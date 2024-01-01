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أدوات الاستخبارات التنافسية - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين
تعمل أدوات الاستخبارات التنافسية على تمكين الشركات من جمع وتقييم والاستجابة لديناميكيات بيئتها التنافسية. تعد الرؤى المستمدة من بيانات الذكاء التنافسي ذات قيمة لفرق متعددة داخل المؤسسة، مثل التسويق والمبيعات وتطوير المنتجات والقيادة العليا. تستفيد فرق التسويق والمبيعات والمنتجات من برامج الاستخبارات التنافسية من خلال اكتساب رؤى حول مجالات مثل استراتيجيات الإعلان وتعديلات الأسعار ومقدمات المنتجات وإيقافها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكبار المسؤولين التنفيذيين الاستفادة من حلول الاستخبارات التنافسية لتوجيه الاستثمارات وصياغة استراتيجيات الشركة المستقبلية.
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SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
SE Ranking
seranking.com
برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Keyword.com
keyword.com
سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.
Data.ai
data.ai
توفر data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie، نظامًا أساسيًا وأدوات سهلة الاستخدام لبيانات تحليلات التطبيقات. قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عمل تطبيقك بكفاءة أكبر معنا.
Serpstat
serpstat.com
أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة SEO الكل في واحد مع مجموعة من 22 أداة فعالة لتحسين محركات البحث عبر الإنترنت للتسويق الرقمي. موثوق به من قبل أكثر من 1400000 مستخدم.
Seobility
seobility.net
برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...
VisualPing.io
visualping.io
يعد Visualping أفضل أداة لمراقبة تغييرات موقع الويب. ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد مراقبته وتحديد المنطقة - وسنقوم بإعلامك عند اكتشاف تغيير. يعد Visualping حلاً بسيطًا يركز على أتمتة المهمة الشاقة المتمثلة في فحص مواقع الويب - أي موقع ويب - بحثًا عن التغييرات. لقد قمنا بضبط تقنيتنا لخدمة الع...
Sensor Tower
sensortower.com
البيانات التي تدفع نمو التطبيقات يزودك Sensor Tower بالبيانات والأفكار اللازمة لإتقان النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول.
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة ...
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Goog...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
Contify
contify.com
Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.
Pathmatics
pathmatics.com
تعمل قاعدة بيانات معلني Pathmatics ومنصة استخبارات التسويق الرقمي على توفير الشفافية لاستراتيجيات الإعلانات الرقمية الخاصة بمنافسك.
Thinknum
thinknum.com
ومع وصول النشاط الاقتصادي إلى الإنترنت، يتم ترك مسارات بيانات جديدة وراءه. تقوم خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بشركة Thinknum بفهرسة شبكة الويب العامة في الوقت الفعلي، لإنشاء أكثر من عشرين مجموعة بيانات منظمة. نحن نتتبع قوائم الوظائف، وعدد الموظفين، واجتذاب وسائل التواصل الاجتماعي، ومعنويات الموظفين،...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
تساعد منصة تمكين المبيعات الخاصة بـ GTM Buddy المندوبين على بناء علاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات من خلال محتوى ذي صلة وموثوق وجذاب.
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة ذكاء تنافسي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات وفرق CI على جمع وتنظيم وتقديم رؤى منافسة قابلة للتنفيذ لتمكين المبيعات من كسب المزيد من الأعمال. يمكّن Klue فرق مبيعات المؤسسات من كسب المزيد من الأعمال من خلال توفير رؤى ديناميكية حول المنافسين. تجمع المنصة بشكل فر...
Crayon
crayon.co
تساعدك مجموعة أدوات برامج الذكاء التنافسي المقدمة من Crayon على رؤية الفرص واغتنامها حتى تتمكن من إنشاء ميزة تجارية مستدامة.
KnowFirst
knowfirst.ai
تعد منصة وواجهة برمجة تطبيقات KnowFirst™ بمثابة متجرك الشامل للوصول إلى مجموعات بيانات متعددة حول أي شركة أسترالية، مما يوفر لك الوقت والموارد عند إجراء البحث والتحليل.
Groopit
groopit.co
تغلب على المنافسين من خلال حل الحشود. تبسيط كيفية مشاركة الموظفين واستخدام الذكاء التنافسي لبناء ميزة تنافسية. لم تكن المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يشارك الموظفون المعلومات من Teams أو Slack أو Salesforce أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو أينما يعملون. من خلال ثلاث نقرات فقط وفي أقل من دقيقة،...
Watchful
watchful.ai
Watchful هو الحل الاستخباراتي الأول والوحيد لاستراتيجية المنتج الذي يركز فقط على الكشف عن استراتيجية المنتج الخاصة بمنافسيك. تساعد حلولنا في أتمتة الأبحاث التنافسية وتضخيمها، وإنتاج رؤى مؤثرة تمكن فرق المنتجات من تسريع عمليات التسليم وخفض التكاليف وتعزيز النمو. تثق شركات Fortune 500 في Watchful لدفع...
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta هي منصة رائدة عالميًا للتجسس والتحليل الإبداعي للإعلانات، وهي مخصصة لتقديم أفضل الإعلانات وإستراتيجيات التسويق الإبداعية لكل من المعلنين والناشرين. تعمل SocialPeta كمنصة أساسية للإعلان والتسويق، وتركز على ذكاء الإعلانات، وذكاء التكلفة، وتصميمات الإعلانات، ورؤية الجمهور، واستراتيجية الإعلا...
Adthena
adthena.com
Adthena عبارة عن منصة معلومات سوقية حائزة على جوائز لإعلانات البحث المدفوعة. تمنحك نماذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الفريدة لدينا رؤية واضحة لتحولات السوق وجميع التحركات التي يقوم بها منافسوك عبر مشهد البحث. مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية وتحقيق قيمة أكبر من ميزاني...
Panoramata
panoramata.co
Panoramata هي أداة لقياس الأداء في مجال التجارة الإلكترونية تتيح لك مراقبة استراتيجية التسويق الرقمي لأي علامة تجارية دون الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. اجمع الإلهام وابحث عن أفكار جديدة من آلاف النشرات الإخبارية والتدفقات والإعلانات والصفحات المقصودة والرسائل النصية القصيرة ...
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات عند الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية تسويقك عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى حول النمو من خلال آلاف الإشارات ا...
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
Beauhurst
beauhurst.com
يوفر موقع Beauhurst بيانات عن كل شركة خاصة في المملكة المتحدة، بدءًا من جمع التبرعات وبراءات الاختراع وحتى حالة التوظيف والبيانات التجارية. نحن نتتبع الشركات ذات النمو المرتفع بقدر كبير من التفصيل، وذلك باستخدام إشارات التتبع الثمانية لدينا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نراقب النظام البيئي الأوسع لبدء التش...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. ف...
Kompyte
kompyte.com
تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعل...
MediaRadar
mediaradar.com
تقدم حلول الذكاء الإعلاني الحائزة على جوائز من MediaRadar رؤى عبر الوسائط في الوقت المناسب والتي تستهدف أولئك المشاركين في عمليات بيع الوسائط أو التخطيط أو الشراء. تعتمد فرق بيع الوسائط على MediaRadar للبحث عن أعمال جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة والتواصل مع المشترين المناسبين. تستخدم الوكالات والم...
ReportLinker
reportlinker.com
منظمة العفو الدولية. التي تنتج تسليمات الاستخبارات في ثوان. احصل على نظرة ثاقبة للبيئات المعقدة بسرعة من خلال التحليل والتمثيل. ReportLinker عبارة عن منصة لاستخبارات السوق مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع الوصول إلى رؤى الصناعة العالمية.
BOSCO
askbosco.io
تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الإنفاق الإعلاني وزيادة المبيعات. يتنبأ BOSCO™ بالمكان الذي ستخصص فيه إنفاقك عبر الإنترنت عبر جميع القنوات لتحقيق أقصى عائد، مما يتيح لك التنبؤ بالأداء المستقبلي بدقة تصل إلى 96%.