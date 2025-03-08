خدمات استضافة الكود - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

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تشير خدمات استضافة التعليمات البرمجية إلى الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت التي توفر أدوات التخزين والتحكم في الإصدار والتعاون لمطوري البرامج لاستضافة مستودعات التعليمات البرمجية الخاصة بهم وإدارتها ومشاركتها. تسهل هذه الخدمات التطوير التعاوني من خلال تقديم ميزات مثل تتبع الإصدار وإدارة المشكلات وغالبًا ما تتكامل مع أدوات التكامل والنشر المستمر.
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GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Scalingo
scalingo.com
اكتشف Scalingo أول HDS (استضافة البيانات الصحية) المعتمد في أوروبا من PaaS وISO 27001. استضف تطبيقك في فرنسا واستمتع بدعم العملاء من الدرجة الأولى. انشر تطبيقاتك بشكل أسرع.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket هو خدمة لاستضافة مستودعات التحكم في إصدار التعليمات البرمجية، تدعم Git وMercurial، تتيح التعاون وإدارة المشاريع بين المطورين.
Gcore
gcorelabs.com
حلول قوية وسحابة لأعمال الوسائط وصناعة الترفيه GCORE هي شركة سحابة وحافة دولية في حلول تسليم المحتوى واستضافة وأمان لأي شركة ، ومقرها في لوكسمبورغ ، والتي يتم تضمين البنية التحتية العالمية في كتاب غينيس للسجلات. يوفر GCORE مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء من جميع الصناعات التي تطور أعمالهم عبر الإنترنت. تشمل خدمات الشركة الاستضافة المدارة ، وشبكة توصيل المحتوى (CDN) ، ومنصة الوسائط المتقدمة للبث المهني وتدفق أي تعقيد ، وحماية ضد هجمات DDOs من أي مستوى ، وتخزين محتوى سحابي ، إلخ. قامت GCORE ببناء البنية التحتية العالمية الخاصة بها على جميع القارات مع أفضل أداء CDN في أوروبا و CIS.
Gitea
gitea.io
Gitea هو حل استضافة تعليمات برمجية خفيف الوزن يُدار من قبل المجتمع ومكتوب بلغة Go. يتم نشره بموجب ترخيص معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo هي شركة ألمانية لإنشاء مواقع الويب وحل استضافة الكل في واحد، مصممة لتمكين المستخدمين من إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم دون أي خبرة في تصميم الويب. الشركة مملوكة للقطاع الخاص ويقع مقرها الرئيسي في هامبورغ، ألمانيا، ولها مكاتب في ميونيخ وطوكيو. لدى Jimdo منتجين؛ Creator وDolphin، وكلاهما يقدم خططًا مجانية ومدفوعة. Jimdo Dolphin عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة للمستخدمين ذوي مهارات الكمبيوتر الأساسية وتقوم بأتمتة معظم عمليات إنشاء مواقع الويب. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على المستخدم وأعماله وأهدافه، ثم ينشئ موقعًا إلكترونيًا مخصصًا بالكامل بالفعل لتلبية احتياجاته. Jimdo Creator عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب وخدمة استضافة بأسلوب السحب والإسقاط وهي مناسبة للمستخدمين الذين لديهم بعض مهارات البرمجة.
UpCloud
upcloud.com
بنية تحتية عالمية سهلة. يتم تشغيل آلاف الشركات بواسطة UpCloud حول العالم. يقوم عملاؤنا بتشغيل التطبيقات المهمة للأعمال على النظام الأساسي السحابي الخاص بنا على مستوى المؤسسات. إنهم يقدرون أدائنا العالي، والخدمة الموثوقة، والنهج الشخصي.
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