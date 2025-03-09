ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل أدوات الاستخبارات التنافسية على تمكين الشركات من جمع وتقييم والاستجابة لديناميكيات بيئتها التنافسية. تعد الرؤى المستمدة من بيانات الذكاء التنافسي ذات قيمة لفرق متعددة داخل المؤسسة، مثل التسويق والمبيعات وتطوير المنتجات والقيادة العليا. تستفيد فرق التسويق والمبيعات والمنتجات من برامج الاستخبارات التنافسية من خلال اكتساب رؤى حول مجالات مثل استراتيجيات الإعلان وتعديلات الأسعار ومقدمات المنتجات وإيقافها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكبار المسؤولين التنفيذيين الاستفادة من حلول الاستخبارات التنافسية لتوجيه الاستثمارات وصياغة استراتيجيات الشركة المستقبلية.
إرسال تطبيق جديد
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta هي منصة رائدة عالميًا للتجسس والتحليل الإبداعي للإعلانات، وهي مخصصة لتقديم أفضل الإعلانات وإستراتيجيات التسويق الإبداعية لكل من المعلنين والناشرين. تعمل SocialPeta كمنصة أساسية للإعلان والتسويق، وتركز على ذكاء الإعلانات، وذكاء التكلفة، وتصميمات الإعلانات، ورؤية الجمهور، واستراتيجية الإعلان، وما إلى ذلك. وتساعد SocialPeta المستخدمين في التحليل المتعمق لاتجاهات الإعلان من خلال التمثيل الرسومي التفصيلي للتقلبات بطريقة منظمة. يتم جلب قاعدة البيانات الضخمة لـ SocialPeta من 73 شبكة نشر رائدة في 46 دولة. تحتوي قاعدة البيانات هذه على أكثر من 980 مليون تصميم إعلاني. الذكاء مع الإعلانات والسوق والتكلفة والتطبيق والجمهور وeCom والعلامة التجارية. نساعدك على تطوير أعمالك في كافة القرارات التسويقية. حاليًا، لدينا أكثر من 200 عميل مؤسسي بما في ذلك Google، وSupercell، وiGG، وFun Plus، وBigo Live، و37games، وما إلى ذلك.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte هي منصة أتمتة ذكاء تنافسي تتيح متابعة أنشطة المنافسين وتحليلها عبر القنوات الرقمية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
Adthena
adthena.com
Adthena عبارة عن منصة معلومات سوقية حائزة على جوائز لإعلانات البحث المدفوعة. تمنحك نماذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الفريدة لدينا رؤية واضحة لتحولات السوق وجميع التحركات التي يقوم بها منافسوك عبر مشهد البحث. مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية وتحقيق قيمة أكبر من ميزانية الدفع لكل نقرة (PPC)، بدءًا من تعظيم عائد الاستثمار إلى حماية علامتك التجارية. أشياء قوية. ولا يمكنك الحصول عليه في أي مكان آخر. كن شريكًا معنا لصياغة استراتيجية البحث المدفوعة لتحقيق النجاح. الجوائز والتقديرات: - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل أداة برمجيات بحث (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث في المملكة المتحدة 2021 - الأفضل استخدام البيانات (PPC) - الفضية (Adthena x Staysure Insurance) - جوائز البحث في المملكة المتحدة لعام 2021 - أفضل استخدام للبحث - التمويل (PPC) - جوائز البحث العالمية لعام 2021
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عنوان URL بنقرة واحدة لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. باستخدام Marketing Miner، يمكنك اكتشاف المشكلات الفنية على موقعك بسرعة، ومعرفة الصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية التي تجلب أكبر عدد من الزيارات، وإجراء تدقيق فني شامل لتحسين محركات البحث وتحليل المنافسين، ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية والكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصك، والعثور على جديد فرص بناء الروابط لتعزيز ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك وتطوير استراتيجية تسويق ناجحة للمحتوى. الميزات الشائعة: - البحث عن الكلمات الرئيسية - تدقيق تحسين محركات البحث - تتبع الرتبة - تحليل المنافسين - مراقبة العلامة التجارية - بناء الروابط - تحليل البيانات المجمعة - واجهة برمجة التطبيقات (API) لماذا ستحب عامل منجم التسويق؟ قيمة مذهلة مقابل المال: ليس عليك اختيار أدوات باهظة الثمن للحصول على تصنيف جيد. يوفر Marketing Miner بيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: إذا كنت تفضل العمل مع كميات كبيرة من البيانات في أدواتك الخاصة، فسوف تحب واجهة REST API القوية والمتعددة الاستخدامات الخاصة بـ Marketing Miner للوصول إلى بياناتك دون تسجيل الدخول! تحليل البيانات المجمعة: توفر أدوات Marketing Miner الكثير من الوقت والجهد. يمكنك تحليل البيانات بسرعة لما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو نطاق أو عنوان URL.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحليل وتحسين لتطبيقات الهواتف المحمولة تساعد المطورين في استراتيجيات اكتساب المستخدم وتحسين الأداء في السوق.
Beauhurst
beauhurst.com
يوفر موقع Beauhurst بيانات عن كل شركة خاصة في المملكة المتحدة، بدءًا من جمع التبرعات وبراءات الاختراع وحتى حالة التوظيف والبيانات التجارية. نحن نتتبع الشركات ذات النمو المرتفع بقدر كبير من التفصيل، وذلك باستخدام إشارات التتبع الثمانية لدينا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نراقب النظام البيئي الأوسع لبدء التشغيل للمستثمرين والمسرعات. لدينا أربع منصات بيانات مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات: BeauhurstAdvise، وBeauhurstInvest، وBeauhurstImpact، وBeauhurstSales. تم تصميم منصاتنا لمساعدة عملائنا على اكتشاف وتتبع وفهم الأعمال التجارية.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هو تطبيق لتحليل البيانات المالية يوفر تحليلات تنافسية ورصد الأداء ومقاييس مخصصة لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات حسب الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية التسويق عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى النمو من خلال آلاف الإشارات الواردة من قنوات مثل مواقع المراجعة ومنصات الوسائط الاجتماعية وأكثر من 6000 مصدر إخباري وملفات صوتية وبحث وغير ذلك الكثير. تقوم BrandOps بإزالة أعباء البيانات عن فرق العمليات الخاصة بك. يتم جمع البيانات وصيانتها وفهمها تلقائيًا. تستخدم الشركات سريعة النمو BrandOps لتنمية أعمالها وبناء آلة تسويق صحية. https://www.brandops.io/
MediaRadar
mediaradar.com
تقدم حلول الذكاء الإعلاني الحائزة على جوائز من MediaRadar رؤى عبر الوسائط في الوقت المناسب والتي تستهدف أولئك المشاركين في عمليات بيع الوسائط أو التخطيط أو الشراء. تعتمد فرق بيع الوسائط على MediaRadar للبحث عن أعمال جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة والتواصل مع المشترين المناسبين. تستخدم الوكالات والمسوقون MediaRadar لإنشاء أفضل مزيج إعلامي ومراقبة منافسيهم واكتشاف فرص إعلانية جديدة.
Watchful
watchful.ai
Watchful هو الحل الاستخباراتي الأول والوحيد لاستراتيجية المنتج الذي يركز فقط على الكشف عن استراتيجية المنتج الخاصة بمنافسيك. تساعد حلولنا في أتمتة الأبحاث التنافسية وتضخيمها، وإنتاج رؤى مؤثرة تمكن فرق المنتجات من تسريع عمليات التسليم وخفض التكاليف وتعزيز النمو. تثق شركات Fortune 500 في Watchful لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وإبقائها في صدارة أسواقها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
تغلب على المنافسين من خلال حل الحشود. تبسيط كيفية مشاركة الموظفين واستخدام الذكاء التنافسي لبناء ميزة تنافسية. لم تكن المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يشارك الموظفون المعلومات من Teams أو Slack أو Salesforce أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو أينما يعملون. من خلال ثلاث نقرات فقط وفي أقل من دقيقة، سيشاركون معلومات تنافسية كمية وعالية الجودة، مما يجعل من السهل البقاء على قمة المنافسين. استخدام إنتل يتم بسرعة البرق. تقوم Groopit بتجميع وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في خلاصات البيانات وطرق العرض. يتمتع جميع المشاركين بإمكانية الوصول إلى أحدث الرؤى في الوقت الفعلي لإرشاد خياراتهم الخاصة، مما يتيح لكل موظف زيادة الميزة التنافسية. يعد دمج Intel في أنظمة المؤسسات الحالية أمرًا سهلاً من خلال واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى البيانات الخاصة بـ Groopit. أضف المعلومات بسلاسة إلى لوحات معلومات Tableau أو PowerBI أو Salesforce أو CI الحالية. تضمن Groopit إمكانية الاستفادة من المعلومات في جميع قرارات الأنظمة.
KnowFirst
knowfirst.ai
تعد منصة وواجهة برمجة تطبيقات KnowFirst™ بمثابة متجرك الشامل للوصول إلى مجموعات بيانات متعددة حول أي شركة أسترالية، مما يوفر لك الوقت والموارد عند إجراء البحث والتحليل.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata هي أداة لقياس الأداء في التجارة الإلكترونية تتيح لك مراقبة استراتيجية التسويق الرقمي لأي علامة تجارية دون الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. اجمع الإلهام وابحث عن أفكار جديدة من آلاف النشرات الإخبارية والتدفقات والإعلانات والصفحات المقصودة والرسائل النصية القصيرة والمجموعات التقنية التي جمعناها واتخذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالتسويق الخاص بك.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هو تطبيق لمراقبة أسعار المنافسين يساعد شركات التجارة الإلكترونية في تحسين استراتيجيات التسعير وزيادة الإيرادات عبر تحليل البيانات.
Thinknum
thinknum.com
تطبيق Thinknum يجمع ويحلل البيانات من الويب، مما يوفر نظرة شاملة على الشركات واتجاهات السوق عبر مجموعة واسعة من البيانات.
42matters
42matters.com
42matters هي منصة لتحليل معلومات تطبيقات الجوال والتلفزيون، تقدم أدوات للتعرف على اتجاهات السوق وتحسين استراتيجيات التطبيق.
Apptopia
apptopia.com
AppTopia توفر بيانات أداء وتحليلات لتطبيقات الهواتف المحمولة، مما يساعد الشركات على تحسين تطبيقاتها وفهم السوق والمنافسة.
WebCEO
webceo.com
WebCEO هو منصة تسويق إلكتروني تقدم 23 أداة لتحسين محركات البحث، تحليل المجالات، وتتبع الروابط، بالإضافة إلى إدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين PPC.
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للذكاء الاستراتيجي وتطبيقات الأخبار، تساعد الشركات على جمع وتحليل المعلومات حول المنافسين والصناعات.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com هو تطبيق لإدارة وتحليل الكلمات الرئيسية، يساعد المستخدمين على تحسين استراتيجيات SEO وتسويق المحتوى.
Pathmatics
pathmatics.com
تعمل قاعدة بيانات معلني Pathmatics ومنصة استخبارات التسويق الرقمي على توفير الشفافية لاستراتيجيات الإعلانات الرقمية الخاصة بمنافسك.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.
Serpstat
serpstat.com
تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Ahrefs
ahrefs.com
AHREFS هي أداة شاملة لتحسين محركات البحث (SEO) تساعد المستخدمين على تحليل المواقع، البحث عن الكلمات الرئيسية، ورصد الترتيب، وتحسين المحتوى.
Crayon
crayon.co
تطبيق CRAYON للذكاء التنافسي يساعد الشركات في تتبع وتحليل أنشطة المنافسين وأسواقهم من خلال تجميع البيانات وتحليلها تلقائيًا.
Data.ai
data.ai
Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® عبارة عن منصة تحليلية للتسويق الرقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق التسويق على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات. توفر واجهتنا سهلة الاستخدام مصدرًا واحدًا للحقيقة، مما يمنح المسوقين رؤية فورية للأداء عبر جميع الحملات والقنوات. باستخدام التعلم الآلي المتطور، يحدد ASK BOSCO® فرصًا جديدة لتوليد المزيد من الإيرادات عبر القنوات الحالية والجديدة. كما نقدم أيضًا إمكانات التحليلات التنبؤية، مما يسمح للمسوقين بإنشاء لوحات معلومات مخصصة لإعداد التقارير والتنبؤ بالحملات المستقبلية بدقة لا مثيل لها. يقوم مؤشر ASK BOSCO® الفريد الخاص بنا بتصنيف نطاقك مقارنة بأقرب المنافسين في فئتك. يعد هذا المؤشر مقياسًا لبصمتك عبر الإنترنت ومدى فاعليتك في الاستثمار في القنوات الإعلامية المجانية والمدفوعة. كيف يعمل نظام ASK BOSCO®؟ يعمل ASK BOSCO® من خلال جمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك موقع الويب الخاص بك ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلانية. يتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي لدينا لتحديد الاتجاهات والأنماط والفرص. يستخدم ASK BOSCO® أيضًا التعلم الآلي للتنبؤ بالأداء المستقبلي. يتيح لك ذلك اتخاذ قرارات أفضل بشأن ميزانيتك التسويقية وحملاتك. ما هي فوائد استخدام ASK BOSCO®؟ هناك العديد من الفوائد لاستخدام ASK BOSCO®. فيما يلي بعض أهمها: - اتخاذ قرار أفضل: يوفر لك ASK BOSCO® البيانات والأفكار التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن حملاتك التسويقية. - زيادة الإيرادات: يساعدك ASK BOSCO® على تحديد الفرص الجديدة لتحقيق المزيد من الإيرادات من قنواتك الحالية والجديدة. - تحسين الكفاءة: يقوم ASK BOSCO® بأتمتة العديد من المهام المتعلقة بالتسويق الرقمي، مما يوفر وقتك حتى تتمكن من التركيز على المزيد من الأنشطة الإستراتيجية. - تكاليف منخفضة: يمكن أن يساعدك ASK BOSCO® على توفير المال في حملاتك التسويقية عن طريق تحسين ميزانيتك واستهداف حملاتك بشكل أكثر فعالية. إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين أدائك في مجال التسويق الرقمي، فإن ASK BOSCO® هو الحل الأمثل لك. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك التسويقية.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات وتوقعات السوق وبالتالي مساعدة فرق البحث أو تطوير الأعمال أو التسويق على فهم القطاع وتحليله بشكل أفضل. تستخدم منصة الشركة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتزويد عملائها بمنصة معلومات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع وصولهم إلى رؤى الصناعة العالمية.
Seobility
seobility.net
Seobility هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث، تقدم تدقيقات على الصفحة، تحليل الروابط، تتبع المواقع والكلمات الرئيسية لتحسين ترتيب المواقع.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
Klue
klue.com
KLUE هي منصة ذكاء تنافسي تساعد الشركات في جمع وتحليل معلومات المنافسين، وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق.
VisualPing
visualping.io
VisualPing هو أداة لمراقبة تغييرات مواقع الويب، تسمح للمستخدمين بتتبع التعديلات المرئية عبر لقطات الشاشة وتلقي إشعارات عند حدوث تغييرات.
© 2025 WebCatalog, Inc.