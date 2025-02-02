خدمات استضافة الكود - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

GitHub

github.com

GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات الميزات وإدارة المهام والمواقع wiki لكل مشروع. يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، وهي شركة تابعة لشركة Microsoft منذ عام 2018. وتقدم GitHub خدماتها الأساسية مجانًا. خدماتها المهنية والمؤسسية الأكثر تقدمًا هي خدمات تجارية. تُستخدم حسابات GitHub المجانية بشكل شائع لاستضافة مشاريع مفتوحة المصدر. اعتبارًا من يناير 2019، يقدم GitHub مستودعات خاصة غير محدودة لجميع الخطط، بما في ذلك الحسابات المجانية، ولكنه يسمح فقط بما يصل إلى ثلاثة متعاونين لكل مستودع مجانًا. بدءًا من 15 أبريل 2020، تسمح الخطة المجانية لعدد غير محدود من المتعاونين، ولكنها تقيد المستودعات الخاصة بـ 2000 دقيقة عمل شهريًا. اعتبارًا من يناير 2020، أفادت تقارير GitHub بوجود أكثر من 40 مليون مستخدم وأكثر من 100 مليون مستودع (بما في ذلك ما لا يقل عن 28 مليون مستودع عام)، مما يجعله أكبر مضيف لشفرات المصدر في العالم.