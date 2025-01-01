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منصات حماية أحمال العمل السحابية
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منصات حماية أحمال العمل السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد الأنظمة الأساسية لحماية أحمال العمل السحابية على حماية الخوادم والبنية التحتية السحابية والأجهزة الافتراضية (VMs) من التهديدات المستندة إلى الويب.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

تساعد وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid الفرق على إدارة وتحسين مواردها عبر البيئات السحابية المختلفة من واجهة مركزية.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

BMC

BMC

bmc.com

تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.

Turbot Pipes

Turbot Pipes

turbot.com

تطبيق تيربوت يوفر آليات تحكم للبنية التحتية السحابية في المؤسسات، مما يساعدها على تحقيق التنقل وضمان السيطرة من خلال تطبيق سياسات معرّفة مركزياً.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.

Cloudaware

Cloudaware

cloudaware.com

Cloudaware هي منصة لإدارة السحابة تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة وتأمين مواردها السحابية بكفاءة عبر مجموعة متنوعة من الأدوات.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion هي منصة أمان سحابية شاملة تدير الأعباء السحابية وتحمي البيانات عبر AWS وAzure وGCP، مع أدوات لإدارة المخاطر والأمان والامتثال.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud هو منصة أمان للحاويات توفر حماية الشبكة والتأمين ضد الاختراقات في بيئات السحابة المتعددة والهجينة.

Tufin

Tufin

tufin.com

Tufin هي منصة لأتمتة سياسة أمان الشبكة، تدعم إدارة أمان الشبكات السحابية والهجينة، وتساعد في تحقيق الامتثال والمراقبة في الوقت الفعلي.

Stream Security

Stream Security

stream.security

تطبيق Stream Security يكشف التهديدات بشكل فوري بدون الحاجة إلى عميل، ويوفر المعلومات اللازمة لتحديد السبب الجذري والاستجابة السريعة.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig Secure هي منصة أمان سحابية توفر حماية ورصد في الوقت الفعلي للبيئات السحابية والحاويات، مع أدوات لإدارة التهديدات والضعف.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security يوفر إدارة الهوية والوصول وحماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة، مع ميزات للكشف عن التهديدات وتنظيم الأذونات.

Orca Security

Orca Security

orca.security

منصة أمان سحابية بدون وكيل تكتشف وتدير المخاطر والتوافق عبر سحابة AWS وAzure وGoogle وغيرها، باستخدام تقنية SideScanning لتوفير رؤية شاملة.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica هي منصة لحماية التطبيقات السحابية من الثغرات الأمنية أثناء التطوير والنشر، تدعم البيئات السحابية المتعددة وتوفر تحليلات ورؤية شاملة.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework هي منصة أمان سحابية تدير حماية التطبيقات وكشف التهديدات والامتثال في بيئات سحابية متعددة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

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منصات حماية أحمال العمل السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog