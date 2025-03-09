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يوفر برنامج السبورة البيضاء التعاونية مساحة تصميمية موحدة وتفاعلية حيث يمكن لأعضاء الفريق تحرير المحتوى ومشاركته من أجهزتهم في نفس الوقت. وفقًا لاسمها، غالبًا ما تحاكي أداة السبورة البيضاء التعاونية شكل ومظهر السبورة الفعلية. تأتي هذه الأدوات مع مجموعة من الميزات التي تمكن المستخدمين من تصميم المحتوى والتواصل وحفظه ومشاركته في بيئة مرنة وقابلة للتخصيص. على الرغم من أنها تحظى بشعبية خاصة لدى فرق التصميم وإدارة المشاريع، إلا أن هذه الأدوات البديهية وسهلة الاستخدام مفيدة لمجموعة واسعة من التخصصات. في حين أن العديد من حلول السبورة البيضاء التعاونية هي منتجات مستقلة، إلا أن بعضها مدمج في برامج تصميم أخرى أو منصات تعاون مرئية.
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Draft.io
draft.io
استفد من قوة العمل بشكل مرئي من خلال مساحة العمل المرنة والتعاونية في Draft.io.
Weje
weje.io
WEJE هو تطبيق تعاون مجاني يساعد الفرق على تنظيم ومشاركة المعلومات عبر لوحات رقمية، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal هو تطبيق لتدوين الملاحظات وتنظيم الأفكار بشكل بصري، مما يساعد المستخدمين على ربط وتنظيم أفكارهم ومشاريعهم بفعالية.
Magma
magma.com
انضم إلى مجتمع يضم أكثر من مليون فنان واستوديوهات يستخدمون Magma لتبادل الأفكار والتفكير من خلال الرسم الرقمي على لوحة قماشية مشتركة في الوقت الفعلي. ابدأ جلسة الرسم التعاوني مباشرةً في متصفحك، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix هو لوح أبيض رقمي على الإنترنت يسهل التعاون والإبداع في المشاريع من خلال أدوات لإنشاء نماذج أولية وخرائط ذهنية ومخططات تدفق المستخدم.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com هو برنامج ندوات عبر الإنترنت قائم على السحابة يساعد الفرق الصغيرة والمؤسسات على إدارة الندوات عبر الإنترنت والاجتماعات عبر الإنترنت. فهو يتيح لأي فريق مبيعات أو موارد بشرية أو تسويق إجراء الأحداث عبر الإنترنت بسهولة لجماهيرهم. تتراوح ميزاته من البث المباشر والعرض التقديمي وإمكانية مشاركة الشاشة وخيار العلامة التجارية القابل للتخصيص بالكامل إلى ميزات مشاركة المستخدم مثل استطلاعات الرأي والاستطلاعات والتصويت والدعوة إلى اتخاذ إجراء. يمكّن LiveWebinar أيضًا المؤسسات من تحليل مشاركة الجمهور وتقديم رؤى قيمة، وتسجيل الجلسات بدقة عالية، واستخدامها لاحقًا للتحليل أو كندوة عبر الإنترنت Evergreen. جرب LiveWebinar إذا كنت بحاجة إلى منصة ندوات عبر الإنترنت مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك!
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
ezTalks
eztalks.com
ezTalks هو تطبيق يقدم حلول مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت مع ميزات مثل دردشة الفيديو عالية الدقة ومشاركة الشاشة والتسجيل.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غامرة وأمانًا وموثوقية للتعاون افتراضيًا بسعر لا يهزم.
Hoylu
hoylu.com
تطبيق Hoylu يوفر مساحة عمل تعاونية حيث يمكن الفرق العصف الذهني، تنظيم الأفكار، والتخطيط للمشاريع بشكل فعال، بغض النظر عن الموقع.
Switchboard
switchboard.app
تطبيق Switchboard يهدف إلى تسهيل إدارة المهام والتعاون بين الفرق عبر منصة مركزية، مما يحسن من الإنتاجية والتواصل.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز المزيد من المهام مع Midlap.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (الاسم الجديد لـ Prodeasy) عبارة عن منصة متكاملة لإدارة المنتجات SaaS واكتشافها والتي تركز على العملاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق المنتجات ذات الرؤية من جميع الأحجام وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء العالم. احصل على رؤى حول العملاء والمشاكل والاستراتيجيات ونجاح الإطلاق. جرب مجانًا على https://app.prodeasy.com/register لماذا الحلقة الأقصر؟ • يعطي حلولاً لهذه الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأعمال والمنتجات: - من هو عميلنا؟ ما هي المشاكل التي نحلها؟ هل سيكون لحلنا سوق؟ هل استراتيجيتك سليمة ماليا؟ كيف سنبقى منضبطين ومركزين؟ هل ننفذ استراتيجيتنا؟ • سهولة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام للتأهيل السريع. • النظام الأساسي الوحيد الذي يربط بسلاسة جميع مراحل تطوير المنتج الرشيقة لعملية الاكتشاف المستمر. • النظام الأساسي الوحيد الذي سيدعم إدارة المنتج بدءًا من التفكير وحتى تحقيق القيمة. يتكون من جميع الوحدات - الاستماع والتعاون والتفكير ووضع الإستراتيجيات والتعريف والتصميم والنموذج الأولي/أفضل لاعب والبناء والإطلاق والقياس والتعلم مع إبقاء العملاء في المركز. • النظام الأساسي الوحيد الذي يدعم التجارب والتحقق من صحة الأفكار داخل الأداة لجميع مراحل تطوير المنتج • النظام الأساسي الوحيد الذي سيوفر تدريبًا ذكيًا من خلال النظام الأساسي
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io هو تطبيق تعاون رقمي يسهل التخطيط والعصف الذهني من خلال أدوات مرئية ودعم للتكامل مع أدوات الإنتاجية.
DigStack
digstack.com
DigStack هو تطبيق رقمي يساهم في تنظيم وإدارة الأصول الرقمية، مع التركيز على الأمان وسهولة الاستخدام.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip هي أداة تعاونية تساعد الفرق على تنظيم الأفكار ومناقشتها وتطويرها بكفاءة، مما يعزز الإبداع والإنتاجية.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard عبارة عن لوحة معلومات تفاعلية هي الأفضل لـ ► منصات تدريب الشركات ► شركات التدريس عبر الإنترنت ► المدارس ► المؤسسات التعليمية التي تستخدم السبورات البيضاء حالات الاستخدام نحن نقدم حلولاً لـ: ► وضع العلامات البيضاء / المجال المخصص أو النطاق الفرعي، وشعار العلامة التجارية ونظام التلوين، والصفحة المقصودة المخصصة بالكامل /، ► تضمين LiveBoard في الحل الحالي / مصادقة المستخدمين تلقائيًا دون وجود حسابات LiveBoard، واستلام اللوحات والجلسات والتسجيلات من الخوادم عند الطلب... / ► حل قابل للتخصيص بالكامل بناءً على احتياجات عملك تحتاج إلى مزيد من المعلومات التفصيلية، فلا تتردد للتواصل معنا عبر [email protected]
Idea Morph
trymorph.com
التحويل التدريجي عبارة عن أداة عصف ذهني غير متزامنة وموجهة وفردية تعمل على نقل أفكارك إلى الأمام، بدلاً من تكبير وتصغير السبورات البيضاء التي لا نهاية لها. إنه يشبه قالب Miro المفضل لديك للعصف الذهني، ولكنه آلي، دون الحاجة إلى ميسر.
Meahana
meahana.io
Meahana هي أداة تعاون مرئية تحتوي على أكثر من 30 نوعًا من الأنشطة التي يمكن تخصيصها بسهولة لإنشاء وتسهيل الاجتماعات وورش العمل لتسريع المواءمة وتحسين عملية صنع القرار.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase عبارة عن منصة تعاون عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة شركة استشارات الابتكار Treehouse Innovation، لتسهيل وتبسيط عملية التفكير التصميمي والابتكار. فهو يساعد الفرق والمؤسسات على العمل معًا لحل المشكلات المعقدة وتطوير أفكار جديدة وإنشاء حلول مبتكرة. توفر Sprintbase إطارًا منظمًا لتوجيه الفرق خلال المراحل المختلفة للتفكير التصميمي، والتي تتضمن عادةً التعاطف مع المستخدمين، وتحديد المشكلات، وابتكار الحلول، والنماذج الأولية، والاختبار. توفر المنصة أدوات وقوالب لدعم كل مرحلة من مراحل العملية، مما يسهل على الفرق التعاون ومشاركة الأفكار وتتبع التقدم.
Explain Everything
explaineverything.com
تطبيق تفاعلي للوحة البيضاء يسمح بإنشاء الدروس والعروض وتسهيل التعاون عبر دمج الوسائط المتعددة ومشاركة المحتوى. يدعم التعلم عن بعد.
Aha!
aha.io
Aha! هو برنامج لتطوير المنتجات يساعد الفرق على إدارة استراتيجياتهم من خلال أدوات مثل خرائط الطريق والأفكار والمخططات البيضاء.
Allo
allo.io
قابل أول مساحة عمل عن بُعد. احصل على الجميع على نفس الصفحة ، حرفيًا. قل وداعا لاتصالاتك النصية الشاقة. جرب التواصل ، تطورت - أكثر تفاعلية ، غامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد. Allo هو حيث تتدفق الأفكار مثل السبورة ولكن البقاء منظمة. تخطيط ، مشاركة ، والتعاون دون الفوضى. لماذا تختار allo؟ * عرض قمرة القيادة الموحدة: قل وداعًا لفوضى التطبيقات المتعددة. باستخدام المحور المركزي ، يمكن للمستخدمين دمج جميع أدواتهم ، وإنشاء لوحات معلومات مخصصة ، والحصول على بحث موحد وصندوق الوارد. * OKR Mastery: تعيين وتتبع وتحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية. يجلب Allo الوضوح إلى الأهداف ، مما يساعد الفرق على البقاء محاذاة ومركزة. * إدارة المشروع مثالية: من البداية إلى الانتهاء ، إدارة المشاريع بسهولة. التعاون ، تعيين المهام ، وضرب المعالم. * السبورة البصرية: التقاط وتصور الأفكار. من جلسات العصف الذهني إلى وثائق المشروع ، فإن السبورة تجلب الأفكار إلى الحياة.
Ayoa
ayoa.com
Ayoa هو تطبيق لإدارة المهام يجمع بين العصف الذهني والتعاون على اللوحات البيضاء، مما يسهل التخطيط والتنفيذ للمشاريع.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape هو تطبيق للتعاون الإبداعي يتيح للفرق العمل معًا في مساحة عمل افتراضية آمنة، مع ميزات الاتصال ومشاركة المحتوى.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo هو أداة تخطيط على الإنترنت تتيح إنشاء المخططات والرسوم البيانية بسهولة مع دعم التعاون في الوقت الفعلي والتكامل مع أدوات متعددة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Collaboard
collaboard.app
Collaboard هو لوح أبيض رقمي تعاوني يساعد الفرق في العمل معًا عن بُعد باستخدام أدوات وقوالب مخصصة. يدعم التعاون في الوقت الفعلي.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard هو لوح أبيض رقمي يتيح التعاون الفوري بين الفرق لتوسيع المشاريع ومشاركة الأفكار، مع إمكانية استخدام قوالب متعددة.
Creately
creately.com
Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.
Miro
miro.com
Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.
Fibery
fibery.io
Fibery هي منصة لإدارة تطوير المنتجات تتيح للفرق تحليل ملاحظات المستخدم وتحسين سير العمل من خلال دمج الأدوات والبيانات.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy هو تطبيق لإنشاء المخططات يتيح للفرق رسم مخططات مفصلة بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Confluence وJIRA.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ هو تطبيق تفاعلي للعمل الجماعي عبر الإنترنت، يوفر لوحات بيضاء رقمية وأدوات تعاون لتنظيم الاجتماعات وتبادل المستندات.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon هو منصة تعاون عمل عبر الإنترنت تتيح إجراء اجتماعات وورش عمل تفاعلية لتعزيز المشاركة والإنتاجية بين الفرق.
Limnu
limnu.com
Limnu هو تطبيق سبورة رقمية يتيح التعاون والعصف الذهني مع الفرق البعيدة عبر الإنترنت بسهولة وفعالية.
Lucid
lucid.co
Lucid عبارة عن مجموعة تعاونية مرئية تساعد الفرق على رؤية المستقبل وبناءه. تعمل السبورة البيضاء الافتراضية والتخطيط الذكي والتصور السحابي على تمكين المؤسسات من أخذ الخطط بدءًا من الأفكار الأولية وحتى التسليم الناجح. يتم استخدامه في أكثر من 180 دولة من قبل ملايين المستخدمين. يستخدم ستة وتسعون بالمائة من شركات Fortune 500 شركة Lucidchart، ومن بين العملاء Google وGE وNBC Universal وT-Mobile. يشمل شركاء لوسِد رواد الصناعة مثل Google، وAtlassian، وAmazon Web Services، وSalesforce، وMicrosoft. منذ تأسيس الشركة التي يقع مقرها في ولاية يوتا في عام 2010، حصلت على العديد من الجوائز عن أعمالها وثقافة مكان العمل. منذ اليوم الأول، كان فريق لوسِد متقلبًا ومبتكرًا وناجحًا للغاية. تلتزم الشركة بقيمها الأساسية، بما في ذلك العمل الجماعي على حساب الأنا، والابتكار في كل ما تفعله، والتمكين الفردي، والمبادرة، والملكية، والشغف والتميز في كل مجال.
MURAL
mural.co
جدارية هو تطبيق رقمي للتعاون البصري يتيح للفرق العمل معًا بفعالية على مشاريع تخطيطية واستراتيجية، مع ميزات مثل الملاحظات الافتراضية وخرائط العقل.
Padlet
padlet.com
Padlet هو منصة رقمية تسمح بإنشاء مشاريع ومشاركتها بسهولة، من خلال إضافة نصوص، صور، وفيديوهات، وتعزيز التعاون والتفاعل.
Stormboard
stormboard.com
Stormboard هو تطبيق تعاون يسمح بتحويل التفاعلات غير المنظمة إلى مساحات عمل منظمة ويعزز اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
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