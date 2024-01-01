متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الترجمة بمساعدة الكمبيوتر - التطبيقات الأكثر شعبية - بوتان
يعمل برنامج الترجمة بمساعدة الكمبيوتر (CAT) على تسهيل ترجمة المحتوى من لغة إلى أخرى من خلال الاستفادة من ذاكرة الترجمة، التي تخزن النصوص المترجمة مسبقًا، أو من خلال تسخير المساعدة الجماعية. ويضمن ذلك أن تكون الترجمات متسقة مع اللغة المستخدمة سابقًا، مع الحفاظ على التهجئة والنحو والصياغة بشكل سليم. يوفر برنامج CAT منصة تحرير أكثر كفاءة وتفاعلية مقارنة بأدوات الترجمة الآلية الأساسية كلمة بكلمة. من خلال دمج ميزات مثل ذاكرة الترجمة، وأدلة العبارات، وقواعد بيانات المصطلحات، يساعد برنامج CAT المترجمين في تعزيز كفاءة ودقة عملهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتكامل منتجات الترجمة بمساعدة الحاسوب بسلاسة مع برامج إدارة الترجمة، مما يتيح التعاون بين المترجمين ومقدمي الخدمات مع ضمان تنظيم النصوص المترجمة.
إرسال تطبيق جديد
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
Matecat
matecat.com
Matecat هي أداة CAT مجانية ومفتوحة المصدر عبر الإنترنت. إنه مجاني لشركات الترجمة والمترجمين ومستخدمي المؤسسات.
memoQ
memoq.com
memoQ عبارة عن مجموعة برامج ترجمة خاصة بمساعدة الكمبيوتر تعمل على أنظمة تشغيل Microsoft Windows. تم تطويره من قبل شركة البرمجيات المجرية memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies)، المعروفة سابقًا باسم Kilgray، وهي شركة تقدم برامج إدارة الترجمة تأسست في عام 2004 وتم الاستشهاد ب...
Crowdin
crowdin.com
تعد منصة إدارة التعريب الخاصة بـ Crowdin حلاً تقنيًا لفريقك. قم بترجمة وتحديث المحتوى الخاص بمنتجك متعدد اللغات باستخدام برنامجنا السحابي.
Smartcat
smartcat.com
منصة شاملة تربط الشركات والمترجمين في حلقة تسليم محتوى مبسطة
XTM Cloud
xtm.cloud
يعد توطين المواد ونشرها عبر مناطق متعددة أمرًا معقدًا. أنت بحاجة إلى حل ترجمة بسيط وقابل للتطوير وقوي. سيساعدك نظام إدارة الترجمة XTM (TMS) على تقديم المحتوى الخاص بك المترجم إلى لغات متعددة بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Unbabel
unbabel.com
تقدم Unbabel خدمات ترجمة متعددة اللغات بأكثر من 30 لغة لتعزيز تجارب خدمة العملاء لديك. تعرف على المزيد حول حلول العمليات اللغوية لدينا!
Weglot
weglot.com
الطريقة الأسرع والأسهل لترجمة موقع الويب الخاص بك والوصول إلى جمهور أوسع!
Transifex
transifex.com
التكامل مع Transifex لإدارة إنشاء مواقع الويب ومحتوى التطبيقات متعددة اللغات. اطلب الترجمات، وشاهد تقدم الترجمة، وأدوات مثل ذاكرة الترجمة.
Phrase Localization Suite
phrase.com
منصة التوطين الأصغر حجمًا والأسرع والأكثر موثوقية. استخدم قوة منصة تعريب البرامج القابلة للتطوير لدخول أسواق جديدة بشكل موثوق مع كل النمو وبدون أي متاعب.
Lokalise
lokalise.com
منصة التعريب مصممة لتحقيق النمو. يمكنك الوصول إلى جمهور جديد تمامًا من مستخدمي التطبيقات والمتسوقين عبر الإنترنت ومتصفحات الويب ولاعبي الألعاب من خلال توفير تجارب محلية بلغتهم، بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe هو تطبيق الترجمة متعدد اللغات الأكثر تقدمًا والذي يتيح لك نسخ أي نص أو تسجيلات صوتية وترجمتها والتعليق عليها صوتيًا. يمكنك الحصول على المزيد من الزيارات العضوية عن طريق ترجمة أو نسخ النصوص والتسجيلات الصوتية الخاصة بك إلى 108 لغة، و322 صوتًا نابضًا بالحياة، وأتمتة مثالية بمساعدة مجموعة ...
Redokun
redokun.com
Redokun هي أداة ترجمة سحابية يمكن استخدامها لترجمة أنواع مختلفة من المستندات مع الحفاظ على تخطيطها وتصميمها. إنه حل بسيط وسهل الاستخدام والتكامل (يمكنك الانضمام إلى فريقك خلال ساعات) وسيسمح لك بتقليل الوقت وتكاليف الترجمة مع زيادة اتساق الترجمة. يعمل حل التعريب الخاص بنا على تمكين الفرق من جميع الأح...
EasyTranslate
easytranslate.com
توفر EasyTranslate إدارة الترجمة، والوصول إلى المترجمين أو مؤلفي النصوص والذكاء الاصطناعي المولد - كل ذلك في برنامج مركزي واحد. إدارة وأتمتة ترجماتك بطريقة فعالة. يمكنك العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المكونات الإضافية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والتي تتكامل مباشرةً مع نظام إدارة المحتوى (C...
Easyling
easyling.com
Easyling هو أحد حلول ترجمة مواقع الويب التي توفر طرقًا متعددة لتوطين موقع ويب بأقل قدر من مشاركة تكنولوجيا المعلومات أو المطورين. يوفر Easyling عدد الكلمات واستخراج المحتوى والمعاينة في الوقت الفعلي وتعليقات الترجمة المرئية الفورية في التخطيط الأصلي. يمكن للترجمة الآلية المدعومة بالمسرد وذاكرة الترج...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad هو نظام TMS قوي يعمل على تبسيط النمو العالمي المعقد. في Lingpad، نحن نركز على جعل خدمة العملاء متعددة اللغات سهلة، ويمكن الوصول إليها، وسلسة، وخالية من المتاعب. أضف قيمة إلى تجارب العملاء، وقم بتنمية علامتك التجارية في المناطق العالمية دون الاستثمار في القوى العاملة الإضافية أو الموارد المال...
Lingotek
lingotek.com
تأسست Lingotek، وهي عضو في مجموعة Straker، في عام 2006 ويقع مقرها في ليهي، يوتا. مع أول منصة TMS قائمة على السحابة، أصبحت Lingotek جزءًا لا يتجزأ من ثورة التكنولوجيا في صناعة التعريب والترجمة. استحوذت شركة Lingotek، التي استحوذت عليها شركة Straker Translations في عام 2021، على مواصلة نموها في هذه ال...
Pairaphrase
pairaphrase.com
نظام إدارة الترجمة على شبكة الإنترنت (TMS) للمؤسسات مع التركيز على الأمن. ✔ تحسين إنتاجيتك اليوم باستخدام Pairaphrase.
Correcto
correctoai.com
Correcto هي أداة الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي للغة الإسبانية. هناك أكثر من 580 مليون متحدث باللغة الإسبانية، ولكن هناك أداة واحدة فقط للكتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية على الكتابة والتواصل بشكل أفضل، ولهذا السبب فإن Correcto هي أداتك لكل ما ي...
Wordfast
wordfast.com
تم تصميم حلول Wordfast لمساعدة المترجمين على توفير الوقت والمال والجهد من خلال تخزين ترجماتك في قاعدة بيانات ذاكرة الترجمة واسترداد المحتوى المترجم تلقائيًا للمشاريع المستقبلية. منذ عام 1999، تلتزم شركة Wordfast بتوفير أدوات ذاكرة الترجمة الأكثر سهولة في الاستخدام وبأسعار معقولة في السوق. نحن نحافظ ...
TextUnited
textunited.com
TextUnited هو نظام إدارة ترجمة قائم على السحابة حائز على جوائز. من خلال توفير بيئة ترجمة تعاونية، نقدم عمليات قابلة للتطوير ومتعددة اللغات - مما يسهل الاتصال متعدد القنوات للشركات عبر العديد من الصناعات حول العالم. من خلال الجمع بين الترجمة الآلية المتطورة وأداة الترجمة القوية المدعومة بالكمبيوتر وش...
Cloudwords
cloudwords.com
تعمل Cloudwords على تحسين سرعة وقابلية التوسع ونجاح أنشطتك التسويقية متعددة اللغات من خلال سير العمل الآلي وأدوات تعزيز التعاون. اكتشف كيف يمكن لـ Cloudwords مساعدة مؤسستك على تحقيق أهدافها العالمية بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works هو نظام إدارة ترجمة قائم على السحابة يحول إدارة الترجمة والتعريب المعقدة إلى أنشطة بسيطة ويمكن التنبؤ بها. تعمل تقنيتنا على حل مشكلة إدارة الترجمات ككل. من إدارة المعرفة إلى إدارة الأداء والدفع، يتيح لك Bureau Works التركيز على إنجاز الأمور بدلاً من التركيز على إدارة الترجمات باستخدام أ...
Lingohub
lingohub.com
كن متحكمًا في توطين المشروع - وقم بإدارة المنتجات الدولية وتنسيقها وإطلاقها بشكل أسرع. Lingohub هو حل تعريب شامل حيث يمكنك التركيز على الأهداف التقنية، وتجنب العمل اليدوي، واختبار التصميم عبر لغات مختلفة، وتبسيط عملية التعريب. أنظمة الدفع المتكاملة، والاتصالات الموثوقة بالمستودعات، وأدوات الاتصال، و...
Language I/O
languageio.com
يضمن إدخال/إخراج اللغة أن يتمكن أي وكيل خدمة عملاء من التحدث إلى أي عميل على أي قناة وبأي لغة. من خلال قوة الذكاء الاصطناعي، أصبح نموذج Follow-the-Sun الخاص بك يدعم الآن كل لغة متاحة، سواء كان ذلك في الدردشة أو الصوت أو البريد الإلكتروني. يضمن نموذجنا الفريد حصولك على أفضل ترجمة متاحة بناءً على الزو...