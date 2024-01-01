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برنامج السبورة البيضاء التعاونية - التطبيقات الأكثر شعبية - أستراليا
يوفر برنامج السبورة البيضاء التعاونية مساحة تصميمية موحدة وتفاعلية حيث يمكن لأعضاء الفريق تحرير المحتوى ومشاركته من أجهزتهم في نفس الوقت. وفقًا لاسمها، غالبًا ما تحاكي أداة السبورة البيضاء التعاونية شكل ومظهر السبورة الفعلية. تأتي هذه الأدوات مع مجموعة من الميزات التي تمكن المستخدمين من تصميم المحتوى والتواصل وحفظه ومشاركته في بيئة مرنة وقابلة للتخصيص. على الرغم من أنها تحظى بشعبية خاصة لدى فرق التصميم وإدارة المشاريع، إلا أن هذه الأدوات البديهية وسهلة الاستخدام مفيدة لمجموعة واسعة من التخصصات. في حين أن العديد من حلول السبورة البيضاء التعاونية هي منتجات مستقلة، إلا أن بعضها مدمج في برامج تصميم أخرى أو منصات تعاون مرئية.
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Miro
miro.com
Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Creately
creately.com
برنامج مساحة العمل المرئية للتعاون في تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ وتحليل المشاريع. التعاون في الوقت الفعلي، واللوحة اللانهائية، وإمكانات الرسم التخطيطي القوية.
Jamboard
google.com
Jamboard هو نظام سبورة تفاعلية تم تطويره بواسطة Google كجزء من Google Workspace، المعروف سابقًا باسم G Suite. تم الإعلان عنه رسميًا في 25 أكتوبر 2016. ويحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 55 بوصة بدقة 4K، كما أنه متوافق مع التعاون عبر الإنترنت من خلال الدعم عبر الأنظمة الأساسية من خلال مجموعة مستندات Go...
Lucid
lucid.app
إن Lucid هي مجموعة التعاون البصري الوحيدة التي تمنح الفرق القدرة على الانتقال من تصور المستقبل إلى بنائه.
MURAL
mural.co
تتيح منصتنا وخدماتنا المهنية للفرق المبتكرة التفكير والتعاون بصريًا لحل المشكلات المهمة. ما عليك سوى كتابة ما يدور في ذهنك على الملاحظات اللاصقة. ثم قم بالتنظيم في القوائم والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية والأطر والأساليب والرسومات لتنشيط فريقك ومواءمته.
Explain Everything
explaineverything.com
يمكنك التدريس وتقديم الملاحظات وتسجيل مقاطع الفيديو والعمل معًا، كل ذلك في "شرح كل شيء على السبورة البيضاء". بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، فإن تطبيق "شرح كل شيء" هو سكين الجيش السويسري لتطبيقات السبورة البيضاء. نظرًا لتعدد استخداماته الفريدة، يتم فتح إمكانيات جديدة للتعبير عن المعرفة، مما يكسر حدود ا...
Gliffy
gliffy.com
أنشئ مخططات UML ومخططات انسيابية وإطارات سلكية والمزيد. يعمل برنامج الرسم التخطيطي المجاني وأدوات الرسم البياني عبر الإنترنت على تحسين التعاون والتواصل.
Magma
magma.com
انضم إلى مجتمع يضم أكثر من مليون فنان واستوديوهات يستخدمون Magma لتبادل الأفكار والتفكير من خلال الرسم الرقمي على لوحة قماشية مشتركة في الوقت الفعلي. ابدأ جلسة الرسم التعاوني مباشرةً في متصفحك، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Padlet
padlet.com
Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Collaboard
collaboard.app
أصبح التعاون مرئيًا. اكتشف قوة هذه السبورة الرقمية وقم بتحسين طريقة العمل مع مؤسستك.
Scrintal
scrintal.com
كما لو كان ميرو وأوبسيديان قد أنجبا طفلاً. قم بتنظيم وربط ملاحظاتك الذرية باستخدام طريقة Zettelkasten. شاهد كل أفكارك في مكان واحد وشاركها بسهولة.
Weje
weje.io
الطريقة الجديدة لجمع أي شيء وتنظيمه ومشاركته على اللوحات الافتراضية عبر الإنترنت بمساعدة منصة التعاون الجماعي المجانية.
Conceptboard
conceptboard.com
لوحة قماشية لا حصر لها لفريقك بأكمله. اعملوا معًا بشكل مرئي باستخدام السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت الخاصة بـ Conceptboard.
Ayoa
ayoa.com
فكر بشكل مختلف، حقق المزيد. Ayoa هو تطبيق شامل لرسم الخرائط الذهنية والسبورة البيضاء والتعاون مصمم لاحتضان الاختلافات ورفع مستوى الإبداع وتحقيق النتائج.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix عبارة عن سبورة معلومات تعاونية عبر الإنترنت تدمج أدوات متنوعة لتعزيز كفاءة الفريق وحرية خيال الفريق
Limnu
limnu.com
Limnu هي أفضل سبورة بيضاء تعاونية عبر الإنترنت.
Cacoo
cacoo.com
برنامج رسم تخطيطي عبر الإنترنت لإنشاء المخططات الانسيابية والإطارات السلكية ونماذج UML ومخطط الشبكة ومشاركتها بشكل آمن. أكثر من 2.5 مليون مستخدم. ابدأ بحساب مجاني!
Switchboard
switchboard.app
إفساح المجال لمزيد من الاجتماعات التعاونية. أحضر الأدوات التي تستخدمها بالفعل، واعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك وعملائك وعملائك.
Aha!
aha.io
تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.
Klaxoon
klaxoon.com
قم بإدارة ورش العمل الفعالة بثقة. منصة خالية من المتاعب تربط الفرق للحصول على تجارب ورشة عمل مخصصة ومثمرة.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ عبارة عن سبورة بيضاء عبر الإنترنت تم إعادة تصميمها لتلبية احتياجات اليوم، وتوفر طرقًا لا حصر لها للمشاركة والعرض والتعاون عبر الإنترنت. يمكنك إدارة الاجتماعات وتبادل الأفكار ورسم الخرائط الذهنية ومشاركة المستندات وتقديم العروض التقديمية والفصول الدراسية عبر الإنترنت باستخدام مساحة عمل رقمية...
Bluescape
bluescape.com
اجعل اجتماعاتك ورؤيتك تنبض بالحياة. من البداية والعصف الذهني إلى العروض التقديمية والمراجعات، يعد Bluescape هو الحل المناسب للاجتماعات حيث تزدهر الأفكار الإبداعية.
Allo
allo.io
تعرف على أول مساحة عمل عن بعد. اجعل الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا. قل وداعًا للاتصالات النصية المملة. جرّب التواصل المتطور — أكثر تفاعلية وغامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة البيضاء ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد.
Stormboard
stormboard.com
العمل بشكل أفضل معًا. استخدم مساحة العمل المشتركة في Stormboard لتوليد المزيد من الأفكار، ثم تحديد أولويات تلك الأفكار وتنظيمها وتحسينها لجعل اجتماعاتك وعصف ذهنك ومشاريعك أكثر إنتاجية وفعالية.
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards عبارة عن منصة تعاونية ذات شكل حر مع تكامل عميق ثنائي الاتجاه مع Jira وGitHub وConfluence مصمم للفرق التي تتطلع إلى تحسين تعاونها عن بعد وتبسيط عملياتها بدءًا من الاكتشاف وحتى تسليم المشروع. بفضل الميزات القوية والقوالب المضمنة مثل تخطيط قصة المستخدم أو التخطيط اليومي أو بأثر رجعي أو التخ...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة ب...
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard عبارة عن لوحة معلومات تفاعلية هي الأفضل لـ ► منصات تدريب الشركات ► شركات التدريس عبر الإنترنت ► المدارس ► المؤسسات التعليمية التي تستخدم السبورات البيضاء حالات الاستخدام نحن نقدم حلولاً لـ: ► وضع العلامات البيضاء / المجال المخصص أو النطاق الفرعي، وشعار العلامة التجارية ونظام التلوين، والصف...
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip هو برنامج يسهل على الفريق تحويل الأفكار بسرعة إلى أفكار ومشاركتها وتحسينها سواء كانوا في نفس الغرفة أو على الجانب الآخر من العالم.
DigStack
digstack.com
نحن ملتزمون بتزويدك بحلول التعاون الرقمي الأكثر جاذبية وفعالية. استفد من السبورة الرقمية القوية وسهلة الاستخدام في الوقت الفعلي دون أي تكلفة أو بطاقة ائتمان. ما عليك سوى التعاون مع أي شخص داخل مؤسستك أو خارجها. يعد تصدير لوحاتك أمرًا سهلاً، ولن تفقد لوحة مرة أخرى أبدًا. تنظيم المجالس الخاصة بك والمت...
Midlap
midlap.com
Midlap هي أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد...
Draft.io
draft.io
استفد من قوة العمل بشكل مرئي من خلال مساحة العمل المرنة والتعاونية في Draft.io.
LiveWebinar
livewebinar.com
معظم برامج الويبينار المتقدمة. قابلة للتخصيص بالكامل وفريدة من نوعها في السوق. جرّب منصة متقدمة للندوات عبر الإنترنت مصممة بالكامل لتناسب عملك.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase عبارة عن منصة تعاون عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة شركة استشارات الابتكار Treehouse Innovation، لتسهيل وتبسيط عملية التفكير التصميمي والابتكار. فهو يساعد الفرق والمؤسسات على العمل معًا لحل المشكلات المعقدة وتطوير أفكار جديدة وإنشاء حلول مبتكرة. توفر Sprintbase إطارًا منظمًا لتوجيه الفرق خ...
Meahana
meahana.io
Meahana هي أداة تعاون مرئية تحتوي على أكثر من 30 نوعًا من الأنشطة التي يمكن تخصيصها بسهولة لإنشاء وتسهيل الاجتماعات وورش العمل لتسريع المواءمة وتحسين عملية صنع القرار.
Idea Morph
trymorph.com
التحويل التدريجي عبارة عن أداة عصف ذهني غير متزامنة وموجهة وفردية تعمل على نقل أفكارك إلى الأمام، بدلاً من تكبير وتصغير السبورات البيضاء التي لا نهاية لها. إنه يشبه قالب Miro المفضل لديك للعصف الذهني، ولكنه آلي، دون الحاجة إلى ميسر.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (الاسم الجديد لـ Prodeasy) عبارة عن منصة متكاملة لإدارة المنتجات SaaS واكتشافها والتي تركز على العملاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق المنتجات ذات الرؤية من جميع الأحجام وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء العالم. احصل على رؤى حول العملاء والمشاكل والاستراتيجيات ونجاح الإطلاق. جرب مجانًا على h...
Hoylu
hoylu.com
العصف الذهني - العمل من خلال الأفكار المعقدة وضمان المشاركة الكاملة من الجميع بغض النظر عن مكان وجودهم. التنظيم - قم بإحضار جميع تطبيقاتك وملفاتك وأفكارك وملاحظات الاجتماع في مساحة عمل واحدة حية ومتنفسة التعاون - حافظ على فرقك على المسار الصحيح من خلال منطق الأعمال المدمج لـ Agile وLean وPull Planni...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غ...