GITLAB هي أداة دورة حياة DevOps المستندة إلى الويب توفر ميزات أنابيب أنابيب WIKI ، وتتبع القضايا والتكامل المستمر ونشرها ، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر ، تم تطويره بواسطة GITLAB Inc. تم إنشاء البرنامج في البداية مع REWRITEN STUITENTAN حل إدارة التعليمات البرمجية للتعاون داخل فريق حول تطوير البرمجيات. تطورت لاحقًا إلى حل متكامل يغطي دورة حياة تطوير البرمجيات ، ثم إلى دورة حياة DevOps بأكملها. يتضمن مكدس التكنولوجيا الحالي Go و Ruby on Rails و Vue.js. يتبع نموذج تطوير مفتوح النواة حيث يتم إصدار الوظيفة الأساسية بموجب ترخيص مفتوح المصدر (MIT) بينما تكون الوظيفة الإضافية تحت رخصة الملكية.