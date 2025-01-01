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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج تجارة السلع/الطاقة والمعاملات وإدارة المخاطر (CTRM/ETRM). - التطبيقات الأكثر شعبية

يشرف برنامج تداول السلع والطاقة والمعاملات وإدارة المخاطر (CTRM/ETRM) على جميع الأنشطة المتعلقة بشراء وبيع السلع، بما في ذلك النفط والحبوب والمعادن والمنتجات المكررة. يساعد هذا البرنامج الشركات في تخطيط استراتيجيات الشراء والبيع ومراقبة الأسعار وإدارة أحجام السلع المصنعة. وبالنظر إلى أن أسعار السلع الأساسية تتقلب على منصات التداول المشابهة لبورصات الأوراق المالية، فإن الإدارة الفعالة للمخاطر أمر ضروري لمنع الخسائر المالية. في المقام الأول، يتم استخدام CTRM/ETRM من قبل متخصصي المشتريات الذين يحتاجون إلى الحصول على المواد الخام اللازمة لعملياتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج CTRM/ETRM مع برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتعامل مع الجوانب المالية للتداول. يعد التكامل مع أدوات إدارة سلسلة التوريد أمرًا مهمًا أيضًا لتتبع مستويات الطلب على السلع والمخزون.