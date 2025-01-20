برامج إدارة التعويضات - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا

Paycom

paycom.com

على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.