برنامج السبورة البيضاء التعاونية - التطبيقات الأكثر شعبية - غوام الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يوفر برنامج السبورة البيضاء التعاونية مساحة تصميمية موحدة وتفاعلية حيث يمكن لأعضاء الفريق تحرير المحتوى ومشاركته من أجهزتهم في نفس الوقت. وفقًا لاسمها، غالبًا ما تحاكي أداة السبورة البيضاء التعاونية شكل ومظهر السبورة الفعلية. تأتي هذه الأدوات مع مجموعة من الميزات التي تمكن المستخدمين من تصميم المحتوى والتواصل وحفظه ومشاركته في بيئة مرنة وقابلة للتخصيص. على الرغم من أنها تحظى بشعبية خاصة لدى فرق التصميم وإدارة المشاريع، إلا أن هذه الأدوات البديهية وسهلة الاستخدام مفيدة لمجموعة واسعة من التخصصات. في حين أن العديد من حلول السبورة البيضاء التعاونية هي منتجات مستقلة، إلا أن بعضها مدمج في برامج تصميم أخرى أو منصات تعاون مرئية.