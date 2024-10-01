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برامج إدارة التعويضات - التطبيقات الأكثر شعبية - الدانمرك
يساعد برنامج إدارة التعويضات المؤسسات في وضع إستراتيجيات وإدارة حزم تعويضات الموظفين. يُشار إلى هذا البرنامج غالبًا باسم تخطيط أو حلول التعويضات، وهو يشرف على الرواتب عبر لوحة معلومات إدارية أو أدوات تصور البيانات. فهو يسهل إنشاء مصفوفات الجدارة، وينشئ تقارير عن بيانات تعويضات الشركة، ويمكّن المؤسسات من مراجعة سياسات التعويضات وتعديلها. علاوة على ذلك، فهو يساعد في تخطيط مكافآت الموظفين، وهيكلة الحوافز، والتوصية بتعديلات الأجور. تعمل أنظمة إدارة التعويضات، التي تعتمدها أقسام الموارد البشرية عادةً، على تمكين المديرين من تطوير استراتيجيات تعويض فعالة لفرقهم. ويضمن هذا النهج التعويض العادل للموظفين ويحسن ميزانيات الرواتب. يمكن أن تعمل هذه البرامج بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة برامج متكاملة لإدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري. تتكامل العديد من الأنظمة مع برامج إدارة الأداء، مما يؤدي إلى الاستفادة من بيانات أداء الموظفين لتوجيه قرارات التعويض. قد تشتمل عروض Suite أيضًا على ميزات من برامج تعويض المبيعات، مما يؤدي إلى توسيع نطاقها وفائدتها.
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HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...
Leapsome
leapsome.com
يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...
Anaplan
anaplan.com
Anaplan هي طريقة تحويلية لرؤية أعمالك وتخطيطها وإدارتها. باستخدام تقنية Hyperblock™ الخاصة بها، تتيح لك Anaplan وضع سياق الأداء في الوقت الفعلي والتنبؤ بالنتائج المستقبلية لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة. يتيح Anaplan الإستراتيجية والتخطيط المتصلين عبر مؤسستك لدفع أعمالك إلى الأمام. يقع مقر Anaplan في ...
Vena
vena.io
Vena هي منصة التخطيط الكامل الوحيدة التي تعمل على تمكين وإلهام قادة الأعمال ومحترفي التمويل والعمليات للتخطيط للنمو ™. تستفيد Vena من مألوفة ومرونة واجهة Excel ضمن محرك Vena Growth Engine، ومنصة SaaS ومنهجيتها التي تدعم خططك وتوجه رحلتك نحو النمو. تنمو أكثر من 1500 شركة من الشركات الرائدة في العالم ...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass عبارة عن منصة لإدارة الحوافز والعمولات للشركات لتحقيق المزيد من الإيرادات وتحويل أكبر نفقات مبيعاتها إلى محرك لنمو الأعمال. نحن نساعد فرق المبيعات وعمليات الإيرادات على تصميم وتخطيط وأتمتة وتبسيط هياكل الحوافز والعمولات المعقدة. بفضل العناصر الشبيهة باللعبة، والمكافآت، والتقدير، وإمك...
ChartHop
charthop.com
تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر...
Salary.com
salary.com
Salary.com هو الوجهة الرائدة للحصول على معلومات موثوقة ومقدمة من قبل أصحاب العمل حول مستويات أجور الموظفين وأفضل الممارسات والاتجاهات والسياسات المتعلقة بالتعويضات. تساعد برامجنا المستندة إلى السحابة ومعرفة المجال التي لا مثيل لها الشركات من جميع الأحجام على تبسيط الاتصالات بين الأشخاص والدفع لكسب ا...
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإد...
Comprehensive
comprehensive.io
منصة متكاملة لتعويض الموظفين تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الأجور - دون الحاجة إلى ألف جدول بيانات.
Figures
figures.hr
إن الأرقام هي الحل الكامل لإدارة التعويضات الذي يبسط (ويزيل الغموض!) التعويضات ويساعد الشركات على قياس قرارات التعويضات الخاصة بها وتخطيطها وضبطها وإبلاغها بشكل أفضل. باستخدام الأرقام، يمكنك الحصول على دليل تعويضات كامل يحتوي على أكثر من 100 ألف نقطة بيانات في معيار بيانات السوق لدينا، وسياسة تعويضا...
OpenComp
opencomp.com
يعمل OpenComp على تمكين الشركات ذات النمو المرتفع من اتخاذ أفضل قرارات العمل بثقة من خلال الذكاء التعويضي. تستخدم أكثر من 2000 شركة OpenComp لجذب أفضل المواهب وتمكينها بطرق عادلة ومتسقة، بما في ذلك Calm وDataRobot وDiscord وDrChrono وFigma وMedium وMosaic وMux وReddit. تأسست OpenComp في عام 2021 على...
Ravio
ravio.com
باعتبارها منصة إدارة التعويضات رقم 1 في أوروبا، تساعد Ravio شركات التكنولوجيا الرائدة في جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتحفيزها. يستخدم قادة الموارد البشرية وTotal Reward معايير التعويضات في الوقت الفعلي من Ravio وتسوية الوظائف التلقائية لتوصيل استراتيجية التعويضات الخاصة بهم بثقة، وفتح شفافية الأج...
Aeqium
aeqium.com
Aeqium عبارة عن منصة شاملة لإدارة التعويضات تساعدك على تعويض فريقك والاحتفاظ به وتنميته. يستخدم المديرون والقائمون بالتوظيف وفرق الموارد البشرية Aeqium لاتخاذ قرارات أفضل للشركات بشكل أكثر كفاءة وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يوفر Aeqium مجموعة من الأدوات القوية لتبسيط وتحديث كيفية تعويض فريقك. يمكنك: * ...
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإد...
Xactly
xactlycorp.com
القدرة على التنبؤ. الربحية. المرونة. قم بتحويل عمليات إيرادات شركتك إلى محركات إيرادات ذكية. التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع زيادة الإيرادات والأرباح. مرحبًا بك في منصة الإيرادات الذكية الخاصة بـ Xactly
Plentive
plentive.com
Plentive هو أقوى برنامج لتتبع الحوافز. يمكنك تتبع خطة المكافآت الخاصة بك وحسابها وإدارتها تلقائيًا. قم بتحفيز فريقك وتعزيز أداء الشركة من خلال نظام إدارة الحوافز السهل لدينا.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell هي تقنية تعويض الأجر مقابل الأداء للشركات ذات النمو المرتفع والتغيير العالي. برامج تعويض تنافسية تعتمد على البيانات وتجذب المواهب التي تحتاجها لتحقيق النجاح وتحتفظ بها.
LiveRem
liverem.com
LiveRem عبارة عن منصة لقياس رؤى الموارد البشرية في الوقت الفعلي. تأسست LiveRem في عام 2024، وتتصل مباشرة بأنظمة الرواتب والموارد البشرية لتوفير رؤية دائمة لرؤى الموارد البشرية، ومقارنتها ببقية السوق. يساعد LiveRem العملاء على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتوفير الوقت وتحسين كفاءة التكلفة. في نهاي...
Pequity
pequity.com
أنشئ برنامج تعويضات على مستوى عالمي مع حلول تخطيط التعويضات الأكثر مرونة وأمانًا.
BetterComp
bettercomp.com
توفر شركة BetterComp أقوى وأسهل الحلول المستخدمة لقياس التعويضات في الصناعة. تم تصميم BetterComp لمساعدة الشركات على اجتياز العملية الشاقة لتسعير السوق على نطاق واسع، وقد تم تصميم BetterComp من قبل خبراء تسعير السوق من شركات مثل Salary.com وPayFactors وMarketPay الذين رأوا بشكل مباشر أن أسعار السوق ...
Complete
complete.so
يسمح نظام Complete للشركات بإنشاء ممارسات التعويض الخاصة بها وتخطيطها وتوسيع نطاقها. بدءًا من خطابات العرض ووصولاً إلى إنشاء المستويات ونطاقات التعويضات، يتيح لك برنامج Complete إمكانية التوسع بسلاسة من 30 موظفًا إلى أكثر من 10000 موظف.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ هو برنامج لإدارة عدد الموظفين وتخطيط التعويضات. يمثل الموظفون ما يزيد عن 70% من إجمالي النفقات التشغيلية ومع ذلك لا تزال تتم إدارتهم في الأوراق والبريد الإلكتروني. نحن ندير جميع إنفاق الأشخاص في منصة واحدة، مدمجة في حزمة الشؤون المالية والموارد البشرية الخاصة بك. تشمل قدرات المنتج ما يلي: ...
Pave
pave.com
ادفع بشكل تنافسي ومسؤول مع Pave. يقدم Pave بيانات في الوقت الفعلي وسير عمل مبسط لتخطيط التعويضات لإدارة النفقات الأكبر لشركتك بشكل فعال. قم بتوصيل نظام معلومات الموارد البشرية الخاص بك للوصول إلى بيانات الرواتب والأسهم من حوالي 8000 شركة.