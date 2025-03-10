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يساعد برنامج إدارة التعويضات المؤسسات في وضع إستراتيجيات وإدارة حزم تعويضات الموظفين. يُشار إلى هذا البرنامج غالبًا باسم تخطيط أو حلول التعويضات، وهو يشرف على الرواتب عبر لوحة معلومات إدارية أو أدوات تصور البيانات. فهو يسهل إنشاء مصفوفات الجدارة، وينشئ تقارير عن بيانات تعويضات الشركة، ويمكّن المؤسسات من مراجعة سياسات التعويضات وتعديلها. علاوة على ذلك، فهو يساعد في تخطيط مكافآت الموظفين، وهيكلة الحوافز، والتوصية بتعديلات الأجور. تعمل أنظمة إدارة التعويضات، التي تعتمدها أقسام الموارد البشرية عادةً، على تمكين المديرين من تطوير استراتيجيات تعويض فعالة لفرقهم. ويضمن هذا النهج التعويض العادل للموظفين ويحسن ميزانيات الرواتب. يمكن أن تعمل هذه البرامج بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة برامج متكاملة لإدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري. تتكامل العديد من الأنظمة مع برامج إدارة الأداء، مما يؤدي إلى الاستفادة من بيانات أداء الموظفين لتوجيه قرارات التعويض. قد تشتمل عروض Suite أيضًا على ميزات من برامج تعويض المبيعات، مما يؤدي إلى توسيع نطاقها وفائدتها.
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Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة لإدارة الأفراد، تجمع بين أدوات إدارة الأداء واستطلاعات المشاركة وتطوير الموظفين لدعم المنظمات في تحسين أداء موظفيها.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan هو تطبيق تخطيط مؤسساتي يعزز التعاون والمرونة، ويوفر نماذج مالية معقدة للتنبؤ والميزانية عبر البيانات الكبيرة.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome هي منصة تدعم عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة الأداء ومشاركة الموظفين، وتوفر تحليلات متقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.
Vena
vena.io
Vena هو نظام تخطيط مالي يساعد الشركات في الميزانية والتنبؤ والتحليل باستخدام واجهة Excel، مع دمج بيانات متعددة والامتثال للأمان.
Compass
getcompass.ai
تطبيق Xoxoday Compass لإدارة الحوافز والعمولات يساعد الشركات في زيادة الإيرادات عن طريق تصميم وتبسيط هياكل الحوافز المعقدة.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.
Salary.com
salary.com
تطبيق Salary.com يوفر بيانات موثوقة حول الرواتب والمكافآت، ويساعد الشركات على وضع استراتيجيات تعويض فعالة وإدارتها.
Arcoro
arcoro.com
تقدم تطبيق Arcoro حلاً لإدارة القوى العاملة في شركات البناء، يشمل تتبع المتقدمين والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والامتيازات.
Ravio
ravio.com
تطبيق Ravio لإدارة التعويضات يساعد الشركات التقنية في أوروبا على تحديد وتنظيم استراتيجيات الرواتب ب transparancy وفعالية عالية.
Figures
figures.hr
يقدم تطبيق Figures حلاً كاملاً لإدارة التعويضات، حيث يسهل عملية التخطيط، والتعديل، والتواصل بشأن قرارات الرواتب.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.
Comprehensive
comprehensive.io
تطبيق شامل لإدارة تعويضات الموظفين يساعد الشركات في اتخاذ قرارات رواتب أفضل دون الحاجة إلى جداول بيانات كثيرة.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp هو تطبيق يساعد الشركات في اتخاذ قرارات تعويضية مستندة إلى بيانات السوق لضمان جذب واحتفاظ بالمواهب. متاح مجانًا للشركات حتى 50 موظف.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium هي منصة لإدارة التعويضات تساعد الفرق على تحسين اتخاذ القرارات بشأن التعويضات والاحتفاظ بالموظفين ودعم النمو التنظيمي.
Pave
pave.com
ادفع بشكل تنافسي ومسؤول مع Pave. يقدم Pave بيانات في الوقت الفعلي وسير عمل مبسط لتخطيط التعويضات لإدارة النفقات الأكبر لشركتك بشكل فعال. قم بتوصيل نظام معلومات الموارد البشرية الخاص بك للوصول إلى بيانات الرواتب والأسهم من حوالي 8000 شركة.
Xactly
xactlycorp.com
القدرة على التنبؤ. الربحية. المرونة. قم بتحويل عمليات إيرادات شركتك إلى محركات إيرادات ذكية. التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع زيادة الإيرادات والأرباح. مرحبًا بك في منصة الإيرادات الذكية الخاصة بـ Xactly
Plentive
plentive.com
Plentive هو أقوى برنامج لتتبع الحوافز. يمكنك تتبع خطة المكافآت الخاصة بك وحسابها وإدارتها تلقائيًا. قم بتحفيز فريقك وتعزيز أداء الشركة من خلال نظام إدارة الحوافز السهل لدينا.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell هي تقنية تعويض الأجر مقابل الأداء للشركات ذات النمو المرتفع والتغيير العالي. برامج تعويض تنافسية تعتمد على البيانات وتجذب المواهب التي تحتاجها لتحقيق النجاح وتحتفظ بها.
LiveRem
liverem.com
LiveRem عبارة عن منصة لقياس رؤى الموارد البشرية في الوقت الفعلي. تأسست LiveRem في عام 2024، وتتصل مباشرة بأنظمة الرواتب والموارد البشرية لتوفير رؤية دائمة لرؤى الموارد البشرية، ومقارنتها ببقية السوق. يساعد LiveRem العملاء على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتوفير الوقت وتحسين كفاءة التكلفة. في نهاية المطاف، يساعد LiveRem المؤسسات على جذب المواهب والاحتفاظ بها. LiveRem متاح حاليًا في نيوزيلندا وأستراليا، وسيكون متاحًا قريبًا في سنغافورة ودبي.
Pequity
pequity.com
أنشئ برنامج تعويضات على مستوى عالمي مع حلول تخطيط التعويضات الأكثر مرونة وأمانًا.
BetterComp
bettercomp.com
توفر شركة BetterComp أقوى وأسهل الحلول المستخدمة لقياس التعويضات في الصناعة. تم تصميم BetterComp لمساعدة الشركات على اجتياز العملية الشاقة لتسعير السوق على نطاق واسع، وقد تم تصميم BetterComp من قبل خبراء تسعير السوق من شركات مثل Salary.com وPayFactors وMarketPay الذين رأوا بشكل مباشر أن أسعار السوق لم تتطور منذ 20 عامًا وقرروا هناك يجب أن تكون طريقة أفضل. نحن نساعدك على تسعير كتالوج الوظائف العالمي الخاص بك باستخدام عائلاتك ومستوياتك الخاصة. قارن بين تأثير استخدام القطع المختلفة من خلال تطبيقها على نطاق واسع. استخدم اكتشافنا الخارجي للمساعدة في اكتشاف الاستثناءات لسياسات التسعير الخاصة بك. ودع خيارات إعداد التقارير القوية لدينا تمنحك نظرة ثاقبة على بياناتك، كل ذلك على بعد بضع نقرات فقط.
Complete
complete.so
يسمح نظام Complete للشركات بإنشاء ممارسات التعويض الخاصة بها وتخطيطها وتوسيع نطاقها. بدءًا من خطابات العرض ووصولاً إلى إنشاء المستويات ونطاقات التعويضات، يتيح لك برنامج Complete إمكانية التوسع بسلاسة من 30 موظفًا إلى أكثر من 10000 موظف.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ هو برنامج لإدارة عدد الموظفين وتخطيط التعويضات. يمثل الموظفون ما يزيد عن 70% من إجمالي النفقات التشغيلية ومع ذلك لا تزال تتم إدارتهم في الأوراق والبريد الإلكتروني. نحن ندير جميع إنفاق الأشخاص في منصة واحدة، مدمجة في حزمة الشؤون المالية والموارد البشرية الخاصة بك. تشمل قدرات المنتج ما يلي: - عدد الموظفين وتخطيط الردم - سيناريوهات ميزانية عدد الموظفين عبر الإدارات - تخطيط دورة الجدارة - التحليلات بما في ذلك هجرة الموظفين، الفوز/الخسارة في التوظيف، وحرق الأموال
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