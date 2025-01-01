متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الألعاب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج تجارة السلع/الطاقة والمعاملات وإدارة المخاطر (CTRM/ETRM).
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج تجارة السلع/الطاقة والمعاملات وإدارة المخاطر (CTRM/ETRM). - التطبيقات الأكثر شعبية

يشرف برنامج تداول السلع والطاقة والمعاملات وإدارة المخاطر (CTRM/ETRM) على جميع الأنشطة المتعلقة بشراء وبيع السلع، بما في ذلك النفط والحبوب والمعادن والمنتجات المكررة. يساعد هذا البرنامج الشركات في تخطيط استراتيجيات الشراء والبيع ومراقبة الأسعار وإدارة أحجام السلع المصنعة. وبالنظر إلى أن أسعار السلع الأساسية تتقلب على منصات التداول المشابهة لبورصات الأوراق المالية، فإن الإدارة الفعالة للمخاطر أمر ضروري لمنع الخسائر المالية. في المقام الأول، يتم استخدام CTRM/ETRM من قبل متخصصي المشتريات الذين يحتاجون إلى الحصول على المواد الخام اللازمة لعملياتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج CTRM/ETRM مع برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتعامل مع الجوانب المالية للتداول. يعد التكامل مع أدوات إدارة سلسلة التوريد أمرًا مهمًا أيضًا لتتبع مستويات الطلب على السلع والمخزون.

إرسال تطبيق جديد


Zentrader

Zentrader

zentrader.com

Zentrader هو تطبيق تداول سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين، يوفر أدوات تحليلية وميزات أمان متقدمة لتسهيل إدارة الاستثمارات.

Vesper

Vesper

vespertool.com

في تطبيق Vesper، يمكن للمستخدمين الوصول إلى بيانات دقيقة حول السلع مثل الألبان والزيوت والسكر، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات تجارية مستندة إلى الحقائق.

Molecule EU

Molecule EU

molecule.io

Molecule EU هو برنامج لإدارة مخاطر التجارة في الطاقة والسلع، يغطي كافة مراحل دورة التجارة ويقدم تحليلات دقيقة وإبلاغ في الوقت القريب.

Molecule US

Molecule US

molecule.io

تطبيق Molecule يدير مخاطر التجارة في الطاقة والسلع، يوفر رؤية دقيقة ومعلومات محسّنة لتحسين قرارات التداول، ويتميز بتقارير شبه حية وتكاملات متعددة.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برنامج تجارة السلع/الطاقة والمعاملات وإدارة المخاطر (CTRM/ETRM). - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog