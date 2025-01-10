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برنامج السبورة البيضاء التعاونية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
يوفر برنامج السبورة البيضاء التعاونية مساحة تصميمية موحدة وتفاعلية حيث يمكن لأعضاء الفريق تحرير المحتوى ومشاركته من أجهزتهم في نفس الوقت. وفقًا لاسمها، غالبًا ما تحاكي أداة السبورة البيضاء التعاونية شكل ومظهر السبورة الفعلية. تأتي هذه الأدوات مع مجموعة من الميزات التي تمكن المستخدمين من تصميم المحتوى والتواصل وحفظه ومشاركته في بيئة مرنة وقابلة للتخصيص. على الرغم من أنها تحظى بشعبية خاصة لدى فرق التصميم وإدارة المشاريع، إلا أن هذه الأدوات البديهية وسهلة الاستخدام مفيدة لمجموعة واسعة من التخصصات. في حين أن العديد من حلول السبورة البيضاء التعاونية هي منتجات مستقلة، إلا أن بعضها مدمج في برامج تصميم أخرى أو منصات تعاون مرئية.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Jamboard
google.com
Jamboard هو نظام سبورة تفاعلية تم تطويره بواسطة Google كجزء من Google Workspace، المعروف سابقًا باسم G Suite. تم الإعلان عنه رسميًا في 25 أكتوبر 2016. ويحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 55 بوصة بدقة 4K، كما أنه متوافق مع التعاون عبر الإنترنت من خلال الدعم عبر الأنظمة الأساسية من خلال مجموعة مستندات Google المجانية. ويمكن أيضًا تثبيت الشاشة على الحائط أو تهيئتها في يقف.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal هي أداة مرئية لتدوين الملاحظات ورسم الخرائط الذهنية تساعد الأشخاص على الحصول على تفكير واضح تمامًا والكتابة بشكل إبداعي. إنها لوحة بيضاء على الإنترنت حيث يمكنك تنظيم أفكارك وتجميعها وربطها بشكل مرئي. لذا، يمكنك الاطلاع على النظرة العامة عالية المستوى وتفاصيل ملاحظاتك بنظرة سريعة في مكان واحد. على عكس الخرائط الذهنية الأخرى، يمكنك كتابة وإضافة أي عدد تريده من الصور أو الوسائط في Scrintal، وربط كل قطعة عبر الروابط الخلفية.
Miro
miro.com
يوفر Miro مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. اليوم، أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم في 200000 مؤسسة بما في ذلك Nike وIkea وDeloitte وWPP وCisco يعتمدون على Miro لتحسين التعاون في تطوير المنتجات، وتسريع وقت التسويق، والتأكد من أن المنتجات والخدمات الجديدة تلبي احتياجات العملاء. الاحتياجات. تمكن مساحة العمل المرئية في Miro الفرق الموزعة من الاجتماع معًا لتجميع المعلومات وتطوير الإستراتيجية وتصميم المنتجات والخدمات وإدارة العمليات طوال دورة حياة الابتكار. عندما تنظر إلى لوحة Miro، يمكنك رؤية المئات من المتعاونين يتحركون عبر المساحة كمؤشرات مسماة على الشاشة وهم يصممون ويساهمون بالأفكار ويقدمون التعليقات ويشاركون في الإنشاء باستخدام الأدوات والمعلومات المشتركة.
Conceptboard
conceptboard.com
تعتبر Conceptboard هي السبورة البيضاء التعاونية الأكثر أمانًا عبر الإنترنت والتي تمكن الفرق من جميع الأحجام من مركزية المشاريع والتعاون في الوقت الفعلي وبشكل غير متزامن. تستخدم الفرق الموزعة من جميع أنحاء العالم لوحة المفاهيم لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. بدءًا من إجراء جلسات العصف الذهني وورش العمل عن بُعد وحتى تخطيط المشاريع، ومن تصميم منتجات جديدة إلى تسهيل العمليات الذكية. اكتشف كيف يمكن للتعاون البصري أن يساعد في كسر العزلة التنظيمية وتعزيز العمل الجماعي والإنتاجية. اجعل فرقك تتعاون بسلاسة خلال دقائق باستخدام Conceptboard. قماش لا نهائي اجعل فرقك على نفس الصفحة وأنشئ مركزًا مرئيًا مركزيًا لجميع مشاريعك وأفكارك. قم بتكبير أقسام محددة أو تصغيرها لفهم الصورة الكبيرة. تضمن اللوحة اللانهائية لـ Conceptboard عدم نفاد المساحة لأفكارك أبدًا! التعاون في الوقت الفعلي اتبع المؤشرات المباشرة أو الدردشة أو مكالمة الفيديو مباشرة من داخل التطبيق للحصول على تجربة تعاون سلسة. اشعر وكأنك في نفس الغرفة مع Conceptboard. مكتبة النماذج استخدم مكتبة النماذج الشاملة الخاصة بنا لإنشاء أطر عمل مرئية وتوصيل الأفكار المعقدة بسهولة. من خرائط التعاطف إلى رحلات العملاء، ومن Business Canvas إلى خرائط طريق المشروع، قمنا بتغطية كل وظائف العمل. عبر عن نفسك بصريًا استخدم أدوات مرئية متعددة الاستخدامات مثل الرسومات والملاحظات اللاصقة والأشكال والأسهم لإضفاء الحيوية على أفكارك الكبيرة. قم بسحب وإسقاط الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF والملفات الأخرى مباشرة في اللوحة الخاصة بك. المشاركة مع أصحاب المصلحة الخارجيين يمكنك مشاركة اللوحات بسهولة مع شركاء خارجيين مثل البائعين والوكالات واحصل على جميع أصحاب المصلحة لديك في نفس الصفحة.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix عبارة عن لوحة معلومات مبتكرة عبر الإنترنت تتيح تبادل الأفكار والمناقشة والإبداع التعاوني بشكل سلس. استغل قوة الذكاء الاصطناعي وأعد تعريف تجربة العمل عن بعد.
Lucid
lucid.app
تعد مجموعة Lucid Visual Collaboration Suite منصة كاملة للفرق التي ترغب في التعاون بصريًا، بغض النظر عن مكان وجودهم أو طريقة عملهم. تعمل السبورة البيضاء الافتراضية والتخطيط الذكي والتصور السحابي على تمكين المؤسسات من أخذ الخطط بدءًا من الأفكار الأولية وحتى التسليم الناجح. يستخدمه ملايين المستخدمين في أكثر من 180 دولة، وتحظى مجموعة Lucid Visual Collaboration Suite بثقة المؤسسات الرائدة في العالم، بما في ذلك Google وGE وNBC Universal وT-Mobile. تأسست شركة Lucid Software في عام 2010، وهي تنمو بسرعة وهي شريك لقادة الصناعة مثل Google وAtlassian وAmazon Web Services وSalesforce وMicrosoft.
Explain Everything
explaineverything.com
يمكنك التدريس وتقديم الملاحظات وتسجيل مقاطع الفيديو والعمل معًا، كل ذلك في "شرح كل شيء على السبورة البيضاء". بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، فإن تطبيق "شرح كل شيء" هو سكين الجيش السويسري لتطبيقات السبورة البيضاء. نظرًا لتعدد استخداماته الفريدة، يتم فتح إمكانيات جديدة للتعبير عن المعرفة، مما يكسر حدود الوقت والمسافة، مما يسمح لك بالرسم والتحدث والمشاركة عبر منظر طبيعي جديد، وإعادة تصور كيفية شرح أي شيء رقميًا. اجعل عملية إنشاء مقاطع فيديو توضيحية عالية الجودة أمرًا سهلاً. شارك العرض التقديمي الخاص بك على السبورة البيضاء سواء في الموقع أو عن بعد. افتح مساحة رقمية لا حصر لها لتبادل الأفكار المعقدة بصريًا ومشاركة التعليقات التي لا تقدر بثمن.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Padlet
padlet.com
Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعلها أكثر جمالًا من خلال اختيار خلفيات وموضوعات مخصصة. يختلف Padlet عن أدوات التدوين ولوحات الإلهام الأخرى لأنه مرن. قم بإنشاء قائمة مشتريات، أو مخطط Venn، أو لوحة مناقشة، أو بطاقة تهنئة جماعية، أو محفظة، أو خطة عمل، كل ذلك في تطبيق واحد. يستخدمها المعلمون والطلاب والمهنيون والأفراد من جميع الأعمار، في جميع أنحاء العالم، ويمكن مشاركة اللوحات وتحريرها بشكل انتقائي بين العديد من المساهمين.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo هي أداة التخطيط المفضلة لديك لتبسيط التواصل المرئي. بفضل واجهته متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء مخططات ومخططات انسيابية وإطارات سلكية بسهولة، مما يجعله الخيار الأمثل للفرق والمبدعين الفرديين، بغض النظر عن الموقع. يتكامل Cacoo مع تطبيقات مثل Google Drive وConfluence وVisio، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة من القوالب والأشكال. يمكنك مشاركة العمل بسهولة من خلال خيارات التضمين والروابط والتصدير.
Gliffy
gliffy.com
تسهل تطبيقات التخطيط الخاصة بـ Gliffy التواصل والتعاون بسرعة أفكارك. سواء كنت تستخدم Gliffy في Confluence وJira أو تقفز إلى أداة الرسم التخطيطي المستقلة الخاصة بنا، Gliffy Online، ستجد طريقة بديهية لرسم الرسوم البيانية. قم بالسحب والإسقاط في طريقك إلى المخططات الانسيابية ذات المظهر الاحترافي، ومخططات UML، ومخططات علاقات الكيانات، والمزيد ببضع نقرات فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن إنشاء الرسوم البيانية الخاصة بك باستخدام التعليمات البرمجية باستخدام Mermaid js. استخدم قالبًا لإنشاء خريطة ذهنية أو خريطة مفاهيمية أثناء العصف الذهني. قم بتضمين مخطط هيكلي سهل التحديث في الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل. تصور البنية السحابية أو شبكات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك وأضفها إلى وثائق فريقك واستخدم ميزة ربط بيانات Gliffy لإضافة بيانات واقعية مباشرة إلى الرسوم البيانية الخاصة بك. مهما كان ما تخطط له أو تديره أو تحلم به، يمكن لـ Gliffy مساعدتك على تحقيقه. قم بالرسم التخطيطي مع فريقك في الوقت الفعلي مباشرةً في Confluence Cloud لجلسات عمل أسهل وأكثر كفاءة. يعد Gliffy هو تطبيق الرسم التخطيطي الأكثر شيوعًا في النظام البيئي Atlassian، حيث يقوم أكثر من 18 مليون مستخدم بالرسم التخطيطي في Confluence وحده. يحظى Gliffy بثقة الفرق من جميع الأحجام، مما يجعله حلاً رائدًا للتخطيط المؤسسي. يمكنك معرفة ما إذا كان Gliffy هو المناسب لفريقك من خلال بدء فترة تجريبية عبر Atlassian Marketplace أو الاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها أسبوعين من Gliffy Online على gliffy.com.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip هو برنامج يسهل على الفريق تحويل الأفكار بسرعة إلى أفكار ومشاركتها وتحسينها سواء كانوا في نفس الغرفة أو على الجانب الآخر من العالم.
MURAL
mural.co
لا تهتم بـ "أين". لقد حان الوقت لـ "كيف" مختلفة. لا تحتاج الفرق إلى مكان أفضل للعمل. إنهم بحاجة إلى طريقة أفضل للعمل. بالنسبة للشركات ذات التفكير المستقبلي، فإن السبورة البيضاء الجدارية الرقمية هي بهذه الطريقة. الجدارية هي الطريقة التي تعمل بها الفرق بشكل أفضل وتقوم بعمل أفضل. تمامًا مثل أي عضلة، يصبح التعاون أقوى كلما استخدمته أكثر. لقد جعلنا بناء مهارات التعاون أمرًا بديهيًا، وخطوة بخطوة، وسهلًا باستخدام النظام الكامل الوحيد الذي يوفر مكانًا للتعاون والتوجيه لصقل مهارات التعاون لدى فريقك. مع Mural، تتعلم الفرق أثناء إنشائها. تم تصميم أساليب Mural المدمجة لتعليم وتعزيز العادات من أجل عمليات أكثر جاذبية ونتائج أكثر تأثيرًا. انغمس مباشرة. مع Mural، ليس هناك حاجة إلى أي تحضير مسبق - ما عليك سوى الغوص والبدء في ممارسة عادات التعاون التي تحقق تقدمًا أسرع وأفكارًا أفضل وفرقًا أكثر سعادة ونتائج ممتازة بشكل أكثر اتساقًا. اجعلها لوحة جدارية، وليس لقاء.
Switchboard
switchboard.app
التحرك بشكل أسرع مع اجتماعات أقل. يمكنك مشاركة الأفكار وتقديم الملاحظات واتخاذ القرارات في نظام أساسي للتعاون غير المتزامن أولاً. تحقيق تقدم أسرع: بدلاً من جدولة اجتماع، يمكنك مشاركة التطبيقات والملفات في غرفة تفاعلية محدثة دائمًا. المشاركة مع السياق: يمكنك تقديم تعليقات واتخاذ قرارات أفضل من خلال الاحتفاظ بالأدوات والمستندات والمحادثات في مكان واحد. تحدث وجهًا لوجه: ليست كل الاجتماعات سيئة! قم بتشغيل الفيديو في أي غرفة للمشاركة في التصفح وإنجاز المزيد معًا.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard عبارة عن لوحة معلومات تفاعلية هي الأفضل لـ ► منصات تدريب الشركات ► شركات التدريس عبر الإنترنت ► المدارس ► المؤسسات التعليمية التي تستخدم السبورات البيضاء حالات الاستخدام نحن نقدم حلولاً لـ: ► وضع العلامات البيضاء / المجال المخصص أو النطاق الفرعي، وشعار العلامة التجارية ونظام التلوين، والصفحة المقصودة المخصصة بالكامل /، ► تضمين LiveBoard في الحل الحالي / مصادقة المستخدمين تلقائيًا دون وجود حسابات LiveBoard، واستلام اللوحات والجلسات والتسجيلات من الخوادم عند الطلب... / ► حل قابل للتخصيص بالكامل بناءً على احتياجات عملك تحتاج إلى مزيد من المعلومات التفصيلية، فلا تتردد للتواصل معنا عبر [email protected]
Stormboard
stormboard.com
تعرف على Stormboard: منصة التعاون الأولى للبيانات لتحويل التفاعلات غير المنظمة إلى مساحات عمل تعاونية. اتخذ قرارات استراتيجية، وتعاون عن بعد، وقم حتى بإلغاء الحاجة إلى الاجتماعات تمامًا. جديد: مع StormAI، أصبح التخطيط والعصف الذهني وحل المشكلات أسرع من أي وقت مضى! تقوم أداة الذكاء الاصطناعي القوية (والآمنة) هذه بتحليل بيانات مساحة العمل الخاصة بك، وإنشاء قوالب ذكية تلقائيًا تحتوي على أقسام منظمة وملاحظات لاصقة سياقية. إنه يشبه وجود مساعد للعصف الذهني لتعزيز التعاون والاجتماعات وإضافة هيكل إلى عملك. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد فحسب - فالآلاف من الشركات العملاقة مثل NASA وMicrosoft وBaxter تثق في Stormboard لتعزيز تعاونهم الافتراضي وتعزيز الابتكار وتسريع تطوير المنتجات. هل أنت مستعد لرؤية مستقبل التعاون؟ قم بزيارتنا على www.stormboard.com واكتشف كيف يمكن لـ Stormboard إعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها من أجل الخير.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة بسيطة ونهائية تجربة الاجتماع. يهدف ezTalks إلى جعل اجتماعاتك أسهل وأكثر تعاونية.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase عبارة عن منصة تعاون عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة شركة استشارات الابتكار Treehouse Innovation، لتسهيل وتبسيط عملية التفكير التصميمي والابتكار. فهو يساعد الفرق والمؤسسات على العمل معًا لحل المشكلات المعقدة وتطوير أفكار جديدة وإنشاء حلول مبتكرة. توفر Sprintbase إطارًا منظمًا لتوجيه الفرق خلال المراحل المختلفة للتفكير التصميمي، والتي تتضمن عادةً التعاطف مع المستخدمين، وتحديد المشكلات، وابتكار الحلول، والنماذج الأولية، والاختبار. توفر المنصة أدوات وقوالب لدعم كل مرحلة من مراحل العملية، مما يسهل على الفرق التعاون ومشاركة الأفكار وتتبع التقدم.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غامرة وأمانًا وموثوقية للتعاون افتراضيًا بسعر لا يهزم.
Meahana
meahana.io
Meahana هي أداة تعاون مرئية تحتوي على أكثر من 30 نوعًا من الأنشطة التي يمكن تخصيصها بسهولة لإنشاء وتسهيل الاجتماعات وورش العمل لتسريع المواءمة وتحسين عملية صنع القرار.
Hoylu
hoylu.com
العصف الذهني - العمل من خلال الأفكار المعقدة وضمان المشاركة الكاملة من الجميع بغض النظر عن مكان وجودهم. التنظيم - قم بإحضار جميع تطبيقاتك وملفاتك وأفكارك وملاحظات الاجتماع في مساحة عمل واحدة حية ومتنفسة التعاون - حافظ على فرقك على المسار الصحيح من خلال منطق الأعمال المدمج لـ Agile وLean وPull Planning وتخطيط PI وأطر عمل المشاريع الأخرى
Idea Morph
trymorph.com
التحويل التدريجي عبارة عن أداة عصف ذهني غير متزامنة وموجهة وفردية تعمل على نقل أفكارك إلى الأمام، بدلاً من تكبير وتصغير السبورات البيضاء التي لا نهاية لها. إنه يشبه قالب Miro المفضل لديك للعصف الذهني، ولكنه آلي، دون الحاجة إلى ميسر.
DigStack
digstack.com
نحن ملتزمون بتزويدك بحلول التعاون الرقمي الأكثر جاذبية وفعالية. استفد من السبورة الرقمية القوية وسهلة الاستخدام في الوقت الفعلي دون أي تكلفة أو بطاقة ائتمان. ما عليك سوى التعاون مع أي شخص داخل مؤسستك أو خارجها. يعد تصدير لوحاتك أمرًا سهلاً، ولن تفقد لوحة مرة أخرى أبدًا. تنظيم المجالس الخاصة بك والمتعاونين والمشاريع بكل سهولة. نحن نأخذ أمن بياناتك على محمل الجد.
Draft.io
draft.io
استفد من قوة العمل بشكل مرئي من خلال مساحة العمل المرنة والتعاونية في Draft.io.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة وإنجاز المزيد من المهام مع Midlap.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (الاسم الجديد لـ Prodeasy) عبارة عن منصة متكاملة لإدارة المنتجات SaaS واكتشافها والتي تركز على العملاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق المنتجات ذات الرؤية من جميع الأحجام وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء العالم. احصل على رؤى حول العملاء والمشاكل والاستراتيجيات ونجاح الإطلاق. جرب مجانًا على https://app.prodeasy.com/register لماذا الحلقة الأقصر؟ • يعطي حلولاً لهذه الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأعمال والمنتجات: - من هو عميلنا؟ ما هي المشاكل التي نحلها؟ هل سيكون لحلنا سوق؟ هل استراتيجيتك سليمة ماليا؟ كيف سنبقى منضبطين ومركزين؟ هل ننفذ استراتيجيتنا؟ • سهولة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام للتأهيل السريع. • النظام الأساسي الوحيد الذي يربط بسلاسة جميع مراحل تطوير المنتج الرشيقة لعملية الاكتشاف المستمر. • النظام الأساسي الوحيد الذي سيدعم إدارة المنتج بدءًا من التفكير وحتى تحقيق القيمة. يتكون من جميع الوحدات - الاستماع والتعاون والتفكير ووضع الإستراتيجيات والتعريف والتصميم والنموذج الأولي/أفضل لاعب والبناء والإطلاق والقياس والتعلم مع إبقاء العملاء في المركز. • النظام الأساسي الوحيد الذي يدعم التجارب والتحقق من صحة الأفكار داخل الأداة لجميع مراحل تطوير المنتج • النظام الأساسي الوحيد الذي سيوفر تدريبًا ذكيًا من خلال النظام الأساسي
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards عبارة عن منصة تعاونية ذات شكل حر مع تكامل عميق ثنائي الاتجاه مع Jira وGitHub وConfluence مصمم للفرق التي تتطلع إلى تحسين تعاونها عن بعد وتبسيط عملياتها بدءًا من الاكتشاف وحتى تسليم المشروع. بفضل الميزات القوية والقوالب المضمنة مثل تخطيط قصة المستخدم أو التخطيط اليومي أو بأثر رجعي أو التخطيط السريع، يعمل التطبيق على تبسيط سير عمل التسليم وتمكين الفرق من العمل بكفاءة أكبر. تساعد ألواح المعلومات فرق الإنتاج والهندسة على التواصل وتحقيق أهدافهم وتعزيز الشعور بروح الفريق وعرض نتائجهم على أصحاب المصلحة الرئيسيين. يربط التطبيق أدوات إدارة المشاريع المختلفة على لوحة مرئية واحدة، مما يوفر منصة واحدة للفرق لإدارة عملهم وتحسين إنتاجيتهم.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com هو برنامج ندوات عبر الإنترنت قائم على السحابة يساعد الفرق الصغيرة والمؤسسات على إدارة الندوات عبر الإنترنت والاجتماعات عبر الإنترنت. فهو يتيح لأي فريق مبيعات أو موارد بشرية أو تسويق إجراء الأحداث عبر الإنترنت بسهولة لجماهيرهم. تتراوح ميزاته من البث المباشر والعرض التقديمي وإمكانية مشاركة الشاشة وخيار العلامة التجارية القابل للتخصيص بالكامل إلى ميزات مشاركة المستخدم مثل استطلاعات الرأي والاستطلاعات والتصويت والدعوة إلى اتخاذ إجراء. يمكّن LiveWebinar أيضًا المؤسسات من تحليل مشاركة الجمهور وتقديم رؤى قيمة، وتسجيل الجلسات بدقة عالية، واستخدامها لاحقًا للتحليل أو كندوة عبر الإنترنت Evergreen. جرب LiveWebinar إذا كنت بحاجة إلى منصة ندوات عبر الإنترنت مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك!
Magma
magma.com
انضم إلى مجتمع يضم أكثر من مليون فنان واستوديوهات يستخدمون Magma لتبادل الأفكار والتفكير من خلال الرسم الرقمي على لوحة قماشية مشتركة في الوقت الفعلي. ابدأ جلسة الرسم التعاوني مباشرةً في متصفحك، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.
Weje
weje.io
الطريقة الجديدة لجمع أي شيء وتنظيمه ومشاركته على اللوحات الافتراضية عبر الإنترنت بمساعدة منصة التعاون الجماعي المجانية.
Limnu
limnu.com
تمكنك لوحات المعلومات Limnu عبر الإنترنت من تبادل الأفكار والتعاون مع فريقك الموزع أو عملائك من أي جهاز. إنه أمر بسيط بما فيه الكفاية ليتمكن أي شخص من التقاطه واستخدامه أثناء اجتماع الفيديو ويدعم العصف الذهني والمناقشة دون انقطاع تدفق الأفكار. يتميز Limnu بالسرعة الكافية لتشعر وكأنك ترسم على سبورة بيضاء حقيقية، كما أنه سريع بما يكفي للتعاون في الوقت الفعلي أثناء الدردشة مع زملائك.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon عبارة عن منصة تعاون عمل الكل في واحد عبر الإنترنت تعمل على تعزيز مستويات المشاركة في جميع الأوقات. من خلال مجموعة فريدة من 10 أدوات وخدمات تعاون مرئي، يعمل Klaxoon على تمكين الأشخاص من تعزيز المشاركة في الاجتماعات وخارجها، وتعزيز الإنتاجية وتشكيل مساحة عمل مبتكرة. من خلال عمليات التكامل ذات المستوى العالمي مع الأدوات الشائعة مثل Microsoft وGoogle وJira وZapier، تجمع Klaxoon الفرق معًا وتشعل الإبداع وتقدم نتائج ملموسة. يتيح Klaxoon آلاف المستخدمين من أكثر من 7500 شركة ومنظمة غير حكومية وجامعات وإدارات عامة، بالإضافة إلى 15% من شركات Fortune 500. تعمل Klaxoon على تمكين مجموعة متنوعة من المؤسسات لتعزيز التعاون وتحسين الإنتاجية وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ عبارة عن سبورة بيضاء عبر الإنترنت تم إعادة تصميمها لتلبية احتياجات اليوم، وتوفر طرقًا لا حصر لها للمشاركة والعرض والتعاون عبر الإنترنت. يمكنك إدارة الاجتماعات وتبادل الأفكار ورسم الخرائط الذهنية ومشاركة المستندات وتقديم العروض التقديمية والفصول الدراسية عبر الإنترنت باستخدام مساحة عمل رقمية قابلة للتطوير بشكل لا نهائي.
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Creately
creately.com
Creately عبارة عن منصة تعاون مرئية. فهو يمكّن الفرق من الانتقال من التفكير إلى التخطيط والتنفيذ في نفس المساحة المرئية. أضف أفكارًا بصريًا إلى أطر عمل مختلفة أو عمليات خرائط أو تدفقات أو مؤسسات بأكملها، وقم بإنشاء مستندات معمارية تقنية، فالاحتمالات لا حصر لها مع أكثر من 10000 قالب يأتي مع النظام الأساسي.
Collaboard
collaboard.app
العقول العظيمة تفكر معًا. Collaboard عبارة عن لوحة معلومات جميلة وغنية بالميزات وسهلة الاستخدام وتعاونية عبر الإنترنت للعمل عن بعد. يتوفر Collaboard كخدمة من السحابة ويوفر خيار الاستضافة الذاتية للمؤسسات في المستأجر السحابي أو المحلي. تقدم Collaboard استضافة بيانات متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بنسبة 100% في أوروبا في Open Telekom Cloud. باستخدام Collaboard، تصبح الاجتماعات عبر الإنترنت أكثر إنتاجية وإبداعًا وتفاعلًا ومتعة. Collaboard هو منتج سويسري يتمتع بمستوى عالٍ للغاية من أمان البيانات وخيارات استضافة مختلفة. يمكنك البدء باستخدام Collaboard مجانًا.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape هي منصة للتعاون الإبداعي. قم بتبسيط سير العمل مع جميع أفكارك وأصولك وتكراراتك ومشاريعك بأكملها في مساحة عمل افتراضية واحدة آمنة. من خلال الاتصال الصوتي والمرئي المدمج، ما عليك سوى جمع فريقك في Bluescape واتخاذ قرارات أسرع. يمكنك تقليل الاجتماعات وإنهاء المشاريع بشكل أسرع في منصة آمنة تثق بها شركات Fortune 100 والوكالات الحكومية وأكبر استوديوهات الأفلام في العالم.
Ayoa
ayoa.com
نقلاً عن شبكة سي بي إس نيوز، يعد Ayoa "تطورًا فريدًا في إدارة المهام". Ayoa عبارة عن سبورة معلومات شاملة عبر الإنترنت حيث يمكنك تبادل الأفكار والعمل معًا وإنجاز الأمور. بفضل مزيج فريد من ألواح المعلومات ورسم الخرائط الذهنية وإدارة المهام وميزات التعاون الجماعي، يمكن للأفراد والفرق من أي حجم القيام بكل ذلك - سواء كان ذلك تخطيطًا لمشروع، أو إجراء اجتماعات فعالة، أو أي شيء بينهما. اكتسبت Ayoa شهرة عالمية وإشادة لنهجها المبتكر، وهي تطلق العنان لإمكانات الإنتاجية للأفراد والفرق في جميع أنحاء العالم. مع Ayoa، ستحصل على واجهة مستخدم جميلة، وستكون مجهزًا بكل ما تحتاجه لتخطيط وإدارة وتحقيق أي شيء بشكل جميل.
Allo
allo.io
تعرف على أول مساحة عمل عن بعد. اجعل الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا. قل وداعًا للاتصالات النصية المملة. جرّب التواصل المتطور — أكثر تفاعلية وغامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة البيضاء ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد.
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha! الأكاديمية ليكونوا الأفضل. نحن فخورون بكوننا نوعًا مختلفًا تمامًا من شركات SaaS عالية النمو. العمل ممول ذاتيًا ومربحًا وعن بعد بنسبة 100٪. نحن معروفون كواحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل فيها عن بعد، وندعم حركة Bootstrap، وقد قدمنا أكثر من مليون دولار للأشخاص المحتاجين من خلال Aha! يهتم. * اها! عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لمساعدة مديري المنتجات في تقديم إستراتيجيات منتج مبسطة ومنسقة جيدًا، مع بيئة قوية يمكن تصميمها لتتناسب مع متطلبات سير العمل المحددة. * يذكر المراجعون بشكل متكرر الوظائف الشاملة للأداة، والقدرة على تخصيصها وفقًا لاحتياجات مؤسستهم، ودعمها الفني السريع والمفيد، وتكاملها الفعال مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Jira وSFDC. * واجه المراجعون قيودًا في خيارات التخصيص، خاصة في أنماط الخطوط وأيقونات المخزون، وتعقيدًا ملحوظًا في مرحلة الإعداد الأولية، ومنحنى تعليمي حاد، وقيودًا في قدرات إعداد التقارير، لا سيما عدم القدرة على إنشاء تقارير حول التغييرات التي تم إجراؤها على السجلات.