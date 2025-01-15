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خدمات استضافة الكود - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية
تشير خدمات استضافة التعليمات البرمجية إلى الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت التي توفر أدوات التخزين والتحكم في الإصدار والتعاون لمطوري البرامج لاستضافة مستودعات التعليمات البرمجية الخاصة بهم وإدارتها ومشاركتها. تسهل هذه الخدمات التطوير التعاوني من خلال تقديم ميزات مثل تتبع الإصدار وإدارة المشكلات وغالبًا ما تتكامل مع أدوات التكامل والنشر المستمر.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات الميزات وإدارة المهام والمواقع wiki لكل مشروع. يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، وهي شركة تابعة لشركة Microsoft منذ عام 2018. وتقدم GitHub خدماتها الأساسية مجانًا. خدماتها المهنية والمؤسسية الأكثر تقدمًا هي خدمات تجارية. تُستخدم حسابات GitHub المجانية بشكل شائع لاستضافة مشاريع مفتوحة المصدر. اعتبارًا من يناير 2019، يقدم GitHub مستودعات خاصة غير محدودة لجميع الخطط، بما في ذلك الحسابات المجانية، ولكنه يسمح فقط بما يصل إلى ثلاثة متعاونين لكل مستودع مجانًا. بدءًا من 15 أبريل 2020، تسمح الخطة المجانية لعدد غير محدود من المتعاونين، ولكنها تقيد المستودعات الخاصة بـ 2000 دقيقة عمل شهريًا. اعتبارًا من يناير 2020، أفادت تقارير GitHub بوجود أكثر من 40 مليون مستخدم وأكثر من 100 مليون مستودع (بما في ذلك ما لا يقل عن 28 مليون مستودع عام)، مما يجعله أكبر مضيف لشفرات المصدر في العالم.
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليمات البرمجية في الأصل بلغة Ruby، مع إعادة كتابة بعض الأجزاء لاحقًا في Go، في البداية كحل لإدارة التعليمات البرمجية المصدر للتعاون ضمن فريق في تطوير البرمجيات. تطورت لاحقًا إلى حل متكامل يغطي دورة حياة تطوير البرمجيات، ثم إلى دورة حياة DevOps بأكملها. تتضمن حزمة التكنولوجيا الحالية Go وRuby on Rails وVue.js. وهو يتبع نموذج تطوير مفتوح النواة حيث يتم إصدار الوظيفة الأساسية بموجب ترخيص مفتوح المصدر (MIT) بينما تكون الوظيفة الإضافية بموجب ترخيص ملكية.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket هي خدمة استضافة مستودع التحكم في الإصدار على الويب مملوكة لشركة Atlassian، لمشاريع التطوير والكود المصدري التي تستخدم أنظمة التحكم في المراجعة Mercurial (منذ الإطلاق حتى 1 يوليو 2020) أو Git (منذ أكتوبر 2011). تقدم Bitbucket كلاً من الخطط التجارية والحسابات المجانية. وهو يوفر حسابات مجانية مع عدد غير محدود من المستودعات الخاصة (والتي يمكن أن تضم ما يصل إلى خمسة مستخدمين في حالة الحسابات المجانية) اعتبارًا من سبتمبر 2010. ويتكامل Bitbucket مع برامج Atlassian الأخرى مثل Jira وHipChat وConfluence وBamboo. إنه مشابه لـ GitHub، الذي يستخدم Git بشكل أساسي. قامت Bitbucket تقليديًا بتسويق خدماتها للمطورين المحترفين باستخدام كود برمجي خاص، خاصة منذ أن استحوذت عليها Atlassian في عام 2010. في فبراير 2017، أعلنت Bitbucket أنها وصلت إلى 6 ملايين مطور ومليون فريق على منصتها. لدى Bitbucket ثلاثة نماذج نشر: السحابة وخادم Bitbucket ومركز البيانات.
G-Core Labs
gcorelabs.com
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Gitea
gitea.io
Gitea هو حل استضافة تعليمات برمجية خفيف الوزن يُدار من قبل المجتمع ومكتوب بلغة Go. يتم نشره بموجب ترخيص معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo هي شركة ألمانية لإنشاء مواقع الويب وحل استضافة الكل في واحد، مصممة لتمكين المستخدمين من إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم دون أي خبرة في تصميم الويب. الشركة مملوكة للقطاع الخاص ويقع مقرها الرئيسي في هامبورغ، ألمانيا، ولها مكاتب في ميونيخ وطوكيو. لدى Jimdo منتجين؛ Creator وDolphin، وكلاهما يقدم خططًا مجانية ومدفوعة. Jimdo Dolphin عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة للمستخدمين ذوي مهارات الكمبيوتر الأساسية وتقوم بأتمتة معظم عمليات إنشاء مواقع الويب. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على المستخدم وأعماله وأهدافه، ثم ينشئ موقعًا إلكترونيًا مخصصًا بالكامل بالفعل لتلبية احتياجاته. Jimdo Creator عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب وخدمة استضافة بأسلوب السحب والإسقاط وهي مناسبة للمستخدمين الذين لديهم بعض مهارات البرمجة.
UpCloud
upcloud.com
بنية تحتية عالمية سهلة. يتم تشغيل آلاف الشركات بواسطة UpCloud حول العالم. يقوم عملاؤنا بتشغيل التطبيقات المهمة للأعمال على النظام الأساسي السحابي الخاص بنا على مستوى المؤسسات. إنهم يقدرون أدائنا العالي، والخدمة الموثوقة، والنهج الشخصي.
Scalingo
scalingo.com
اكتشف Scalingo أول HDS (استضافة البيانات الصحية) المعتمد في أوروبا من PaaS وISO 27001. استضف تطبيقك في فرنسا واستمتع بدعم العملاء من الدرجة الأولى. انشر تطبيقاتك بشكل أسرع.