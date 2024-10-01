أدوات الاستخبارات التنافسية - التطبيقات الأكثر شعبية - كيريباتي

Kompyte

kompyte.com

تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعل...