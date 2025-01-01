خدمات استضافة الكود - التطبيقات الأكثر شعبية

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تشير خدمات استضافة التعليمات البرمجية إلى الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت التي توفر أدوات التخزين والتحكم في الإصدار والتعاون لمطوري البرامج لاستضافة مستودعات التعليمات البرمجية الخاصة بهم وإدارتها ومشاركتها. تسهل هذه الخدمات التطوير التعاوني من خلال تقديم ميزات مثل تتبع الإصدار وإدارة المشكلات وغالبًا ما تتكامل مع أدوات التكامل والنشر المستمر.
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GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket هو خدمة لاستضافة مستودعات التحكم في إصدار التعليمات البرمجية، تدعم Git وMercurial، تتيح التعاون وإدارة المشاريع بين المطورين.
Jimdo
jimdo.com
جيمدو هو تطبيق لبناء مواقع الويب يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع احترافية بسهولة دون خبرة سابقة في التصميم، مع خيارات مجانية ومدفوعة.
Gitea
gitea.io
Gitea هو حل خفيف لإدارة كود البرمجيات، يدعم التعاون في المشاريع مع ميزات مثل مراجعة التعليمات البرمجية، تتبع الأخطاء، والويكي.
UpCloud
upcloud.com
UpCloud هي منصة سحابية تقدم موارد حوسبة قابلة للتطوير وآمنة، تدعم نشر وإدارة التطبيقات بكفاءة للأعمال والمطورين.
Gcore
gcorelabs.com
يقدم تطبيق Gcore حلول سحابية وحافة قوية لتوصيل المحتوى والاستضافة وتأمين الأعمال في صناعة الإعلام والترفيه.
Scalingo
scalingo.com
Scalingo هي منصة استضافة سحابية لتطبيقات الويب، تدعم عددًا من الأطر وتوفر إدارة كاملة للبنية التحتية مع خيارات متنوعة لقواعد البيانات.
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