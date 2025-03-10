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تعمل أدوات الاستخبارات التنافسية على تمكين الشركات من جمع وتقييم والاستجابة لديناميكيات بيئتها التنافسية. تعد الرؤى المستمدة من بيانات الذكاء التنافسي ذات قيمة لفرق متعددة داخل المؤسسة، مثل التسويق والمبيعات وتطوير المنتجات والقيادة العليا. تستفيد فرق التسويق والمبيعات والمنتجات من برامج الاستخبارات التنافسية من خلال اكتساب رؤى حول مجالات مثل استراتيجيات الإعلان وتعديلات الأسعار ومقدمات المنتجات وإيقافها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكبار المسؤولين التنفيذيين الاستفادة من حلول الاستخبارات التنافسية لتوجيه الاستثمارات وصياغة استراتيجيات الشركة المستقبلية.
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SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Ahrefs
ahrefs.com
AHREFS هي أداة شاملة لتحسين محركات البحث (SEO) تساعد المستخدمين على تحليل المواقع، البحث عن الكلمات الرئيسية، ورصد الترتيب، وتحسين المحتوى.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
Seobility
seobility.net
Seobility هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث، تقدم تدقيقات على الصفحة، تحليل الروابط، تتبع المواقع والكلمات الرئيسية لتحسين ترتيب المواقع.
Serpstat
serpstat.com
تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com هو تطبيق لإدارة وتحليل الكلمات الرئيسية، يساعد المستخدمين على تحسين استراتيجيات SEO وتسويق المحتوى.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner هو أداة لتحسين محركات البحث توفر إمكانيات تحليل بيانات شاملة، مثل تتبع الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين وتحليل SEO الفني.
Data.ai
data.ai
Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.
WebCEO
webceo.com
WebCEO هو منصة تسويق إلكتروني تقدم 23 أداة لتحسين محركات البحث، تحليل المجالات، وتتبع الروابط، بالإضافة إلى إدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين PPC.
VisualPing
visualping.io
VisualPing هو أداة لمراقبة تغييرات مواقع الويب، تسمح للمستخدمين بتتبع التعديلات المرئية عبر لقطات الشاشة وتلقي إشعارات عند حدوث تغييرات.
Apptopia
apptopia.com
AppTopia توفر بيانات أداء وتحليلات لتطبيقات الهواتف المحمولة، مما يساعد الشركات على تحسين تطبيقاتها وفهم السوق والمنافسة.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هو تطبيق لمراقبة أسعار المنافسين يساعد شركات التجارة الإلكترونية في تحسين استراتيجيات التسعير وزيادة الإيرادات عبر تحليل البيانات.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte هي منصة أتمتة ذكاء تنافسي تتيح متابعة أنشطة المنافسين وتحليلها عبر القنوات الرقمية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
Klue
klue.com
KLUE هي منصة ذكاء تنافسي تساعد الشركات في جمع وتحليل معلومات المنافسين، وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق.
Thinknum
thinknum.com
تطبيق Thinknum يجمع ويحلل البيانات من الويب، مما يوفر نظرة شاملة على الشركات واتجاهات السوق عبر مجموعة واسعة من البيانات.
Panoramata
panoramata.co
بانوراماتا هو أداة لمراقبة استراتيجيات التسويق الرقمي للعلامات التجارية، حيث تجمع الأفكار من نشرات إخبارية وإعلانات وصفحات هبوط دون الحاجة للاشتراك.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحليل وتحسين لتطبيقات الهواتف المحمولة تساعد المطورين في استراتيجيات اكتساب المستخدم وتحسين الأداء في السوق.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هو تطبيق لتحليل البيانات المالية يوفر تحليلات تنافسية ورصد الأداء ومقاييس مخصصة لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Crayon
crayon.co
تطبيق CRAYON للذكاء التنافسي يساعد الشركات في تتبع وتحليل أنشطة المنافسين وأسواقهم من خلال تجميع البيانات وتحليلها تلقائيًا.
42matters
42matters.com
42matters هي منصة لتحليل معلومات تطبيقات الجوال والتلفزيون، تقدم أدوات للتعرف على اتجاهات السوق وتحسين استراتيجيات التطبيق.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy هو تطبيق يمكّن فرق المبيعات من تحسين كفاءتها من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر الموارد والدعم في الوقت الحقيقي لتسهيل عمليات البيع.
MediaRadar
mediaradar.com
تطبيق MediAradar يوفر رؤى حول إنفاق الإعلانات وتفضيلات العملاء، مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم وزيادة فعالية الحملات الإعلانية.
BOSCO
askbosco.io
BOSCO هو منصة تحليلات تسويق رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الفرق التسويقية في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات والتنبؤ بالأداء المستقبل.
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للذكاء الاستراتيجي وتطبيقات الأخبار، تساعد الشركات على جمع وتحليل المعلومات حول المنافسين والصناعات.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics هي منصة لتحليل البيانات الإعلانية الرقمية تساعد المعلنين على فهم استراتيجيات المنافسين وتحسين حملاتهم.
Watchful
watchful.ai
وايتشفل هو حل ذكاء استراتيجي يركز على كشف استراتيجيات المنتجات للمنافسين. يساعد في تحسين البحث التنافسي ويسرع اتخاذ القرارات.
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta هو منصة تحليل إعلانات رائدة تقدم رؤى وبيانات حول استراتيجيات التسويق والمعلومات الإعلانية للمعلنين والناشرين.
Adthena
adthena.com
Adthena هي منصة استخبارات سوقية لتحسين إعلانات البحث المدفوعة ومراقبة المنافسين من خلال تحليلات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
KnowFirst
knowfirst.ai
تعد منصة وواجهة برمجة تطبيقات KnowFirst™ بمثابة متجرك الشامل للوصول إلى مجموعات بيانات متعددة حول أي شركة أسترالية، مما يوفر لك الوقت والموارد عند إجراء البحث والتحليل.
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات حسب الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية التسويق عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى النمو من خلال آلاف الإشارات الواردة من قنوات مثل مواقع المراجعة ومنصات الوسائط الاجتماعية وأكثر من 6000 مصدر إخباري وملفات صوتية وبحث وغير ذلك الكثير. تقوم BrandOps بإزالة أعباء البيانات عن فرق العمليات الخاصة بك. يتم جمع البيانات وصيانتها وفهمها تلقائيًا. تستخدم الشركات سريعة النمو BrandOps لتنمية أعمالها وبناء آلة تسويق صحية. https://www.brandops.io/
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات وتوقعات السوق وبالتالي مساعدة فرق البحث أو تطوير الأعمال أو التسويق على فهم القطاع وتحليله بشكل أفضل. تستخدم منصة الشركة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتزويد عملائها بمنصة معلومات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع وصولهم إلى رؤى الصناعة العالمية.
Groopit
groopit.co
تغلب على المنافسين من خلال حل الحشود. تبسيط كيفية مشاركة الموظفين واستخدام الذكاء التنافسي لبناء ميزة تنافسية. لم تكن المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يشارك الموظفون المعلومات من Teams أو Slack أو Salesforce أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو أينما يعملون. من خلال ثلاث نقرات فقط وفي أقل من دقيقة، سيشاركون معلومات تنافسية كمية وعالية الجودة، مما يجعل من السهل البقاء على قمة المنافسين. استخدام إنتل يتم بسرعة البرق. تقوم Groopit بتجميع وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في خلاصات البيانات وطرق العرض. يتمتع جميع المشاركين بإمكانية الوصول إلى أحدث الرؤى في الوقت الفعلي لإرشاد خياراتهم الخاصة، مما يتيح لكل موظف زيادة الميزة التنافسية. يعد دمج Intel في أنظمة المؤسسات الحالية أمرًا سهلاً من خلال واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى البيانات الخاصة بـ Groopit. أضف المعلومات بسلاسة إلى لوحات معلومات Tableau أو PowerBI أو Salesforce أو CI الحالية. تضمن Groopit إمكانية الاستفادة من المعلومات في جميع قرارات الأنظمة.
Beauhurst
beauhurst.com
يوفر موقع Beauhurst بيانات عن كل شركة خاصة في المملكة المتحدة، بدءًا من جمع التبرعات وبراءات الاختراع وحتى حالة التوظيف والبيانات التجارية. نحن نتتبع الشركات ذات النمو المرتفع بقدر كبير من التفصيل، وذلك باستخدام إشارات التتبع الثمانية لدينا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نراقب النظام البيئي الأوسع لبدء التشغيل للمستثمرين والمسرعات. لدينا أربع منصات بيانات مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات: BeauhurstAdvise، وBeauhurstInvest، وBeauhurstImpact، وBeauhurstSales. تم تصميم منصاتنا لمساعدة عملائنا على اكتشاف وتتبع وفهم الأعمال التجارية.
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