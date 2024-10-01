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برنامج السبورة البيضاء التعاونية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر المالديف
يوفر برنامج السبورة البيضاء التعاونية مساحة تصميمية موحدة وتفاعلية حيث يمكن لأعضاء الفريق تحرير المحتوى ومشاركته من أجهزتهم في نفس الوقت. وفقًا لاسمها، غالبًا ما تحاكي أداة السبورة البيضاء التعاونية شكل ومظهر السبورة الفعلية. تأتي هذه الأدوات مع مجموعة من الميزات التي تمكن المستخدمين من تصميم المحتوى والتواصل وحفظه ومشاركته في بيئة مرنة وقابلة للتخصيص. على الرغم من أنها تحظى بشعبية خاصة لدى فرق التصميم وإدارة المشاريع، إلا أن هذه الأدوات البديهية وسهلة الاستخدام مفيدة لمجموعة واسعة من التخصصات. في حين أن العديد من حلول السبورة البيضاء التعاونية هي منتجات مستقلة، إلا أن بعضها مدمج في برامج تصميم أخرى أو منصات تعاون مرئية.
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Jamboard
google.com
Jamboard هو نظام سبورة تفاعلية تم تطويره بواسطة Google كجزء من Google Workspace، المعروف سابقًا باسم G Suite. تم الإعلان عنه رسميًا في 25 أكتوبر 2016. ويحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 55 بوصة بدقة 4K، كما أنه متوافق مع التعاون عبر الإنترنت من خلال الدعم عبر الأنظمة الأساسية من خلال مجموعة مستندات Go...
Scrintal
scrintal.com
Scrintal هي أداة مرئية لتدوين الملاحظات ورسم الخرائط الذهنية تساعد الأشخاص على الحصول على تفكير واضح تمامًا والكتابة بشكل إبداعي. إنها لوحة بيضاء على الإنترنت حيث يمكنك تنظيم أفكارك وتجميعها وربطها بشكل مرئي. لذا، يمكنك الاطلاع على النظرة العامة عالية المستوى وتفاصيل ملاحظاتك بنظرة سريعة في مكان واح...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Miro
miro.com
يوفر Miro مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. اليوم، أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم في 200000 مؤسسة بما في ذلك Nike وIkea وDeloitte وWPP وCisco يعتمدون على Miro لتحسين التعاون في تطوير المنتجات، وتسريع وقت التسويق، والتأكد من أن المنتجات و...
Lucid
lucid.app
تعد مجموعة Lucid Visual Collaboration Suite منصة كاملة للفرق التي ترغب في التعاون بصريًا، بغض النظر عن مكان وجودهم أو طريقة عملهم. تعمل السبورة البيضاء الافتراضية والتخطيط الذكي والتصور السحابي على تمكين المؤسسات من أخذ الخطط بدءًا من الأفكار الأولية وحتى التسليم الناجح. يستخدمه ملايين المستخدمين في...
MURAL
mural.co
لا تهتم بـ "أين". لقد حان الوقت لـ "كيف" مختلفة. لا تحتاج الفرق إلى مكان أفضل للعمل. إنهم بحاجة إلى طريقة أفضل للعمل. بالنسبة للشركات ذات التفكير المستقبلي، فإن السبورة البيضاء الجدارية الرقمية هي بهذه الطريقة. الجدارية هي الطريقة التي تعمل بها الفرق بشكل أفضل وتقوم بعمل أفضل. تمامًا مثل أي عضلة، يص...
Padlet
padlet.com
Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...
Gliffy
gliffy.com
تسهل تطبيقات التخطيط الخاصة بـ Gliffy التواصل والتعاون بسرعة أفكارك. سواء كنت تستخدم Gliffy في Confluence وJira أو تقفز إلى أداة الرسم التخطيطي المستقلة الخاصة بنا، Gliffy Online، ستجد طريقة بديهية لرسم الرسوم البيانية. قم بالسحب والإسقاط في طريقك إلى المخططات الانسيابية ذات المظهر الاحترافي، ومخططا...
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Explain Everything
explaineverything.com
يمكنك التدريس وتقديم الملاحظات وتسجيل مقاطع الفيديو والعمل معًا، كل ذلك في "شرح كل شيء على السبورة البيضاء". بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، فإن تطبيق "شرح كل شيء" هو سكين الجيش السويسري لتطبيقات السبورة البيضاء. نظرًا لتعدد استخداماته الفريدة، يتم فتح إمكانيات جديدة للتعبير عن المعرفة، مما يكسر حدود ا...
Creately
creately.com
Creately عبارة عن منصة تعاون مرئية. فهو يمكّن الفرق من الانتقال من التفكير إلى التخطيط والتنفيذ في نفس المساحة المرئية. أضف أفكارًا بصريًا إلى أطر عمل مختلفة أو عمليات خرائط أو تدفقات أو مؤسسات بأكملها، وقم بإنشاء مستندات معمارية تقنية، فالاحتمالات لا حصر لها مع أكثر من 10000 قالب يأتي مع النظام الأ...
Magma
magma.com
انضم إلى مجتمع يضم أكثر من مليون فنان واستوديوهات يستخدمون Magma لتبادل الأفكار والتفكير من خلال الرسم الرقمي على لوحة قماشية مشتركة في الوقت الفعلي. ابدأ جلسة الرسم التعاوني مباشرةً في متصفحك، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Weje
weje.io
الطريقة الجديدة لجمع أي شيء وتنظيمه ومشاركته على اللوحات الافتراضية عبر الإنترنت بمساعدة منصة التعاون الجماعي المجانية.
Conceptboard
conceptboard.com
تعتبر Conceptboard هي السبورة البيضاء التعاونية الأكثر أمانًا عبر الإنترنت والتي تمكن الفرق من جميع الأحجام من مركزية المشاريع والتعاون في الوقت الفعلي وبشكل غير متزامن. تستخدم الفرق الموزعة من جميع أنحاء العالم لوحة المفاهيم لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. بدءًا من إجراء جلسات العصف الذهني وورش ...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix عبارة عن لوحة معلومات مبتكرة عبر الإنترنت تتيح تبادل الأفكار والمناقشة والإبداع التعاوني بشكل سلس. استغل قوة الذكاء الاصطناعي وأعد تعريف تجربة العمل عن بعد.
Ayoa
ayoa.com
نقلاً عن شبكة سي بي إس نيوز، يعد Ayoa "تطورًا فريدًا في إدارة المهام". Ayoa عبارة عن سبورة معلومات شاملة عبر الإنترنت حيث يمكنك تبادل الأفكار والعمل معًا وإنجاز الأمور. بفضل مزيج فريد من ألواح المعلومات ورسم الخرائط الذهنية وإدارة المهام وميزات التعاون الجماعي، يمكن للأفراد والفرق من أي حجم القيام ب...
Switchboard
switchboard.app
التحرك بشكل أسرع مع اجتماعات أقل. يمكنك مشاركة الأفكار وتقديم الملاحظات واتخاذ القرارات في نظام أساسي للتعاون غير المتزامن أولاً. تحقيق تقدم أسرع: بدلاً من جدولة اجتماع، يمكنك مشاركة التطبيقات والملفات في غرفة تفاعلية محدثة دائمًا. المشاركة مع السياق: يمكنك تقديم تعليقات واتخاذ قرارات أفضل من خلال ا...
Cacoo
cacoo.com
Cacoo هي أداة التخطيط المفضلة لديك لتبسيط التواصل المرئي. بفضل واجهته متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء مخططات ومخططات انسيابية وإطارات سلكية بسهولة، مما يجعله الخيار الأمثل للفرق والمبدعين الفرديين، بغض النظر عن الموقع. يتكامل Cacoo مع تطبيقات مثل Google Drive وConfluence وVisio، بالإ...
Limnu
limnu.com
تمكنك لوحات المعلومات Limnu عبر الإنترنت من تبادل الأفكار والتعاون مع فريقك الموزع أو عملائك من أي جهاز. إنه أمر بسيط بما فيه الكفاية ليتمكن أي شخص من التقاطه واستخدامه أثناء اجتماع الفيديو ويدعم العصف الذهني والمناقشة دون انقطاع تدفق الأفكار. يتميز Limnu بالسرعة الكافية لتشعر وكأنك ترسم على سبورة ب...
Collaboard
collaboard.app
العقول العظيمة تفكر معًا. Collaboard عبارة عن لوحة معلومات جميلة وغنية بالميزات وسهلة الاستخدام وتعاونية عبر الإنترنت للعمل عن بعد. يتوفر Collaboard كخدمة من السحابة ويوفر خيار الاستضافة الذاتية للمؤسسات في المستأجر السحابي أو المحلي. تقدم Collaboard استضافة بيانات متوافقة مع اللائحة العامة لحماية ا...
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha!...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon عبارة عن منصة تعاون عمل الكل في واحد عبر الإنترنت تعمل على تعزيز مستويات المشاركة في جميع الأوقات. من خلال مجموعة فريدة من 10 أدوات وخدمات تعاون مرئي، يعمل Klaxoon على تمكين الأشخاص من تعزيز المشاركة في الاجتماعات وخارجها، وتعزيز الإنتاجية وتشكيل مساحة عمل مبتكرة. من خلال عمليات التكامل ذات ...
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards عبارة عن منصة تعاونية ذات شكل حر مع تكامل عميق ثنائي الاتجاه مع Jira وGitHub وConfluence مصمم للفرق التي تتطلع إلى تحسين تعاونها عن بعد وتبسيط عملياتها بدءًا من الاكتشاف وحتى تسليم المشروع. بفضل الميزات القوية والقوالب المضمنة مثل تخطيط قصة المستخدم أو التخطيط اليومي أو بأثر رجعي أو التخ...
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ عبارة عن سبورة بيضاء عبر الإنترنت تم إعادة تصميمها لتلبية احتياجات اليوم، وتوفر طرقًا لا حصر لها للمشاركة والعرض والتعاون عبر الإنترنت. يمكنك إدارة الاجتماعات وتبادل الأفكار ورسم الخرائط الذهنية ومشاركة المستندات وتقديم العروض التقديمية والفصول الدراسية عبر الإنترنت باستخدام مساحة عمل رقمية...
Bluescape
bluescape.com
Bluescape هي منصة للتعاون الإبداعي. قم بتبسيط سير العمل مع جميع أفكارك وأصولك وتكراراتك ومشاريعك بأكملها في مساحة عمل افتراضية واحدة آمنة. من خلال الاتصال الصوتي والمرئي المدمج، ما عليك سوى جمع فريقك في Bluescape واتخاذ قرارات أسرع. يمكنك تقليل الاجتماعات وإنهاء المشاريع بشكل أسرع في منصة آمنة تثق ب...
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard عبارة عن لوحة معلومات تفاعلية هي الأفضل لـ ► منصات تدريب الشركات ► شركات التدريس عبر الإنترنت ► المدارس ► المؤسسات التعليمية التي تستخدم السبورات البيضاء حالات الاستخدام نحن نقدم حلولاً لـ: ► وضع العلامات البيضاء / المجال المخصص أو النطاق الفرعي، وشعار العلامة التجارية ونظام التلوين، والصف...
Stormboard
stormboard.com
تعرف على Stormboard: منصة التعاون الأولى للبيانات لتحويل التفاعلات غير المنظمة إلى مساحات عمل تعاونية. اتخذ قرارات استراتيجية، وتعاون عن بعد، وقم حتى بإلغاء الحاجة إلى الاجتماعات تمامًا. جديد: مع StormAI، أصبح التخطيط والعصف الذهني وحل المشكلات أسرع من أي وقت مضى! تقوم أداة الذكاء الاصطناعي القوية (...
Allo
allo.io
تعرف على أول مساحة عمل عن بعد. اجعل الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا. قل وداعًا للاتصالات النصية المملة. جرّب التواصل المتطور — أكثر تفاعلية وغامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة البيضاء ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة ب...
Idea Morph
trymorph.com
التحويل التدريجي عبارة عن أداة عصف ذهني غير متزامنة وموجهة وفردية تعمل على نقل أفكارك إلى الأمام، بدلاً من تكبير وتصغير السبورات البيضاء التي لا نهاية لها. إنه يشبه قالب Miro المفضل لديك للعصف الذهني، ولكنه آلي، دون الحاجة إلى ميسر.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip هو برنامج يسهل على الفريق تحويل الأفكار بسرعة إلى أفكار ومشاركتها وتحسينها سواء كانوا في نفس الغرفة أو على الجانب الآخر من العالم.
Midlap
midlap.com
Midlap عبارة عن أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك ل...
Draft.io
draft.io
استفد من قوة العمل بشكل مرئي من خلال مساحة العمل المرنة والتعاونية في Draft.io.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com هو برنامج ندوات عبر الإنترنت قائم على السحابة يساعد الفرق الصغيرة والمؤسسات على إدارة الندوات عبر الإنترنت والاجتماعات عبر الإنترنت. فهو يتيح لأي فريق مبيعات أو موارد بشرية أو تسويق إجراء الأحداث عبر الإنترنت بسهولة لجماهيرهم. تتراوح ميزاته من البث المباشر والعرض التقديمي وإمكانية مش...
DigStack
digstack.com
نحن ملتزمون بتزويدك بحلول التعاون الرقمي الأكثر جاذبية وفعالية. استفد من السبورة الرقمية القوية وسهلة الاستخدام في الوقت الفعلي دون أي تكلفة أو بطاقة ائتمان. ما عليك سوى التعاون مع أي شخص داخل مؤسستك أو خارجها. يعد تصدير لوحاتك أمرًا سهلاً، ولن تفقد لوحة مرة أخرى أبدًا. تنظيم المجالس الخاصة بك والمت...
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (الاسم الجديد لـ Prodeasy) عبارة عن منصة متكاملة لإدارة المنتجات SaaS واكتشافها والتي تركز على العملاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق المنتجات ذات الرؤية من جميع الأحجام وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء العالم. احصل على رؤى حول العملاء والمشاكل والاستراتيجيات ونجاح الإطلاق. جرب مجانًا على h...
Hoylu
hoylu.com
العصف الذهني - العمل من خلال الأفكار المعقدة وضمان المشاركة الكاملة من الجميع بغض النظر عن مكان وجودهم. التنظيم - قم بإحضار جميع تطبيقاتك وملفاتك وأفكارك وملاحظات الاجتماع في مساحة عمل واحدة حية ومتنفسة التعاون - حافظ على فرقك على المسار الصحيح من خلال منطق الأعمال المدمج لـ Agile وLean وPull Planni...
Meahana
meahana.io
Meahana هي أداة تعاون مرئية تحتوي على أكثر من 30 نوعًا من الأنشطة التي يمكن تخصيصها بسهولة لإنشاء وتسهيل الاجتماعات وورش العمل لتسريع المواءمة وتحسين عملية صنع القرار.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase عبارة عن منصة تعاون عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة شركة استشارات الابتكار Treehouse Innovation، لتسهيل وتبسيط عملية التفكير التصميمي والابتكار. فهو يساعد الفرق والمؤسسات على العمل معًا لحل المشكلات المعقدة وتطوير أفكار جديدة وإنشاء حلول مبتكرة. توفر Sprintbase إطارًا منظمًا لتوجيه الفرق خ...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غ...