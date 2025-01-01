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خدمات استضافة الكود
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خدمات استضافة الكود - التطبيقات الأكثر شعبية

تشير خدمات استضافة التعليمات البرمجية إلى الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت التي توفر أدوات التخزين والتحكم في الإصدار والتعاون لمطوري البرامج لاستضافة مستودعات التعليمات البرمجية الخاصة بهم وإدارتها ومشاركتها. تسهل هذه الخدمات التطوير التعاوني من خلال تقديم ميزات مثل تتبع الإصدار وإدارة المشكلات وغالبًا ما تتكامل مع أدوات التكامل والنشر المستمر.

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GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket هو خدمة لاستضافة مستودعات التحكم في إصدار التعليمات البرمجية، تدعم Git وMercurial، تتيح التعاون وإدارة المشاريع بين المطورين.

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

جيمدو هو تطبيق لبناء مواقع الويب يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع احترافية بسهولة دون خبرة سابقة في التصميم، مع خيارات مجانية ومدفوعة.

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea هو حل خفيف لإدارة كود البرمجيات، يدعم التعاون في المشاريع مع ميزات مثل مراجعة التعليمات البرمجية، تتبع الأخطاء، والويكي.

UpCloud

UpCloud

upcloud.com

UpCloud هي منصة سحابية تقدم موارد حوسبة قابلة للتطوير وآمنة، تدعم نشر وإدارة التطبيقات بكفاءة للأعمال والمطورين.

Gcore

Gcore

gcorelabs.com

يقدم تطبيق Gcore حلول سحابية وحافة قوية لتوصيل المحتوى والاستضافة وتأمين الأعمال في صناعة الإعلام والترفيه.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Scalingo هي منصة استضافة سحابية لتطبيقات الويب، تدعم عددًا من الأطر وتوفر إدارة كاملة للبنية التحتية مع خيارات متنوعة لقواعد البيانات.

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