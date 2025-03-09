خدمات استضافة الكود - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Gcore

gcorelabs.com

حلول قوية وسحابة لأعمال الوسائط وصناعة الترفيه GCORE هي شركة سحابة وحافة دولية في حلول تسليم المحتوى واستضافة وأمان لأي شركة ، ومقرها في لوكسمبورغ ، والتي يتم تضمين البنية التحتية العالمية في كتاب غينيس للسجلات. يوفر GCORE مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء من جميع الصناعات التي تطور أعمالهم عبر الإنترنت. تشمل خدمات الشركة الاستضافة المدارة ، وشبكة توصيل المحتوى (CDN) ، ومنصة الوسائط المتقدمة للبث المهني وتدفق أي تعقيد ، وحماية ضد هجمات DDOs من أي مستوى ، وتخزين محتوى سحابي ، إلخ. قامت GCORE ببناء البنية التحتية العالمية الخاصة بها على جميع القارات مع أفضل أداء CDN في أوروبا و CIS.