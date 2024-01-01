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خدمات استضافة الكود - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا
تشير خدمات استضافة التعليمات البرمجية إلى الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت التي توفر أدوات التخزين والتحكم في الإصدار والتعاون لمطوري البرامج لاستضافة مستودعات التعليمات البرمجية الخاصة بهم وإدارتها ومشاركتها. تسهل هذه الخدمات التطوير التعاوني من خلال تقديم ميزات مثل تتبع الإصدار وإدارة المشكلات وغالبًا ما تتكامل مع أدوات التكامل والنشر المستمر.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket عبارة عن خدمة استضافة لمستودع التحكم في الإصدار على الويب مملوكة لشركة Atlassian، لمشاريع الكود المصدري والتطوير التي تستخدم أنظمة التحكم في المراجعة Mercurial (منذ الإطلاق حتى 1 يوليو 2020) أو Git (منذ أكتوبر 2011). تقدم Bitbucket كلاً من الخطط التجارية والحسابات المجانية. وهو يوفر حسابات...
Gitea
gitea.io
Gitea عبارة عن حل استضافة تعليمات برمجية خفيف الوزن يُدار من قبل المجتمع ومكتوب بلغة Go. يتم نشره بموجب ترخيص معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo هي شركة ألمانية لإنشاء مواقع الويب وحل استضافة الكل في واحد، مصممة لتمكين المستخدمين من إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم دون أي خبرة في تصميم الويب. الشركة مملوكة للقطاع الخاص ويقع مقرها الرئيسي في هامبورغ، ألمانيا، ولها مكاتب في ميونيخ وطوكيو. لدى Jimdo منتجين؛ Creator وDolphin، وكلاهما يقدم خططً...
G-Core Labs
gcorelabs.com
الاستضافة العالمية، CDN، Edge والخدمات السحابية.
UpCloud
upcloud.com
بنية تحتية عالمية سهلة. يتم تشغيل آلاف الشركات بواسطة UpCloud حول العالم. يقوم عملاؤنا بتشغيل التطبيقات المهمة للأعمال على النظام الأساسي السحابي الخاص بنا على مستوى المؤسسات. إنهم يقدرون أدائنا العالي، والخدمة الموثوقة، والنهج الشخصي.
Scalingo
scalingo.com
اكتشف Scalingo أول HDS (استضافة البيانات الصحية) المعتمد في أوروبا من PaaS وISO 27001. استضف تطبيقك في فرنسا واستمتع بدعم العملاء من الدرجة الأولى. انشر تطبيقاتك بشكل أسرع.