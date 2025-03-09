خدمات استضافة الكود - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تشير خدمات استضافة التعليمات البرمجية إلى الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت التي توفر أدوات التخزين والتحكم في الإصدار والتعاون لمطوري البرامج لاستضافة مستودعات التعليمات البرمجية الخاصة بهم وإدارتها ومشاركتها. تسهل هذه الخدمات التطوير التعاوني من خلال تقديم ميزات مثل تتبع الإصدار وإدارة المشكلات وغالبًا ما تتكامل مع أدوات التكامل والنشر المستمر.
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket هو خدمة لاستضافة مستودعات التحكم في إصدار التعليمات البرمجية، تدعم Git وMercurial، تتيح التعاون وإدارة المشاريع بين المطورين.
Gcore
gcorelabs.com
حلول قوية وسحابة لأعمال الوسائط وصناعة الترفيه GCORE هي شركة سحابة وحافة دولية في حلول تسليم المحتوى واستضافة وأمان لأي شركة ، ومقرها في لوكسمبورغ ، والتي يتم تضمين البنية التحتية العالمية في كتاب غينيس للسجلات. يوفر GCORE مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء من جميع الصناعات التي تطور أعمالهم عبر الإنترنت. تشمل خدمات الشركة الاستضافة المدارة ، وشبكة توصيل المحتوى (CDN) ، ومنصة الوسائط المتقدمة للبث المهني وتدفق أي تعقيد ، وحماية ضد هجمات DDOs من أي مستوى ، وتخزين محتوى سحابي ، إلخ. قامت GCORE ببناء البنية التحتية العالمية الخاصة بها على جميع القارات مع أفضل أداء CDN في أوروبا و CIS.
Gitea
gitea.io
Gitea هو حل خفيف لإدارة كود البرمجيات، يدعم التعاون في المشاريع مع ميزات مثل مراجعة التعليمات البرمجية، تتبع الأخطاء، والويكي.
GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
Jimdo
jimdo.com
جيمدو هو تطبيق لبناء مواقع الويب يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع احترافية بسهولة دون خبرة سابقة في التصميم، مع خيارات مجانية ومدفوعة.
UpCloud
upcloud.com
UpCloud هي منصة سحابية تقدم موارد حوسبة قابلة للتطوير وآمنة، تدعم نشر وإدارة التطبيقات بكفاءة للأعمال والمطورين.
Scalingo
scalingo.com
اكتشف Scalingo أول HDS (استضافة البيانات الصحية) المعتمد في أوروبا من PaaS وISO 27001. استضف تطبيقك في فرنسا واستمتع بدعم العملاء من الدرجة الأولى. انشر تطبيقاتك بشكل أسرع.
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