المساعدة الجماعية. ويضمن ذلك أن تكون الترجمات متسقة مع اللغة المستخدمة سابقًا، مع الحفاظ على التهجئة والنحو والصياغة بشكل سليم. يوفر برنامج CAT منصة تحرير أكثر كفاءة وتفاعلية مقارنة بأدوات الترجمة الآلية الأساسية كلمة بكلمة. من خلال دمج ميزات مثل ذاكرة الترجمة، وأدلة العبارات، وقواعد بيانات المصطلحات، يساعد برنامج CAT المترجمين في تعزيز كفاءة ودقة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتكامل منتجات الترجمة بمساعدة الحاسوب بسلاسة مع برامج إدارة الترجمة، مما يتيح التعاون بين المترجمين ومقدمي الخدمات مع ضمان تنظيم النصوص المترجمة.