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برامج إدارة التعويضات
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برامج إدارة التعويضات - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج إدارة التعويضات المؤسسات في وضع إستراتيجيات وإدارة حزم تعويضات الموظفين. يُشار إلى هذا البرنامج غالبًا باسم تخطيط أو حلول التعويضات، وهو يشرف على الرواتب عبر لوحة معلومات إدارية أو أدوات تصور البيانات. فهو يسهل إنشاء مصفوفات الجدارة، وينشئ تقارير عن بيانات تعويضات الشركة، ويمكّن المؤسسات من مراجعة سياسات التعويضات وتعديلها. علاوة على ذلك، فهو يساعد في تخطيط مكافآت الموظفين، وهيكلة الحوافز، والتوصية بتعديلات الأجور. تعمل أنظمة إدارة التعويضات، التي تعتمدها أقسام الموارد البشرية عادةً، على تمكين المديرين من تطوير استراتيجيات تعويض فعالة لفرقهم. ويضمن هذا النهج التعويض العادل للموظفين ويحسن ميزانيات الرواتب. يمكن أن تعمل هذه البرامج بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة برامج متكاملة لإدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري. تتكامل العديد من الأنظمة مع برامج إدارة الأداء، مما يؤدي إلى الاستفادة من بيانات أداء الموظفين لتوجيه قرارات التعويض. قد تشتمل عروض Suite أيضًا على ميزات من برامج تعويض المبيعات، مما يؤدي إلى توسيع نطاقها وفائدتها.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice هي منصة لإدارة الأفراد، تجمع بين أدوات إدارة الأداء واستطلاعات المشاركة وتطوير الموظفين لدعم المنظمات في تحسين أداء موظفيها.

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan هو تطبيق تخطيط مؤسساتي يعزز التعاون والمرونة، ويوفر نماذج مالية معقدة للتنبؤ والميزانية عبر البيانات الكبيرة.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome هي منصة تدعم عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة الأداء ومشاركة الموظفين، وتوفر تحليلات متقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.

Vena

Vena

vena.io

Vena هو نظام تخطيط مالي يساعد الشركات في الميزانية والتنبؤ والتحليل باستخدام واجهة Excel، مع دمج بيانات متعددة والامتثال للأمان.

Compass

Compass

getcompass.ai

تطبيق Xoxoday Compass لإدارة الحوافز والعمولات يساعد الشركات في زيادة الإيرادات عن طريق تصميم وتبسيط هياكل الحوافز المعقدة.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.

Salary.com

Salary.com

salary.com

تطبيق Salary.com يوفر بيانات موثوقة حول الرواتب والمكافآت، ويساعد الشركات على وضع استراتيجيات تعويض فعالة وإدارتها.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

تقدم تطبيق Arcoro حلاً لإدارة القوى العاملة في شركات البناء، يشمل تتبع المتقدمين والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والامتيازات.

Ravio

Ravio

ravio.com

تطبيق Ravio لإدارة التعويضات يساعد الشركات التقنية في أوروبا على تحديد وتنظيم استراتيجيات الرواتب ب transparancy وفعالية عالية.

Figures

Figures

figures.hr

يقدم تطبيق Figures حلاً كاملاً لإدارة التعويضات، حيث يسهل عملية التخطيط، والتعديل، والتواصل بشأن قرارات الرواتب.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.

Comprehensive

Comprehensive

comprehensive.io

تطبيق شامل لإدارة تعويضات الموظفين يساعد الشركات في اتخاذ قرارات رواتب أفضل دون الحاجة إلى جداول بيانات كثيرة.

OpenComp

OpenComp

opencomp.com

OpenComp هو تطبيق يساعد الشركات في اتخاذ قرارات تعويضية مستندة إلى بيانات السوق لضمان جذب واحتفاظ بالمواهب. متاح مجانًا للشركات حتى 50 موظف.

Aeqium

Aeqium

aeqium.com

Aeqium هي منصة لإدارة التعويضات تساعد الفرق على تحسين اتخاذ القرارات بشأن التعويضات والاحتفاظ بالموظفين ودعم النمو التنظيمي.

Pave

Pave

pave.com

Pave هو تطبيق لإدارة التعويضات يقدم بيانات سوقية حقيقية لتخطيط التعويضات، ويساعد الشركات على تقديم تعويضات تنافسية وعادلة.

Xactly

Xactly

xactlycorp.com

Xactly هو تطبيق لإدارة أداء المبيعات، يساعد في تبسيط وتعزيز عمليات تعويض المبيعات وتحليل الأداء والتخطيط الاستراتيجي.

Plentive

Plentive

plentive.com

تطبيق Plentive هو برنامج لتتبع الحوافز، يمكنه تلقائيًا تتبع وإدارة خطط المكافآت وتحفيز أداء الفرق.

Paidwell

Paidwell

paidwell.io

Paidwell هو تطبيق تكنولوجيا تعويضات يعتمد على الأداء للشركات النامية، يساعد في إنشاء برامج تعويضات تنافسية لجذب والاحتفاظ بالمواهب.

LiveRem

LiveRem

liverem.com

LiveRem هو منصة لتحليل مؤشرات الموارد البشرية في الوقت الفعلي، تربط أنظمة الرواتب وتساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

Pequity

Pequity

pequity.com

تساعد تطبيق بيكوي الشركات على بناء برامج مكافآت عالمية المستوى من خلال حلول تخطيط مكافآت مرنة وآمنة.

BetterComp

BetterComp

bettercomp.com

BetterComp هو تطبيق يساعد الشركات على تقييم التعويضات بناءً على بيانات السوق، مما يسهل اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات لتحسين استراتيجيات التوظيف.

Complete

Complete

complete.so

تطبيق Complete يتيح للشركات إنشاء وتخطيط وزيادة ممارسات التعويضات بدءًا من رسائل العرض إلى تحديد المستويات وأشرطة التعويض.

CandorIQ

CandorIQ

candoriq.com

تطبيق CandorIQ لإدارة تخطيط عدد الموظفين والمكافآت، يجمع جميع نفقات الموظفين في منصة واحدة متكاملة مع الأنظمة المالية وإدارة الموارد البشرية.

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