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برنامج السبورة البيضاء التعاونية - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين

يوفر برنامج السبورة البيضاء التعاونية مساحة تصميمية موحدة وتفاعلية حيث يمكن لأعضاء الفريق تحرير المحتوى ومشاركته من أجهزتهم في نفس الوقت. وفقًا لاسمها، غالبًا ما تحاكي أداة السبورة البيضاء التعاونية شكل ومظهر السبورة الفعلية. تأتي هذه الأدوات مع مجموعة من الميزات التي تمكن المستخدمين من تصميم المحتوى والتواصل وحفظه ومشاركته في بيئة مرنة وقابلة للتخصيص. على الرغم من أنها تحظى بشعبية خاصة لدى فرق التصميم وإدارة المشاريع، إلا أن هذه الأدوات البديهية وسهلة الاستخدام مفيدة لمجموعة واسعة من التخصصات. في حين أن العديد من حلول السبورة البيضاء التعاونية هي منتجات مستقلة، إلا أن بعضها مدمج في برامج تصميم أخرى أو منصات تعاون مرئية.

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Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

Miro

Miro

miro.com

Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.

Jamboard

Jamboard

google.com

Jamboard هو نظام سبورة تفاعلية تم تطويره بواسطة Google كجزء من Google Workspace، المعروف سابقًا باسم G Suite. تم الإعلان عنه رسميًا في 25 أكتوبر 2016. ويحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 55 بوصة بدقة 4K، كما أنه متوافق مع التعاون عبر الإنترنت من خلال الدعم عبر الأنظمة الأساسية من خلال مجموعة مستندات Go...

Lucid

Lucid

lucid.app

إن Lucid هي مجموعة التعاون البصري الوحيدة التي تمنح الفرق القدرة على الانتقال من تصور المستقبل إلى بنائه.

MURAL

MURAL

mural.co

تتيح منصتنا وخدماتنا المهنية للفرق المبتكرة التفكير والتعاون بصريًا لحل المشكلات المهمة. ما عليك سوى كتابة ما يدور في ذهنك على الملاحظات اللاصقة. ثم قم بالتنظيم في القوائم والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية والأطر والأساليب والرسومات لتنشيط فريقك ومواءمته.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

كما لو كان ميرو وأوبسيديان قد أنجبا طفلاً. قم بتنظيم وربط ملاحظاتك الذرية باستخدام طريقة Zettelkasten. شاهد كل أفكارك في مكان واحد وشاركها بسهولة.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

أنشئ مخططات UML ومخططات انسيابية وإطارات سلكية والمزيد. يعمل برنامج الرسم التخطيطي المجاني وأدوات الرسم البياني عبر الإنترنت على تحسين التعاون والتواصل.

Fibery

Fibery

fibery.io

مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

يمكنك التدريس وتقديم الملاحظات وتسجيل مقاطع الفيديو والعمل معًا، كل ذلك في "شرح كل شيء على السبورة البيضاء". بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، فإن تطبيق "شرح كل شيء" هو سكين الجيش السويسري لتطبيقات السبورة البيضاء. نظرًا لتعدد استخداماته الفريدة، يتم فتح إمكانيات جديدة للتعبير عن المعرفة، مما يكسر حدود ا...

Creately

Creately

creately.com

برنامج مساحة العمل المرئية للتعاون في تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ وتحليل المشاريع. التعاون في الوقت الفعلي، واللوحة اللانهائية، وإمكانات الرسم التخطيطي القوية.

Weje

Weje

weje.io

الطريقة الجديدة لجمع أي شيء وتنظيمه ومشاركته على اللوحات الافتراضية عبر الإنترنت بمساعدة منصة التعاون الجماعي المجانية.

Magma

Magma

magma.com

انضم إلى مجتمع يضم أكثر من مليون فنان واستوديوهات يستخدمون Magma لتبادل الأفكار والتفكير من خلال الرسم الرقمي على لوحة قماشية مشتركة في الوقت الفعلي. ابدأ جلسة الرسم التعاوني مباشرةً في متصفحك، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

لوحة قماشية لا حصر لها لفريقك بأكمله. اعملوا معًا بشكل مرئي باستخدام السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت الخاصة بـ Conceptboard.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

فكر بشكل مختلف، حقق المزيد. Ayoa هو تطبيق شامل لرسم الخرائط الذهنية والسبورة البيضاء والتعاون مصمم لاحتضان الاختلافات ورفع مستوى الإبداع وتحقيق النتائج.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix عبارة عن سبورة معلومات تعاونية عبر الإنترنت تدمج أدوات متنوعة لتعزيز كفاءة الفريق وحرية خيال الفريق

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu هي أفضل سبورة بيضاء تعاونية عبر الإنترنت.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

برنامج رسم تخطيطي عبر الإنترنت لإنشاء المخططات الانسيابية والإطارات السلكية ونماذج UML ومخطط الشبكة ومشاركتها بشكل آمن. أكثر من 2.5 مليون مستخدم. ابدأ بحساب مجاني!

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

أصبح التعاون مرئيًا. اكتشف قوة هذه السبورة الرقمية وقم بتحسين طريقة العمل مع مؤسستك.

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

إفساح المجال لمزيد من الاجتماعات التعاونية. أحضر الأدوات التي تستخدمها بالفعل، واعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك وعملائك وعملائك.

Aha!

Aha!

aha.io

تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

قم بإدارة ورش العمل الفعالة بثقة. منصة خالية من المتاعب تربط الفرق للحصول على تجارب ورشة عمل مخصصة ومثمرة.

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

اجعل اجتماعاتك ورؤيتك تنبض بالحياة. من البداية والعصف الذهني إلى العروض التقديمية والمراجعات، يعد Bluescape هو الحل المناسب للاجتماعات حيث تزدهر الأفكار الإبداعية.

HuddleIQ

HuddleIQ

huddleiq.com

HuddleIQ عبارة عن سبورة بيضاء عبر الإنترنت تم إعادة تصميمها لتلبية احتياجات اليوم، وتوفر طرقًا لا حصر لها للمشاركة والعرض والتعاون عبر الإنترنت. يمكنك إدارة الاجتماعات وتبادل الأفكار ورسم الخرائط الذهنية ومشاركة المستندات وتقديم العروض التقديمية والفصول الدراسية عبر الإنترنت باستخدام مساحة عمل رقمية...

Allo

Allo

allo.io

تعرف على أول مساحة عمل عن بعد. اجعل الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا. قل وداعًا للاتصالات النصية المملة. جرّب التواصل المتطور — أكثر تفاعلية وغامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة البيضاء ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد.

Stormboard

Stormboard

stormboard.com

العمل بشكل أفضل معًا. استخدم مساحة العمل المشتركة في Stormboard لتوليد المزيد من الأفكار، ثم تحديد أولويات تلك الأفكار وتنظيمها وتحسينها لجعل اجتماعاتك وعصف ذهنك ومشاريعك أكثر إنتاجية وفعالية.

Whiteboards.io

Whiteboards.io

whiteboards.io

Whiteboards عبارة عن منصة تعاونية ذات شكل حر مع تكامل عميق ثنائي الاتجاه مع Jira وGitHub وConfluence مصمم للفرق التي تتطلع إلى تحسين تعاونها عن بعد وتبسيط عملياتها بدءًا من الاكتشاف وحتى تسليم المشروع. بفضل الميزات القوية والقوالب المضمنة مثل تخطيط قصة المستخدم أو التخطيط اليومي أو بأثر رجعي أو التخ...

Idea Morph

Idea Morph

trymorph.com

التحويل التدريجي عبارة عن أداة عصف ذهني غير متزامنة وموجهة وفردية تعمل على نقل أفكارك إلى الأمام، بدلاً من تكبير وتصغير السبورات البيضاء التي لا نهاية لها. إنه يشبه قالب Miro المفضل لديك للعصف الذهني، ولكنه آلي، دون الحاجة إلى ميسر.

IdeaFlip

IdeaFlip

ideaflip.com

Ideaflip هو برنامج يسهل على الفريق تحويل الأفكار بسرعة إلى أفكار ومشاركتها وتحسينها سواء كانوا في نفس الغرفة أو على الجانب الآخر من العالم.

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة ب...

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard عبارة عن لوحة معلومات تفاعلية هي الأفضل لـ ► منصات تدريب الشركات ► شركات التدريس عبر الإنترنت ► المدارس ► المؤسسات التعليمية التي تستخدم السبورات البيضاء حالات الاستخدام نحن نقدم حلولاً لـ: ► وضع العلامات البيضاء / المجال المخصص أو النطاق الفرعي، وشعار العلامة التجارية ونظام التلوين، والصف...

DigStack

DigStack

digstack.com

نحن ملتزمون بتزويدك بحلول التعاون الرقمي الأكثر جاذبية وفعالية. استفد من السبورة الرقمية القوية وسهلة الاستخدام في الوقت الفعلي دون أي تكلفة أو بطاقة ائتمان. ما عليك سوى التعاون مع أي شخص داخل مؤسستك أو خارجها. يعد تصدير لوحاتك أمرًا سهلاً، ولن تفقد لوحة مرة أخرى أبدًا. تنظيم المجالس الخاصة بك والمت...

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap هي أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد...

Draft.io

Draft.io

draft.io

استفد من قوة العمل بشكل مرئي من خلال مساحة العمل المرنة والتعاونية في Draft.io.

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

معظم برامج الويبينار المتقدمة. قابلة للتخصيص بالكامل وفريدة من نوعها في السوق. جرّب منصة متقدمة للندوات عبر الإنترنت مصممة بالكامل لتناسب عملك.

Sprintbase

Sprintbase

sprintbase.io

Sprintbase عبارة عن منصة تعاون عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة شركة استشارات الابتكار Treehouse Innovation، لتسهيل وتبسيط عملية التفكير التصميمي والابتكار. فهو يساعد الفرق والمؤسسات على العمل معًا لحل المشكلات المعقدة وتطوير أفكار جديدة وإنشاء حلول مبتكرة. توفر Sprintbase إطارًا منظمًا لتوجيه الفرق خ...

Meahana

Meahana

meahana.io

Meahana هي أداة تعاون مرئية تحتوي على أكثر من 30 نوعًا من الأنشطة التي يمكن تخصيصها بسهولة لإنشاء وتسهيل الاجتماعات وورش العمل لتسريع المواءمة وتحسين عملية صنع القرار.

Shorter Loop

Shorter Loop

shorterloop.com

Shorter Loop (الاسم الجديد لـ Prodeasy) عبارة عن منصة متكاملة لإدارة المنتجات SaaS واكتشافها والتي تركز على العملاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق المنتجات ذات الرؤية من جميع الأحجام وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء العالم. احصل على رؤى حول العملاء والمشاكل والاستراتيجيات ونجاح الإطلاق. جرب مجانًا على h...

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

العصف الذهني - العمل من خلال الأفكار المعقدة وضمان المشاركة الكاملة من الجميع بغض النظر عن مكان وجودهم. التنظيم - قم بإحضار جميع تطبيقاتك وملفاتك وأفكارك وملاحظات الاجتماع في مساحة عمل واحدة حية ومتنفسة التعاون - حافظ على فرقك على المسار الصحيح من خلال منطق الأعمال المدمج لـ Agile وLean وPull Planni...

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غ...

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