برامج إدارة التعويضات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يساعد برنامج إدارة التعويضات المؤسسات في وضع إستراتيجيات وإدارة حزم تعويضات الموظفين. يُشار إلى هذا البرنامج غالبًا باسم تخطيط أو حلول التعويضات، وهو يشرف على الرواتب عبر لوحة معلومات إدارية أو أدوات تصور البيانات. فهو يسهل إنشاء مصفوفات الجدارة، وينشئ تقارير عن بيانات تعويضات الشركة، ويمكّن المؤسسات من مراجعة سياسات التعويضات وتعديلها. علاوة على ذلك، فهو يساعد في تخطيط مكافآت الموظفين، وهيكلة الحوافز، والتوصية بتعديلات الأجور. تعمل أنظمة إدارة التعويضات، التي تعتمدها أقسام الموارد البشرية عادةً، على تمكين المديرين من تطوير استراتيجيات تعويض فعالة لفرقهم. ويضمن هذا النهج التعويض العادل للموظفين ويحسن ميزانيات الرواتب. يمكن أن تعمل هذه البرامج بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة برامج متكاملة لإدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري. تتكامل العديد من الأنظمة مع برامج إدارة الأداء، مما يؤدي إلى الاستفادة من بيانات أداء الموظفين لتوجيه قرارات التعويض. قد تشتمل عروض Suite أيضًا على ميزات من برامج تعويض المبيعات، مما يؤدي إلى توسيع نطاقها وفائدتها.
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Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass عبارة عن منصة لإدارة الحوافز والعمولات للشركات لتحقيق المزيد من الإيرادات وتحويل أكبر نفقات مبيعاتها إلى محرك لنمو الأعمال. نحن نساعد فرق المبيعات وعمليات الإيرادات على تصميم وتخطيط وأتمتة وتبسيط هياكل الحوافز والعمولات المعقدة. بفضل العناصر الشبيهة باللعبة، والمكافآت، والتقدير، وإمكانات الاتصال والتحليلات، تتيح لك Compass إمكانية إشراك فرقك التي تحقق الإيرادات وتعزيزها. والنتيجة - زيادة إنتاجية المبيعات، وتسريع أداء المبيعات، وتقليل وقت معالجة الحوافز، وتوفير ميزانيات الحوافز، والمزيد. تعمل Compass في مختلف الصناعات، وتدعم حالات الاستخدام المختلفة، بدءًا من الخدمات المصرفية إلى الخدمات المالية والتأمين والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة وإدارة العلاقات مع الخدمات اللوجستية - على سبيل المثال لا الحصر. قم بتوصيل Compass بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو إدارة رأس المال البشري (HCM)، أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، أو أي من أدوات العمل اليومية الخاصة بك. يأتي مزودًا بتكاملات معدة مسبقًا مع الأدوات الشائعة مثل Hubspot وSalesforce وClose.io وLeadsquared وGSheet والمزيد. من خلال طرق النشر مثل واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتطبيقات الويب والجوال، والتطبيقات ذات الدخول الموحّد (SSO)، وخيارات SDK للاختيار من بينها، فإن تطبيق Compass سهل التنفيذ والتوسع مع نموك.
Plentive
plentive.com
Plentive هو أقوى برنامج لتتبع الحوافز. يمكنك تتبع خطة المكافآت الخاصة بك وحسابها وإدارتها تلقائيًا. قم بتحفيز فريقك وتعزيز أداء الشركة من خلال نظام إدارة الحوافز السهل لدينا.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell هي تقنية تعويض الأجر مقابل الأداء للشركات ذات النمو المرتفع والتغيير العالي. برامج تعويض تنافسية تعتمد على البيانات وتجذب المواهب التي تحتاجها لتحقيق النجاح وتحتفظ بها.
LiveRem
liverem.com
LiveRem عبارة عن منصة لقياس رؤى الموارد البشرية في الوقت الفعلي. تأسست LiveRem في عام 2024، وتتصل مباشرة بأنظمة الرواتب والموارد البشرية لتوفير رؤية دائمة لرؤى الموارد البشرية، ومقارنتها ببقية السوق. يساعد LiveRem العملاء على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتوفير الوقت وتحسين كفاءة التكلفة. في نهاية المطاف، يساعد LiveRem المؤسسات على جذب المواهب والاحتفاظ بها. LiveRem متاح حاليًا في نيوزيلندا وأستراليا، وسيكون متاحًا قريبًا في سنغافورة ودبي.
Pequity
pequity.com
أنشئ برنامج تعويضات على مستوى عالمي مع حلول تخطيط التعويضات الأكثر مرونة وأمانًا.
Figures
figures.hr
إن الأرقام هي الحل الكامل لإدارة التعويضات الذي يبسط (ويزيل الغموض!) التعويضات ويساعد الشركات على قياس قرارات التعويضات الخاصة بها وتخطيطها وضبطها وإبلاغها بشكل أفضل. باستخدام الأرقام، يمكنك الحصول على دليل تعويضات كامل يحتوي على أكثر من 100 ألف نقطة بيانات في معيار بيانات السوق لدينا، وسياسة تعويضات واضحة وشاملة، ومنشئ كامل لنطاقات الرواتب مع مركز مشاركة، وآلة حاسبة قوية لميزانية تخطيط التعويضات لتحديد ميزانية زيادة راتبك التالية بشكل أفضل ; في حل واحد بسيط وقابل للتطوير. تحظى فيجرز بثقة الآلاف من الشركات الأوروبية الكبرى بدءًا من الشركات الناشئة وحتى العلامات التجارية الراسخة، وقد تم تصميمها لمساعدة الشركات على توفير الوقت والمال عبر عملية التعويض بأكملها من خلال اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وأكثر عدلاً بشأن مكافأة الأشخاص.
BetterComp
bettercomp.com
توفر شركة BetterComp أقوى وأسهل الحلول المستخدمة لقياس التعويضات في الصناعة. تم تصميم BetterComp لمساعدة الشركات على اجتياز العملية الشاقة لتسعير السوق على نطاق واسع، وقد تم تصميم BetterComp من قبل خبراء تسعير السوق من شركات مثل Salary.com وPayFactors وMarketPay الذين رأوا بشكل مباشر أن أسعار السوق لم تتطور منذ 20 عامًا وقرروا هناك يجب أن تكون طريقة أفضل. نحن نساعدك على تسعير كتالوج الوظائف العالمي الخاص بك باستخدام عائلاتك ومستوياتك الخاصة. قارن بين تأثير استخدام القطع المختلفة من خلال تطبيقها على نطاق واسع. استخدم اكتشافنا الخارجي للمساعدة في اكتشاف الاستثناءات لسياسات التسعير الخاصة بك. ودع خيارات إعداد التقارير القوية لدينا تمنحك نظرة ثاقبة على بياناتك، كل ذلك على بعد بضع نقرات فقط.
OpenComp
opencomp.com
يعمل OpenComp على تمكين الشركات ذات النمو المرتفع من اتخاذ أفضل قرارات العمل بثقة من خلال الذكاء التعويضي. تستخدم أكثر من 2000 شركة OpenComp لجذب أفضل المواهب وتمكينها بطرق عادلة ومتسقة، بما في ذلك Calm وDataRobot وDiscord وDrChrono وFigma وMedium وMosaic وMux وReddit. تأسست OpenComp في عام 2021 على يد ثانه نجوين ونانسي كونري، فريق الموارد البشرية المؤسس لشركة Salesforce، وقد جمعت 24 مليون دولار من رأس المال الاستثماري من J. P. Morgan وTIME Ventures (الصندوق الاستثماري لمارك بينيوف) و8VC والمزيد. يتوفر OpenComp مجانًا للمؤسسات التي يصل عدد موظفيها إلى 50 موظفًا، مع أسعار وخدمات متدرجة للمؤسسات الأخرى بناءً على الحجم والاحتياجات. سجل على www.opencomp.com واتصل على www.linkedin.com/opencomp.
Ravio
ravio.com
باعتبارها منصة إدارة التعويضات رقم 1 في أوروبا، تساعد Ravio شركات التكنولوجيا الرائدة في جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتحفيزها. يستخدم قادة الموارد البشرية وTotal Reward معايير التعويضات في الوقت الفعلي من Ravio وتسوية الوظائف التلقائية لتوصيل استراتيجية التعويضات الخاصة بهم بثقة، وفتح شفافية الأجور على مستوى الشركة، وقيادة الطريق في سد فجوة الأجور بين الجنسين. كل ذلك في دقائق وليس أشهر. يعمل Ravio على تسهيل عرض وتحليل وتحديث ومشاركة نطاقات الرواتب التي تتم معايرتها باستمرار وفقًا لبيانات سوق المواهب الأكثر موثوقية في أوروبا. وهذا يعني عدم وجود المزيد من جداول البيانات. دورات مراجعة شركات سهلة. وأجور عادلة وشفافة. من الشركات الناشئة الثورية إلى المؤسسات الراسخة، تثق الشركات الأسرع نموًا في أوروبا في Ravio لتسريع إدارة التعويضات الخاصة بها، وتحسين العمليات، وجعل الأشخاص أداة للنمو.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium عبارة عن منصة شاملة لإدارة التعويضات تساعدك على تعويض فريقك والاحتفاظ به وتنميته. يستخدم المديرون والقائمون بالتوظيف وفرق الموارد البشرية Aeqium لاتخاذ قرارات أفضل للشركات بشكل أكثر كفاءة وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يوفر Aeqium مجموعة من الأدوات القوية لتبسيط وتحديث كيفية تعويض فريقك. يمكنك: * تشغيل دورات تعويض فعالة باستخدام سير عمل Aeqium القابل للتكوين. * اشرح التعويضات للمرشحين للوظائف بطريقة ممتعة ومميزة باستخدام خطابات العرض التفاعلية التي تصور إجمالي المكافآت وتعرض شخصية شركتك من خلال صور وألوان ومقاطع فيديو قابلة للتخصيص. * التعاون في اتخاذ قرارات تعويض أفضل بسرعة، مع نطاقات الشركات وتقديم البيانات في متناول يدك. * التكيف مع سوق العمل التنافسي من خلال التقاط مقاييس نجاح العرض ونقاط البيانات تلقائيًا من العروض المنافسة للمرشحين لاتخاذ قرارات الشركات المستندة إلى البيانات. * احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول بيانات التعويضات والمساواة في الأجور، وأصلح المشكلات قبل أن تبدأ.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
Complete
complete.so
يسمح نظام Complete للشركات بإنشاء ممارسات التعويض الخاصة بها وتخطيطها وتوسيع نطاقها. بدءًا من خطابات العرض ووصولاً إلى إنشاء المستويات ونطاقات التعويضات، يتيح لك برنامج Complete إمكانية التوسع بسلاسة من 30 موظفًا إلى أكثر من 10000 موظف.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ هو برنامج لإدارة عدد الموظفين وتخطيط التعويضات. يمثل الموظفون ما يزيد عن 70% من إجمالي النفقات التشغيلية ومع ذلك لا تزال تتم إدارتهم في الأوراق والبريد الإلكتروني. نحن ندير جميع إنفاق الأشخاص في منصة واحدة، مدمجة في حزمة الشؤون المالية والموارد البشرية الخاصة بك. تشمل قدرات المنتج ما يلي: - عدد الموظفين وتخطيط الردم - سيناريوهات ميزانية عدد الموظفين عبر الإدارات - تخطيط دورة الجدارة - التحليلات بما في ذلك هجرة الموظفين، الفوز/الخسارة في التوظيف، وحرق الأموال
Comprehensive
comprehensive.io
منصة متكاملة لتعويض الموظفين تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الأجور - دون الحاجة إلى ألف جدول بيانات.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan هو تطبيق تخطيط مؤسساتي يعزز التعاون والمرونة، ويوفر نماذج مالية معقدة للتنبؤ والميزانية عبر البيانات الكبيرة.
Pave
pave.com
ادفع بشكل تنافسي ومسؤول مع Pave. يقدم Pave بيانات في الوقت الفعلي وسير عمل مبسط لتخطيط التعويضات لإدارة النفقات الأكبر لشركتك بشكل فعال. قم بتوصيل نظام معلومات الموارد البشرية الخاص بك للوصول إلى بيانات الرواتب والأسهم من حوالي 8000 شركة.
Xactly
xactlycorp.com
القدرة على التنبؤ. الربحية. المرونة. قم بتحويل عمليات إيرادات شركتك إلى محركات إيرادات ذكية. التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع زيادة الإيرادات والأرباح. مرحبًا بك في منصة الإيرادات الذكية الخاصة بـ Xactly
Vena
vena.io
Vena هو نظام تخطيط مالي يساعد الشركات في الميزانية والتنبؤ والتحليل باستخدام واجهة Excel، مع دمج بيانات متعددة والامتثال للأمان.
Salary.com
salary.com
تطبيق Salary.com يوفر بيانات موثوقة حول الرواتب والمكافآت، ويساعد الشركات على وضع استراتيجيات تعويض فعالة وإدارتها.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome هي منصة تدعم عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة الأداء ومشاركة الموظفين، وتوفر تحليلات متقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة لإدارة الأفراد، تجمع بين أدوات إدارة الأداء واستطلاعات المشاركة وتطوير الموظفين لدعم المنظمات في تحسين أداء موظفيها.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.
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