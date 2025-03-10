Groopit

groopit.co

تغلب على المنافسين من خلال حل الحشود. تبسيط كيفية مشاركة الموظفين واستخدام الذكاء التنافسي لبناء ميزة تنافسية. لم تكن المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يشارك الموظفون المعلومات من Teams أو Slack أو Salesforce أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو أينما يعملون. من خلال ثلاث نقرات فقط وفي أقل من دقيقة، سيشاركون معلومات تنافسية كمية وعالية الجودة، مما يجعل من السهل البقاء على قمة المنافسين. استخدام إنتل يتم بسرعة البرق. تقوم Groopit بتجميع وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في خلاصات البيانات وطرق العرض. يتمتع جميع المشاركين بإمكانية الوصول إلى أحدث الرؤى في الوقت الفعلي لإرشاد خياراتهم الخاصة، مما يتيح لكل موظف زيادة الميزة التنافسية. يعد دمج Intel في أنظمة المؤسسات الحالية أمرًا سهلاً من خلال واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى البيانات الخاصة بـ Groopit. أضف المعلومات بسلاسة إلى لوحات معلومات Tableau أو PowerBI أو Salesforce أو CI الحالية. تضمن Groopit إمكانية الاستفادة من المعلومات في جميع قرارات الأنظمة.