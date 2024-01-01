متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
أدوات الاستخبارات التنافسية - التطبيقات الأكثر شعبية - جورجيا
تعمل أدوات الاستخبارات التنافسية على تمكين الشركات من جمع وتقييم والاستجابة لديناميكيات بيئتها التنافسية. تعد الرؤى المستمدة من بيانات الذكاء التنافسي ذات قيمة لفرق متعددة داخل المؤسسة، مثل التسويق والمبيعات وتطوير المنتجات والقيادة العليا. تستفيد فرق التسويق والمبيعات والمنتجات من برامج الاستخبارات التنافسية من خلال اكتساب رؤى حول مجالات مثل استراتيجيات الإعلان وتعديلات الأسعار ومقدمات المنتجات وإيقافها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكبار المسؤولين التنفيذيين الاستفادة من حلول الاستخبارات التنافسية لتوجيه الاستثمارات وصياغة استراتيجيات الشركة المستقبلية.
إرسال تطبيق جديد
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات ا...
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات الب...
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي ت...
Keyword.com
keyword.com
سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.
Data.ai
data.ai
data.ai هي منصة رؤى وتحليلات الأجهزة المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. احصل على الصورة الكاملة لمشهد الهاتف المحمول الذي تحتاجه لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإشراكهم، وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك، ودخول أسواق جديدة، وتحسين عائد الاستثمار. باستخدام data.ai Intelligence، يمكنك: • تسريع تنزيل ت...
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى ال...
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج S...
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتتبع التصنيف، وتحليل المجال، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وإدارة البحث المدفوع، وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميز...
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث (SEO) لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو ...
VisualPing.io
visualping.io
يعد Visualping أفضل أداة لمراقبة تغييرات موقع الويب. ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد مراقبته وتحديد المنطقة - وسنقوم بإعلامك عند اكتشاف تغيير. يعد Visualping حلاً بسيطًا يركز على أتمتة المهمة الشاقة المتمثلة في فحص مواقع الويب - أي موقع ويب - بحثًا عن التغييرات. لقد قمنا بضبط التكنولوجيا لدينا...
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هي شركة أبحاث السوق التي اخترعت ذكاء دورة حياة المستهلك (CLI)، وهو سلالة جديدة من معلومات السوق، التي تساعد المؤسسات على البقاء في طليعة التكتيكات والاتجاهات الرئيسية. تُظهر منصة CLI الخاصة بنا للعلامات التجارية كيفية تفاعل المستهلكين مع الشركات في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر استخدام ا...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة ...
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Goog...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للسوق والاستخبارات التنافسية وواجهات برمجة التطبيقات للأخبار، مما يمكّن الشركات من جمع وتنظيم ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول المنافسين والعملاء والصناعات وموضوعات الذكاء الرئيسية عبر المؤسسة.
Pathmatics
pathmatics.com
تعمل قاعدة بيانات معلني Pathmatics ومنصة استخبارات التسويق الرقمي على توفير الشفافية لاستراتيجيات الإعلانات الرقمية الخاصة بمنافسك.
Thinknum
thinknum.com
ومع وصول النشاط الاقتصادي إلى الإنترنت، يتم ترك مسارات بيانات جديدة وراءه. تقوم خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بشركة Thinknum بفهرسة شبكة الويب العامة في الوقت الفعلي، لإنشاء أكثر من عشرين مجموعة بيانات منظمة. نحن نتتبع قوائم الوظائف، وعدد الموظفين، واجتذاب وسائل التواصل الاجتماعي، ومعنويات الموظفين،...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆...
Crayon
crayon.co
تساعد منصة الذكاء التنافسي الحائزة على جوائز من Crayon مؤسستك على رؤية الفرص واغتنامها حتى تتمكن من إنشاء ميزة تجارية مستدامة. تستخدم عشرات الآلاف من الفرق برنامج Crayon لالتقاط وتحليل المعلومات التنافسية الكاملة تلقائيًا - الرسائل الخارجية وتحديد المواقع، وتغييرات المنتجات والأسعار، وخطط التوظيف، و...
Adthena
adthena.com
Adthena عبارة عن منصة معلومات سوقية حائزة على جوائز لإعلانات البحث المدفوعة. تمنحك نماذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الفريدة لدينا رؤية واضحة لتحولات السوق وجميع التحركات التي يقوم بها منافسوك عبر مشهد البحث. مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية وتحقيق قيمة أكبر من ميزاني...
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة استخباراتية تنافسية مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات في جمع وتنظيم ونشر المعلومات التنافسية عبر الأقسام المختلفة في الشركة. تستخدم المنصة التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتجميع وتفسير البيانات التي تقدم رؤى عميقة حول اتجاهات السوق. وتشمل ميزاته الرئيسية القدرة على مركزية المع...
Panoramata
panoramata.co
Panoramata هي أداة لقياس الأداء في التجارة الإلكترونية تتيح لك مراقبة استراتيجية التسويق الرقمي لأي علامة تجارية دون الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. اجمع الإلهام وابحث عن أفكار جديدة من آلاف النشرات الإخبارية والتدفقات والإعلانات والصفحات المقصودة والرسائل النصية القصيرة والمج...
KnowFirst
knowfirst.ai
تعد منصة وواجهة برمجة تطبيقات KnowFirst™ بمثابة متجرك الشامل للوصول إلى مجموعات بيانات متعددة حول أي شركة أسترالية، مما يوفر لك الوقت والموارد عند إجراء البحث والتحليل.
Groopit
groopit.co
تغلب على المنافسين من خلال حل الحشود. تبسيط كيفية مشاركة الموظفين واستخدام الذكاء التنافسي لبناء ميزة تنافسية. لم تكن المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يشارك الموظفون المعلومات من Teams أو Slack أو Salesforce أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو أينما يعملون. من خلال ثلاث نقرات فقط وفي أقل من دقيقة،...
Watchful
watchful.ai
Watchful هو الحل الاستخباراتي الأول والوحيد لاستراتيجية المنتج الذي يركز فقط على الكشف عن استراتيجية المنتج الخاصة بمنافسيك. تساعد حلولنا في أتمتة الأبحاث التنافسية وتضخيمها، وإنتاج رؤى مؤثرة تمكن فرق المنتجات من تسريع عمليات التسليم وخفض التكاليف وتعزيز النمو. تثق شركات Fortune 500 في Watchful لدفع...
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta هي منصة رائدة عالميًا للتجسس والتحليل الإبداعي للإعلانات، وهي مخصصة لتقديم أفضل الإعلانات وإستراتيجيات التسويق الإبداعية لكل من المعلنين والناشرين. تعمل SocialPeta كمنصة أساسية للإعلان والتسويق، وتركز على ذكاء الإعلانات، وذكاء التكلفة، وتصميمات الإعلانات، ورؤية الجمهور، واستراتيجية الإعلا...
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات حسب الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية التسويق عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى النمو من خلال آلاف الإشارات الوا...
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
Beauhurst
beauhurst.com
يوفر موقع Beauhurst بيانات عن كل شركة خاصة في المملكة المتحدة، بدءًا من جمع التبرعات وبراءات الاختراع وحتى حالة التوظيف والبيانات التجارية. نحن نتتبع الشركات ذات النمو المرتفع بقدر كبير من التفصيل، وذلك باستخدام إشارات التتبع الثمانية لدينا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نراقب النظام البيئي الأوسع لبدء التش...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. ف...
Kompyte
kompyte.com
تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعل...
MediaRadar
mediaradar.com
تقدم حلول الذكاء الإعلاني الحائزة على جوائز من MediaRadar رؤى عبر الوسائط في الوقت المناسب والتي تستهدف أولئك المشاركين في عمليات بيع الوسائط أو التخطيط أو الشراء. تعتمد فرق بيع الوسائط على MediaRadar للبحث عن أعمال جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة والتواصل مع المشترين المناسبين. تستخدم الوكالات والم...
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات وتوقعات السوق وبالتالي مساعدة فرق البحث أو تطوير الأعمال أو التسويق على فهم القطاع وتحليله بشكل أفضل. تستخدم منصة الشركة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتزويد عملائها بمنصة معلومات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعم...
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® عبارة عن منصة تحليلية للتسويق الرقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق التسويق على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات. توفر واجهتنا سهلة الاستخدام مصدرًا واحدًا للحقيقة، مما يمنح المسوقين رؤية فورية للأداء عبر جميع الحملات والقنوات. باستخدام التعلم الآلي المتطور، يحدد ASK BOSCO® فرصًا ...